ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຍົກຍ້ອງ ນັກບິນ ອະວະກາດ Apollo ໃນວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງການບິນລົງ ຈອດດວງເດືອນ

ໃນວັນຄົບຮອບ 50 ປີຂອງການລົງຢຽບດວງເດືອນຄັ້ງທຳອິດຂອງມວນມະນຸດນັ້ນ,
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ນັກບິນ
ອະວະກາດ ອາເມຣິກັນ ສາມຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຫດການຄັ້ງປະຫວັດສາດດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນ ເປັນຄວາມຈິງ.
ທ່ານ ເພັສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອງດັ່ງກ່າວ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ທີ່
ສູນອະວະກາດເຄັນເນດີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດ ຟລໍຣິດາ ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຼາຍ
ກວ່າ ການຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານອະວະກາດ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຂອງ
ເຮົາ ສາມັກຄີກັນ ສຳລັບເວລາອັນສັ້ນໆນັ້ນ, ທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກໄດ້ກາຍເປັນນຶ່ງດຽວກັນ
ຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ທ່ານ ເພັນສ໌, ຜູ້ເປັນປະທານສະພາອະວະກາດແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ
ວ່າ “ສຳລັບຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບັນດານັກບິນອະວະກາດບໍ່ເຄີຍມັກໃຫ້ເອີ້ນວ່າ
ວິລະບູລຸດ. ແຕ່ສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ, ຄວາມສ່ຽງທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ,
ຖ້າທ່ານ ນຽລ ອາມສຕຣອງ, ທ່ານ ບັສ ອາລດຣິນ ແລະ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຄອລລິນສ໌ ຫາກບໍ່
ແມ່ນວິລະບູລຸດແລ້ວ, ມັນກໍຈະບໍ່ມີໃຜເປັນວິລະບູລຸດໄດ້” ທ່າມກາງສຽງຕົບມືຢ່າງກະ
ຕືລືລົ້ນ.
ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 1969, ຍານສຳລັບລົງຈອດດວງເດືອນຂອງ ອາເມຣິກາ ຊື່ວ່າ
“Eagle” ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ພື້ນຂອງເດືອນຕອນ 20 ໂມງ 18 ນາທີຕາມເວລາມາດຕະ
ຖານສາກົນ, ດ້ວຍທ່ານ ອາມສຕຣອງ, ນັກບິນອະວະກາດທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ,
ໄດ້ກ້າວຕີນເບື້ອງຊ້າຍຂອງລາວລົງພື້ນດິນຂອງເດືອນ ປະມານຫົກຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ການລົງຈອດດັ່ງກ່າວແມ່ນການທູດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ເປັນຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານ
ເທັກໂນໂລຈີໃນຍຸກສົງຄາມເຢັນສຳລັບ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ເອົາຊະນະສະຫະພາບ
ໂຊວຽດ ໃນການສົ່ງມະນຸດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ດຽວທຽມຂຶ້ນໄປໃນອະວະກາດ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນ
ວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການລົງຈອດຢູ່ເດືອນແມ່ນຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ການປະຕິບັດພາລະ
ກິດອະວະກາດ ໃນອະນາຄົດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນຳໃຫ້ອົງການການບິນອະວະກາດ
ແຫ່ງຊາດ ຫຼື NASA ສົ່ງມະນຸດຄົນຕໍ່ໄປ ແລະ ແມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ໄປດວງເດືອນ ແລະ
ທຳການກ້າວກະໂດດຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ ຄືການສົ່ງຄົນ ອາເມຣິກັນ ໄປດາວອັງຄານ.”
ທາງລັດຖະບານມີແຜນທີ່ຈະກັບຄືນໄປດວງເດືອນອີກໃນປີ 2024 ແລະ ລົງຈອດຢູ່
ດາວອັງຄານເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2033.
ແຕ່ການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ວ່າ ຈະກັບຄືນໄປເດືອນ ຫຼື ເດີນທາງໂດຍກົງໄປ
ດາວອັງຄານນັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນມາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຢູ່ຫ້ອງການປະທານາ
ທິບໍດີ ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ລວມມີນັກບິນອະວະກາດ Apollo 11, ທ່ານ ອາລດຣິນ ແລະ
ທ່ານ ຄອລລິນສ໌.
ທ່ານ ຄອລລິນສ໌ ອາຍຸ 88 ປີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ບັງຄັບຢູ່ເທິງຍານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາລດຣິນ
ແລະ ທ່ານ ອາມສຕຣອງ ໄດ້ລົງໄປໃນດວງເດືອນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານສະໜັບສະໜູນ
ການເດີນທາງໂດຍກົງໄປດາວອັງຄານ.
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