ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດນັ້ນ ປາກົດວ່າໄດ້ຜ່ານການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງທ່ານໄປດ້ວຍຄວາມລາບລື່ນໃນວັນອັງຄານອາທິດແລ້ວນີ້. ພວກສະມາຊິກສະພາສູງທັງໝົດ ມີຜູ້ນຶ່ງທີ່ຮູ້ສຶກວ່າພ້ອມແລ້ວ ຈະໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານມາກ ແອສເປີ ຫົວໜ້າພົນລະເຮືອນກອງທັບ ຊຶ່ງເປັນນັກລົບເກົ່ານັ້ນ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແທ້ ທ່ານແອສເປີຈະປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ຢູ່ໃນເທີກີ ຈີນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆອີກໃນທົ່ວໂລກ. Carla Babb ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານມາກ ແອັສເປີ (Mark Esper) ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບຄຳຖາມ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກໃຫ້ມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຄົນໃໝ່ ຫຼັງຈາກຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອເຂົ້າມາຮັບໜ້າທີ່ເປັນເວລາເກືອບ 7 ເດືອນແລ້ວ.
ທ່ານແຈັກ ຣີດ (Jack Reed) ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກອະວຸໂສສຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄະນະກຳມະການກອງທັບ ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຢ້ານວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພວມຂາດການນຳພາໃນວິທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນັບແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ
ຢູ່ຕຶກລັດຖະສະພາ.”
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼາຍໆມື້ຫຼັງຈາກເທີກີ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ້ ຮັບເອົາສ່ວນນຶ່ງ ຂອງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາດ S-400 ທີ່ສ້າງໂດຍຣັດເຊຍ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງຈາກອົງການເນໂຕ້ແລະຈາກວໍຊິງຕັນ. ທ່ານ Mark Esper ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ການຕັດສິນໃຈຂອງເທີກີ ກ່ຽວກັບລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ S-400 ແມ່ນຜິດພາດ ແລະມັນເປັນທີ່ໜ້າເສຍໃຈ.”
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຈີກ່ຽວກັບເຣດ້າທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງອົງການເນໂຕ້.ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ສາມາດແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຮືອບິນລົບຂອງອົງການເນໂຕ້ໄດ້ ຮວມທັງເຮືອບິນລົບ F-35 ຮຸ້ນຫຼ້າສຸດ ເຮັດໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ເຣດ້າຈັບບໍ່ໄດ້ນັ້ນ. ທ່ານ Mark Esper ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກເຂົາສາມາດມີລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ຫຼືບໍ່ກໍເຮືອບິນລົບ F-35 ແຕ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດມີທັງສອງຢ່າງໄດ້.”
ທ່າມກາງທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບເຕຫະຣ່ານນັ້ນ ທ່ານ Mark Esper ໄດ້ສະເໜີແນະໃຫ້ສະຫະລັດຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນໂດຍ “ທຳການລາດຕະເວນແບບບໍ່ຕອບໂຕ້” ແລະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແກ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານ ແບບເຝົ້າຍາມ” ສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນ ຊອກຫາການແກ້ໄຂທາງການທູດ. ພົນໂທເບ້ຍບຳນານ ທອມ ສພໍເອີ (Tom Spoehr) ຈາກມູນນິທິ Heritage ກ່າວວ່າ:
“ທຸກຄົນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອີຣ່ານ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າສົງຄາມ ຫຼືແມ່ນແຕ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລານີ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມືຂັດທ້າຍທີ່ໝັ້ນທ່ຽງຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ.”
ທ່ານ Mark Esper ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງພິເສດກ່ຽວກັບຈີນ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມງົບປະມານທາງດ້ານທະຫານຂອງຕົນມາຫຼາຍປີແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານທະຫານຂອງຕົນລົງ ໃນລະຫວ່າງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ. ທ່ານ Mark Esper ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຮົາໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ມາຈາກຈີນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເວົ້າໂຍກຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ໄດ້. ພວກເຂົາກຳລັງຫຼິ້ນເກມໄລຍະຍາວ ແລະພວກເຮົາຫຼິ້ນເກມໄລຍະສັ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພະລັງເສດຖະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຈີນ ພວມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດອາດຈະກາຍສະຫະລັດນັ້ນ ປັກກິ່ງອາດສາມາດດຶງເອົາພາຄີຫຼາຍໆປະເທດໄປຈາກກອງທັບສະຫະລັດ.