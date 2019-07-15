ປາກົດການກົບກິນເດືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້, ເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ຜູ້ມັກຊ່ອງເບິ່ງດາວຈາກບໍລິເວນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງໂລກ ສາມາດແນມເບິ່ງປາກົດການ
ຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້ານັ້ນ.
ປາກົດການກົບກິນເດືອນ ຫຼື ຈັນທະຄາດສ່ວນນຶ່ງ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນເພັງ
ເລີ່ມຕົ້ນຕອນຄ່ຳຂອງວັນອັງຄານມື້ອື່ນ, ແລະ ຈະສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ໃນທະວີບ
ອາເມຣິກາໃຕ້, ຢູໂຣບ, ອາຟຣິກາ, ເອເຊຍ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ. ມີພຽງພາກພື້ນດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະພາດການເບິ່ງປາກົດການທັງໝົດເລີຍແມ່ນ ອາເມຣິກາເໜືອ.
ປາກົດການກົບກິນເດືອນຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອມັນມີການລຽນແຖວກັນຂອງເດືອນ, ຕາເວັນ
ແລະ ໂລກ. ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນລະຫວ່າງເດືອນເພັງເທົ່ານັ້ນ, ເພາະວ່າ ມັນ
ແມ່ນພຽງເວລາດຽວ ທີ່ເດືອນສາມາດຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບຕາເວັນໃນທ້ອງຟ້າຂອງໂລກ.
ການລຽນແຖວ ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນີ້ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດປາກົດການກົບກິນເດືອນສ່ວນນຶ່ງ
ເພາະວ່າ ເດືອນຈະອຽງຈາກການຢູ່ໃນແຖວດຽວກັບເງົາຂອງໂລກໜ້ອຍນຶ່ງ.
ປາກົດການກົບກິນເດືອນຄັ້ງນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກປາກົດການສຸລິຍະ
ຄາດ ຫຼື ກົບກິນຕາເວັນທັງໝົດ ທີ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້.
ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ຮູບແບບທາງດາລາສາດຂອງປາກົດການກົບກິນເດືອນ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສອງອາທິດຂອງປະກົດການກົບກິນຕາເວັນ.
ປາກົດການກົບກິນເດືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ແລະ ສາມາດ
ເບິ່ງໄດ້ຈາກທັງສອງທະວີບອາເມຣິກາ ເຊັ່ນດຽວກັນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ຢູໂຣບ ແລະ
ອາຟຣິກາ. ປາກົດການກົບກິນເດືອນຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຈົນຮອດປີໜ້າ, ແຕ່ແນວ
ໃດກໍຕາມ ປາກົດການທັງໝົດສີ່ຄັ້ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2020 ນັ້ນ ຈະເປັນພຽງເງົາມືດ
ໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຈະໜ້ອຍກວ່າປາກົດການບັງມືດສ່ວນນຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດເລີຍ.
ໃນລະຫວ່າງການເກີດເງົາມືດຂອງເດືອນນັ້ນ, ເດືອນຈະຜ່ານເງົາທີ່ອ່ອນທີ່ສຸດຈາກ
ໂລກ ແລະ ມັກຈະແນມບໍ່ເຫັນເງົາມືດທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ.
ມັນຈະບໍ່ມີປາກົດການກົບກິນເດືອນທັງໝົດອີກ ຈົນຮອດເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2021.
ປາກົດການກົບກິນເດືອນໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້, ນັກສ່ອງດາວທັງຫຼາຍ ຈະສາມາດ
ແນມເຫັນໄດ້ ຢູ່ໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວໂລກ.