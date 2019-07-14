ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້, ອິນເດຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະສົ່ງຍານອະວະກາດຂຶ້ນໄປ
ໃນເຂດທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຂອງເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ເປັນຄວາມສຳເລັດຄັ້ງສຳຄັນ ໃນການພະຍາ
ຍາມໂຄງການອະວະກາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ຖ້າປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ອິນເດຍ ຈະກາຍເປັນປະເທດທີ 4 ທີ່ໄດ້ສົ່ງຍານກວດສອບ
ໄປເທິງເດືອນ ຕາມຫຼັງ ສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ແລະ ຮັບເອົາຕຳແໜ່ງຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃນຖານະເປັນປະເທດ ນຳໜ້າໃນການເດີນທາງໄປອະວະກາດ.
ຈະຫຼວດທີ່ແຮງທີ່ສຸດຂອງ ອິນເດຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະນຳເອົາຍານ “ຈັນດຣາຢານ-2”, ເຊິ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ “ຍານພາຫະນະ ເດືອນ” ໃນພາສາບາລີສັນສະກິດ, ຈາກເມືອງ ສຣິຫາ
ຣິໂກຕາ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອິນເດຍ. ມັນຈະມີຍານໂຄຈອນອ້ອມເດືອນ,
ຍານພາຫະນະອະວະກາດ ແລະ ລົດສຳຫຼວດພື້ນຜິວ.
ການທົດສອບທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະຕິບັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວ ຈະເກີດຂຶ້ນ 50 ວັນຕໍ່ມາ,
ປະມານວັນທີ 6 ກັນຍາ, ເມື່ອຍານພາຫະນະອະວະກາດ ຈະພະຍາຍາມຄວາມຄຸມ
ການລົງຈອດຢູ່ພື້ນຜິວ ຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງເດືອນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີປະເທດໃດໄດ້ພະຍາຍາມ
ເຮັດໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ອີງຕາມ ທ່ານ ພີ. ຄຸນີກຣິສນັນ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນດາວທຽມ UR Rao ຢູ່ອົງການຄົ້ນ
ຄວ້າອະວະກາດ ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ສາມາດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະດຳເນີນພະລະກິດທີ່ຊັບຊ້ອນ ສຳລັບ ການລົງຈອດທີ່ນຸ້ມ
ແລະ ແນ່ນອນຢູ່ເທິງເດືອນ ໃນພາກພື້ນຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ອະວະກາດ ກ່າວວ່າ ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງເດືອນແມ່ນໜ້າສົນໃຈ
ເພາະວ່າ ມັນອາດຈະມີນ້ຳ.
ລົດແລ່ນຢູ່ພື້ນຜິວຂອງເດືອນຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ 14 ວັນ, ສ້າງແຜນທີ່ພື້ນຜິວຂອງເດືອນ
ແລະ ຜ່ານການທົດລອງ, ຊອກຫາສັນຍານຂອງນ້ຳ ແລະ ປະເມີນ ລັກສະນະພູມສາດ
ແລະ ທໍລະນີວິທະຍາ.