ຕຳຫລວດຂອງເກາະຈີບບຣອລທາ (Gibraltar), ຊຶ່ງເປັນດິນແດນໃນຄວາມຄວບຄຸມຂອງອັງກິດ ໄດ້ຍຶດເອົາກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ທີ່ສົງໄສວ່າ ກຳລັງຂົນສົ່ງນ້ຳມັນໄປຍັງຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ປະເທດນຶ່ງໃນຢູໂຣບໄດ້ເອົາບາດກ້າວຢ່າງກ້າແກ່ນແບບນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິໄດ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກາະຈິບບຣອລທາ (Gibraltar), ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ທະຫານມາຣິນຂອງລາດຊະອານາຈັກອັງກິດໄດ້ເຂົ້າໄປສະກັດກຳປັ່ນ (ເກຣສ) Grace 1 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໃນເຂດໜ່ານນ້ຳທີ່ທັງອັງກິດ ແລະສະເປນອ້າງເອົາກຳມະສິດຢູ່ໃນທະເລເມດີແຕເຣນຽນ ຊຶ່ງຢູ່ໄກຈາກເກາະຈິບບຣອລທາ (Gibraltar) 4 ກິໂລແມັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັກກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນລຳ ນັ້ນໄວ້.
"ພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອໄດ້ວ່າກຳປັ່ນ Grace 1 ກຳລັງຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດິບໄປຍັງໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແບນຢາສ (Banyas) ໃນຊີເຣຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ເຟບຽນ ພິກຄາໂດ (Fabian Piccardo) ຫົວໜ້າຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີຂອງເກາະຈິບບຣອລທາ (Gibraltar). "ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແມ່ນຊັບສິນຂອງອົງການທີ່ຖືກສະຫະພາບຢູໂຣບລົງໂທດຢູ່ໃນຊີເຣຍ."
ທ່ານ ໂຈເຊັຟ ບໍແຣລ (Josep Borrell), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະເປນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ຂໍໃຫ້ເກາະຈິບບຣອລທາ (Gibraltar) ຍຶດເອົາກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນລຳນັ້ນ.
ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ຂໍໃຫ້ ເກາະດັ່ງກ່າວເຮັດແນວນັ້ນ ຫລືບໍ່ ແຕ່ກໍມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ການຍຶດເອົານັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ ຈະສືບຕໍ່ຂັດຂວາງຊີເຣຍ ແລະອີຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ "ໄດ້ຮັບກຳໄລຈາກການຄ້າຜິດກົດໝາຍອັນນີ້."
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຍື່ນໜັງສືຕໍ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳເຕຫະຣ່ານ ເພື່ອສະແດງ "ການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງຕົນ “ແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບເອົາໄດ້ດັ່ງກ່າວ.”
ອີຣ່ານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ປະທານາທິບໍດີ ບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ (Bashar al-Assad) ຂອງຊີເຣຍ ໃນການສູ້ລົບກັບກຳລັງຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຫລາຍກຸ່ມ ທີ່ພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມທ່ານນັ້ນ. ຊີເຣຍໄດ້ຍຶດເອົາເນື້ອທີ່ເກືອບໝົດປະເທດ ເຂົ້າມາຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງຕົນຄືນອີກ ຍົກເວັ້ນແຕ່ ແຂວງອິດລິບ (Idlib) ແລະເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍກັນຫລາຍແຫ່ງນັ້ນ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຊີເຣຍ. ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານໃນປີກາຍນີ້ ໃນຕອນທີ່ເພິ່ນຖອນເອົາສະຫະລັດ ອອກຈາກ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານປີ 2015.
ການປິດຕັນຕະຫລາດນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານໄວ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ.
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