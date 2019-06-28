ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດທີ່ກີດກັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານທີ່ຈະຕື່ມຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບການເປັນສັນຊາດເຂົ້າໃນການສຳຫລວດສະຖິຕິພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າທ່ານໄດ້ຖາມທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານວ່າ ຈະມີວິທີໃດບໍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນັບຈຳນວນຄົນທົ່ວປະເທດເລື່ອນໄປ.
ໃນການຂຽນລົງໃນທວີດເຕີໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກສານມີຄຳຕັດສິນອອກມາ, ທ່ານທຣຳກໍເວົ້າວ່າ "ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ເປັນໜ້າຢາກຫົວຫລາຍ" ທີ່ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດຖາມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສັນຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນການສຳຫລວດສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນທຸກໆ 10 ປີ.
ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນກ່ຽວກັບຄຳອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ເວົ້າວ່າ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດ້ານສິດທິໃນການປ່ອນບັດ ໄດ້ ຖືກປະຕິບັດໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານັ້ນ "ເຮັດໃຫ້ມີການຫັນເຫເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນ" ອອກໄປຈາກປະເດັນດັ່ງກ່າວຫລາຍກວ່າສິ່ງທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳອະທິບາຍນັ້ນ.
ພວກທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເຂົ້ານັ້ນເວົ້າວ່າ ມັນຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຊາດອາເມຣິກັນບໍ່ກ້າຕອບຄຳຖາມຢູ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ, ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຕາງໜ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.
ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາໃນສານສູງສຸດ, ທ່ານ John Roberts ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບ ພວກຜູ້ພິພາກສາທີ່ມີຫົວເສລີນິຍົມ ໃນການອອກຄຳຕັດສິນທີ່ໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜຸນ 5 ຕໍ່ 4 ສຽງນັ້ນ.
ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດແມຣີແລນ ຖືກກ່າວຫາວ່າພາກັນແບ່ງເຂດແດນໃນການປ່ອນບັດຢູ່ໃນລະດັບເມືອງຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັກສາອຳນາດໄວ້ ໃນກຳມືຂອງພັກທີ່ກຳອຳນາດຢູ່ໃນເວລານັ້ນ.