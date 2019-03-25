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25.03.2019
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ການສຶກສາ ຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ການດັດແກ້ ກຳມະພັນ ທີ່ພະຍາຍາມ ຈະປ່ຽນແປງ DNA ໃນມະນຸດ
ບໍລິສັດໃໝ່ໃນ ອິນເດຍ ພັດທະນາ ໂມງສະຫຼາດ ສຳລັບຄວາມປອດໄພ ຂອງແມ່ຍິງ
ເທັກໂນໂລຈີ ກວດລາຍມື ອາດຊ່ວຍຊີວິດ ຂອງໂຕຫຼິ່ນ ທີ່ໃກ້ສູນພັນໄວ້ໄດ້
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World PM - Indonesia Airline Cancels 49-jet Boeing Deal
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ເຫດລະເບີດ ຢູ່ພິທີສະຫຼອງ ປີໃໝ່ເປີເຊຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ສັງຫານ 6 ຄົນ
ວີໂອເອ ຮອບໂລກ ໃນ 60 ວິນາທີ - ອາຊະຍາກອນ ສົງຄາມ ຊາວເຊີເບຍ ໃນບອສເນຍ ທີ່ຂໍອຸທອນ ການຕັດສິນໂທດ ໃນທີ່ສຸດ ກັບໄດ້ຮັບໂທດຕື່ມ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ພາກເໜືອ ອອສເຕຣເລຍ ກຽມຮັບມື ກັບລົມພາຍຸ Trevor ຂະນະທີ່ ປະເທດໃນອາຟຣິກາ ມ້ຽນມັດ ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກພາຍຸອີແດ
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ການໂຈມຕີ ຢູ່ວັດ ອິສລາມ ໃນນິວຊີແລນ ພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ໄປທົ່ວ ໂລກອິສລາມ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ຊີວິດຊາວລາວ
Price Soulivong savang
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ລັດຖະມົນຕີ ຍຸຕິທຳ ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ມອລເລີ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບທ່ານ ທຣຳ
ເອເຊຍ
ພັກພະລັງ ປະຊາລັດ ທີ່ທະຫານສະໜັບສະໜູນ ພວມນຳໜ້າການເລືອກຕັ້ງໃນໄທ
ໂລກ
ພວກກະບົດຕາລິບານ ກ່າວວ່າ ໄດ້ສັງຫານກຳລັງ ອັຟການິສຖານ 65 ຄົນ
ໂລກ
ກອງກຳລັງ ໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ປະກາດຈຸດຈົບ ເມືອງຫຼວງ ຂອງພວກ IS
ໂລກ
ຟິນແລນ ເປັນປະເທດ ທີ່ມີປະຊາຊົນ ມ່ວນຊື່ນ ດີອົກດີໃຈ ທີ່ສຸດ ໃນໂລກ
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