ວິວັດທະນາການ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ຕ່າງປະເທດ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ

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ສຳລັບລັດຖະບານທີ່ຫາກໍເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງເມື່ອເກົ້າເດືອນກ່ອນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີປະສົບພະການຫຍັງຫຼາຍ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ
ແລະທີມງານຂອງທ່ານ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ ຢູ່ທີ່ການເຕົ້າ
ໂຮມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.ຈາກສຳນັກງານ
ໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ Peter Heinlein ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີ
ລາຍງານກ່ຽວກັບ ບັນດາທີ່ປຶກສາວົງໃນຂອງປະ ທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເອົາບົດບາດ
ທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານການທູດເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ.
ຈາກຄຳເວົ້າ ທີ່ເປັນຂ່າວພາດຫົວ ໃນການໂຈມຕີເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ ປະທາ ນາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ:
“ມະນຸດຈະຫລວດກຳລັງປະຕິບັດງານເພື່ອຂ້າໂຕຕາຍ ແລະລະບອບຂອງລາວ.”
ໃນການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ຕໍ່ອີຣ່ານນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ ລະບອບການປົກຄອງຄາດຕະກອນ ສືບຕໍ່ກິດຈະການສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງເຫລົ່ານີ້.”
ໃນໄລຍະສີ່ມື້ ຂອງການປະຊຸມຢ່າງຍືດຍາວກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກນີ້ ປະທານາທິ
ບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ພ້ອມດ້ວຍຄຳເວົ້າແບບບໍ່ຈົ່ງບໍ່ຢອມ ຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນເວົ້າໃນແບບ
ງ່າຍໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການທູດ ທີ່ໄດ້ຫຼົບຫລີກ ແມ່ນແຕ່ລັດ
ຖະບຸລຸດ ທີ່ມີປະສົບພະການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສະແຫວງຫາສັນຕິພາບຢ່າງຈິງຈັງ
ແລະບາງທີ ໃນທີ່ສຸດ ສັນຕິພາບໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດ
ວ່າ ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ດີ ບາງທີອາດເປັນໂອກາດທີ່ດີສຸດແບບບໍ່ເຄີຍ ມີມາກ່ອນ
ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາທີ່ຈະເຮັດ.”
ສັບປະດາໃນການປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄະນະທີມ ງານນະ
ໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຊອກຫາຈຸດຢືນ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki Haley ທີ່ປືກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ
ຊາດ ທ່ານ H.R. McMaster ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ໄດ້ພາກັນຢູ່
ຄຽງຂ້າງ ໃນທຸກໆກອງປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ ນຳຕ່າງປະເທດ.
ເຊັ່ນດຽວກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຜູ້ທີ່ຫລັງຈາກ
ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຊ້າ ກໍກຳລັງຮັບມືຢ່າງໜັກ ຮວມທັງການປະຊຸມທີ່ມີຄວາມ ສຳຄັນ ກັບລັດ
ຖະມົນຕີອີຣ່ານ ທ່ານ Javard Zarif ທີ່ຮ້ອງຄຳປາໄສຂອງປະ ທານາທິບໍດີທຣໍາ ຢູ່
ກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ນັ້ນວ່າເປັນ “ຄຳປາໄສທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ.”
ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີການຮ້ອງ
ໃສ່ກັນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ແກວ່ງເກີບໃສ່ກັນ. ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍນໍ້າສຽງທີ່ໂກດແຄ້ນຫຍັງ
ໝົດ. ເປັນເລື້ອງແລກປ່ຽນຄວາມຈິງແທ້ໆທີ່ພວກເຮົາເຫັນຂໍ້ຕົກລົງມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຫລາຍທີ່ສຸດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍການໂອ້ລົມທາງການທູດເປັນເວລາສີ່ມື້ຂອງທ່ານ
ກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ຢູ່່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຍຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະກາດການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ ທີ່
ໜັກກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດດຳລັດໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ
ເຊັນທີ່ຈະຂະຫຍາຍອຳນາດຢ່າງສຳຄັນ ແນໃສ່ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ ບໍລິສັດຕ່າງໆ
ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນ ແລະອຳ ນວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານການຄ້າ ກັບເກົາຫລີເໜືອ.”
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ການກ່າວໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ທາງດ້ານ ການ
ທູດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກຳລັງທົດສອບ ຄະນະທີມງານນະໂຍບາຍການຕ່າງ
ປະເທດຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Gary Schmitt ຈາກສະຖາບັນ American Enterprise ກ່າວວ່າ“ເຂົາເຈົ້າກຳ
ລັງຂີ່ມ້າພະຍົດ. ຍາກທີ່ຈະເອົາຕີນຂອງທ່ານຊຸບໃສ່ໄວ້ ເວລາປະທານາທິບໍດີບໍ່ຄ່ອຍ
ມັກຢູ່ສື່ໆ ພ້ອມທັງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນການຂຽນລົງທາງ Twitter ແລະຄຳເວົ້າທີ່ທັ່ງ
ອອກມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກ ທີ່ຈະມີນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັນໄດ້. ດັ່ງທີ່ໄດ້
ກ່່າວມາ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່່າ ເປັນກໍລະນີ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ທຸກສິ່ງຢ່າງກຳລັງເລີ້ມເຂົ້າ
ຮູບເຂົ້າຮອຍ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງຈາກສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ແນວຄິດຂອງທ່ານເອງຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຊຶ່ງເປັນນະໂຍບາຍທີ່ກຳ
ລັງມີການປັບຕົວ ແຕ່ກໍມີການເພັ່ງເລັງທີ່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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