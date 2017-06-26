ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະລັດ ເກົາຫລີໃຕ້ ອາດເປີດເຜີຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນພັນທະມິດ

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ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້ ຫຼັງ
ຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ Otto Warmbier ນັກສຶກສາສະຫະລັດ ທີ່ເປັນນັກໂທດ
ຖືກກັກຂັງຢູ່ເກົາຫຼີເໜືອເປັນເວລາກວ່າ 15 ເດືອນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕອາ
ທິດກ່ອນນັ້ນ ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ຍ້ອນສະໝອງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຜູ້ນຳທັງ
ສອງຄາດວ່າ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຮ່ວມກັນ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ທີ່ກົດ
ຂີ່ ແລະມີອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ Kim Jong Un ເວລາທ່ານທັງສອງພົບປະກັນ ທີ່ນະ
ຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ແຕ່ Brian Padden ທີ່ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການມີ
ຄວາມ ເຫັນແຕກຕ່່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຄ້າ ທີ່ອາດບ່ອນທຳ
ລາຍຕໍ່ການສະແດງອອກໃນຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນ. ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ນຳທັງສອງ ໃນວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດແບບທາລຸນ ຕໍ່ທ້າວ
Warmbier ໂດຍລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ວ່າເປັນເຫດຜົນອີກອັນນຶ່ງທີ່ຈະຍຸຕິຄວາມ
ກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນຂີປະນາວຸດຂອງ
ພຽງຢາງ.
ແຕ່ວ່າພັນທະມິດທັງສອງ ປາກົດວ່າຢູ່ໃນທ່າທີທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າຈະເຮັດຢ່າງ
ໃດຈຶ່ງຈະບັນລຸຜົນໄດ້.
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ສາມາດພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂີປະນາວຸດຂ້າມທະ ວີບໄດ້.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ເນັ້ນໜັກ ເຖິງການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍກຳລັງທະຫານ ແລະກົດດັນທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດຈາກຈີນ ທີ່ເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງພຽງຢາງ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງ ທີ່ວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນ.
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ມີຫົວກ້າວໜ້າ ຕ້ອງການຢາກສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງ ລະຫວ່າງ ການຢັບ
ຢັ້ງທາງທະຫານ ແລະການລົງໂທດ ດ້ວຍການເຈລະຈາ ແລະການພົວພັນ ເພື່ອຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ສິ່ງທີ່
ທ່ານ Kim Jong Un ຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດກໍຄື ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ອຳນາດປົກຄອງຂອງທ່ານ.”
ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ Moon ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມນຳ ຈາກວໍຊິງຕັນ ໂດຍສະ
ເພາະຫລັງຈາກ ນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຮັບເຫັນພ້ອມ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe.
John Park ຈາກກຸ່ມປະຕິບັດງານເກົາຫຼີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ກ່າວວ່າ “ເກືອບເປັນການເຊື້ອເຊີນ ແບບການສະແດງປະຕິກິລິຍາ ຈາກປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາ ທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເກົາຫຼີໃຕ້ຈຶ່ງບໍ່ເອົານະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມງວດດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳ
ລັງເຫັນຢູ່່ແລ້ວນັ້ນ ໃນພົວພັນກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຍີ່ປຸ່ນ."
ການຕັດສິນໃຈຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Moon ໃນການເລື່ອນເວລາກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕັ້ງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ THAAD ຂອງສະຫະລັດ ຢ່າງເຕັມທີ່ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນ
ໃນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງຍັງໄດ້ສ້າງ
ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຫລາຍຄົນເຫັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງ
ກ່າວ ເປັນຊ່ອງທາງນຶ່ງ ທີ່ຈະຮັບຟັງການຄັດຄ້ານຂອງຈີນ ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອາວຸດ
ທັນສະໄໝຂອງອາເມຣິກັນຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຂອງຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຍັງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະລົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ລະຫວ່າງສະຫະ
ລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດຂາດດູນການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 27 ພັນລ້ານໂດ
ລາໃນປີແລ້ວນີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳການຄ້າຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແນະນຳປະທານາທິບໍດີ Moon ສະເໜີຕັ້ງກອງທຶນ
10 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອ “ຊື້ສິນຄ້າອາເມຣິກັນ” ເພື່ອຊຸກຍູ້ການນຳເຂົານໍ້າມັນຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາສາມາດໂອ້ອວດໄດ້ໃນ
ການຂຽນລົງ Twitter.
ທ່ານ Jeffrey Jones ອະດີດປະທານສະພາການຄ້າສະຫະລັດແລະເກົາຫລີໃຕ້
ກ່າວວ່າ “ການຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ຂອງທ່ານເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງການ
ອອກນະໂຍບາຍ ແລະສະພາບການທາງການເມືອງແລະເສດຖະກິດໂດຍທົ່ວ
ໄປຂອງສະຫະລັດ. ເພາະສະນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ Moon ຄວນວາງແຜນລ່ວງ
ໜ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຍັງທີ່ຈະໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຂຽນລົງ Twitter.”
ປະທານາທິບໍດີ Moon ມີທ່າທາງວ່າ ຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງເກົາ ຫລີໃຕ້
ເຊັ່ນວ່າ Hyundai ໄດ້ສ້າງບັນດາໂຮງງານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ຈ້າງ 45,000 ຄົນ
ແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດສະຫະລັດ 138 ພັນລ້ານໂດລາ.
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