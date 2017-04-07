ສະພາສູງ ປ່ຽນກົດລະບຽບ ແລະພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ Gorsuch

ສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ
Donald Trump ເລືອກເອົາເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ຫລັງຈາກສະມາຊິກພັກຣີ
ພັບບລິກັນ ບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງສະພາສູງ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມສາມາດຂອງພັກສຽງສ່ວນນ້ອຍທີ່ຈະຂັດຂວາງ ການ
ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ສານສູງສຸດ.
ການປະຊຸມທີ່ມີການເຫັນພ້ອມຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ອີກສາມທ່ານ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອທຳຄວາມຄືບ
ໜ້າ ຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ ທ່ານ Neil
Gorsuch ມີການລົງຄະແນນສຽງກັນຂັ້ນສຸດທ້າຍຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ບໍ່ດົນກ່ອນໜ້ານີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນແລະການໂຈມຕີກັນດ້ວຍສຳ
ນວນໂວຫານຢ່າງດຸເດືອດໃນໄລຍະຫລາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຈຸດສຳຄັນສຸດຂີດກໍໄດ້ມາ
ເຖິງ. ສະມາຊິກພັກຣີພບັບລິກກັນໄດ້ໃຊ້ສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງຕົນນຳໃຊ້ “ທາງ
ເລືອກນິວເຄລຍ" ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບສະພາສູງເພື່ອເອົາຊະນະການຂັດ ຂວາງ
ໃນດ້ານລະບຽບການຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນ
ພາສາອັງກິດວ່າ filibuster.
ໃນຂະນະທີ່ມີການສະແດງຄວາມເສຍໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ
ແປງກົດລະບຽບນັ້ນ ພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່່າ ຕົນບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທ່ານ Micth McConnel ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຈາກ ລັດ Kenturkey ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູຫຼັກການແລະປະເພນີຂອງ
ສະພາສູງ ແລະຜ່ານຜ່າການຂັດຂວາງເພື່ອຖ່ວງເວລາແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໂດຍ
ລຳພັງພຽງພັກດຽວ.”
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ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດ Texas ທ່ານ John Cornyn ໃຫ້ຂໍ້
ສັງເກດວ່າ ການຂັດຂວາງເພື່ອຖ່ວງເວລາຕໍ່ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາສານ
ສູງສຸດ ແມ່ນເກືອບບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ກ່ອນຈະມີການເລືອກເອົາຂອງປະທານາ
ທິບໍດີ Trump ໂດຍກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ຟື້ນ ຟູສະພາບການທີ່ມີຢູ່
ກ່ອນໜ້ານີ້.”
ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ ກ່ຽວກັບເຫດການໃນມື້ວານນີ້.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍທ່ານ Chuck Schumer ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກ ລັດ
New York ກ່າວວ່າ “ເວລາໃດທີ່ປະຫວັດສາດຊັ່ງຊາວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບການຕໍ່ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບນັ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງພັກ ຣີພັບບລິກັນ
ແລະການຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ Mitch McConnell. ບໍ່ໃຜບັງ ຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ປະຕິບັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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