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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ໂອບາມາ ຫ້າມສຳປະທານ ການຂຸດນ້ຳມັນ ຢູ່ບາງເຂດ ຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະ ແອັດແລນຕິກ

ຖານເຈາະນ້ຳມັນ Polar Pioneer ພວມຖືກແກ່ໄປຈອດ ທີ່ອ່າວ Elliott Bay ໃນນະຄອນ Seattle ເມື່ອວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ປີ 2015.

ຖານເຈາະນ້ຳມັນ Polar Pioneer ພວມຖືກແກ່ໄປຈອດ ທີ່ອ່າວ Elliott Bay ໃນນະຄອນ Seattle ເມື່ອວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ປີ 2015.

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ປະທານາທິບໍດີ​ ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ຫ້າມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການຖາວອນ ບໍ່​ໃຫ້​ຂຸດ​ນ້ຳມັນ​ແລະ​ແກັສທຳ​ມະ​ຊາດ ຢູ່​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ຂອງຂົ້ວໂລກ​ເໜືອ ​ແລະ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາທິດ ກ່ອນ​ທີ່​ລັດຖະບານຊຸດ​ໃໝ່ ທີ່​ນິຍົມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຂຸດ​ນ້ຳມັນ​ແລະ​ແກັສທຳ​ມະ​ຊາດເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງທີ່​ທຳນຽບຂາວ.

ດຳລັດ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຮ່ວມ​ກັນ ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ​ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ ​ຕໍ່​ພື້ນ ທີ່ 46 ລ້ານ 5 ​ແສນ​ເຮັກຕ້າ ຂອງຂົ້ວ​ໂລກ​ເໜືອ ​ທີ່ຢູ່​ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ ຂອງ​ລັດ​ອາລາສກ້າ ​ແລ​ະ ພື້ນທີ່ 1 ລ້ານ 5 ​ແສນ​ເຮັກ​ຕ້າຂອງ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກ​ແຕ່​ເຂດ New England ​ໄປ​ຫາ​ອ່າວ Chesapeake.

ທຳນຽບຂາວ ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ປີ 1953 ທີ່​ປະທານາທິບໍ​ດີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ເຄີຍ​ນຳ​ໃຊ້​ມາ​ແລ້ວເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ກ່າວ​ກັນວ່າ ​ເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່ “ສາທາລະນະ​ປະ​ໂຫຍ​ດ” ຮວມທັງ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທະ​ເລ​ແລະ​ຜູ້​ຄົນ​ຈາກ​ໄພ​ອັນຕະ ລາຍ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເຊັ່ນ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ນ້ຳມັນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະຫະລັດເປັນອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ​ໃນ​ດ້ານ​ພະລັງງານແລະ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໂດຍ​ການ​ເພີ້ມການ​ຜະລິດ​ເຊື້ອ​ໄຟທີ່​ມາ​ຈາກ​ຊາກ​ພືດແລະ​ສັດ.

ທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ Rex Tillerson ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ນ້ຳ​ມັນທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ExxonMobil ​ໃຫ້​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ​ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ​ ບໍ່​ມີ​ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ທີ່​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຍຸຕິ​ທຳຂອງ​ລັດ​ໂອກ​ຼາ​ໂຮ​ມາ ທ່ານ Scott Pruitt ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ.

ທ່ານ Trump ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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