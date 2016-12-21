ປ. ໂອບາມາ ຫ້າມສຳປະທານ ການຂຸດນ້ຳມັນ ຢູ່ບາງເຂດ ຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະ ແອັດແລນຕິກ

ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຫ້າມຢ່າງເປັນການຖາວອນ ບໍ່ໃຫ້ຂຸດນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດ ຢູ່ໃນບໍລິເວນສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ທີ່ນິຍົມໃຫ້ມີການຂຸດນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນຮ່ວມກັນ ກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ແມ່ນມີຜົນ ຕໍ່ພື້ນ ທີ່ 46 ລ້ານ 5 ແສນເຮັກຕ້າ ຂອງຂົ້ວໂລກເໜືອ ທີ່ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງ ຂອງລັດອາລາສກ້າ ແລະ ພື້ນທີ່ 1 ລ້ານ 5 ແສນເຮັກຕ້າຂອງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກແຕ່ເຂດ New England ໄປຫາອ່າວ Chesapeake.
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍປີ 1953 ທີ່ປະທານາທິບໍດີຫລາຍຄົນກ່ອນໜ້ານີ້ເຄີຍນຳໃຊ້ມາແລ້ວເພື່ອປົກປ້ອງທີ່ດິນໃນອັນທີ່ກ່າວກັນວ່າ ເພື່ອເຫັນແກ່ “ສາທາລະນະປະໂຫຍດ” ຮວມທັງເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທະເລແລະຜູ້ຄົນຈາກໄພອັນຕະ ລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນການຮົ່ວໄຫລຂອງນ້ຳມັນ.
ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດເປັນອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນໃນດ້ານພະລັງງານແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໂດຍການເພີ້ມການຜະລິດເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດ.
ທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ Rex Tillerson ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ExxonMobil ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີີການຕ່າງປະເທດ ແລະຜູ້ທີ່ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ມີ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດໂອກຼາໂຮມາ ທ່ານ Scott Pruitt ເປັນຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມ.
ທ່ານ Trump ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ