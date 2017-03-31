ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການລົງ
ໂທດ ຕໍ່ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ທີ່ສຳຄັນ ສອງຄົນ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ ໃນຂໍ້ຫາວ່າ ພວກກ່ຽວໄດ້ເກັບເກນພະນັກງານ ແລະຟອກເງິນຈາກຖານ
ປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ.
ທ້າວ Mohammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo ສັນຊາດອິນໂດເນເຊຍ
ແລະທ້າວ Mahmmad Vandy Ben Mohammad Jedi ທີ່ຕົ້ນຕໍມາຈາກປະເທດ
ມາເລເຊຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກຈົດຊື່ເຂົ້າໄປໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກທີ່ໄດ້
ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ ແລະການປະຕິບັດງານແກ່ກຸ່ມ IS
ຢູ່ໃນທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະຈັດສົ່ງເງິນຜ່ານເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ເພື່ອໄປເກນເອົາຄົນ ໄປສູ້ລົບ ໃນສະໜາມລົບຂອງກຸ່ມ IS.
ທ່ານ John E. Smith ຜູ້ອໍານວຍການຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ເວົ້າໃນຖະແຫງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຈັດຊື່ທ້າວ Mohammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo ແລະທ້າວ Mahmmad Van-
dy Ben Mohammad Jedi ເຂົ້າໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສັນຍານເຕືອນໃຫ້ບຸກ
ຄົນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ກຸ່ມ ISIS ແລະເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ຕັດສິນໃຈອັນແນ່ວແນ່ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບການກໍ່ການຮ້າຍ
ແລະການໃຫ້ທຶນແກ່ການດໍາເນີນການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ທັງສອງຄົນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈຳນວນ 7 ຄົນ ທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີພວກຖືກລົງໂທດ ຊຶ່ງ
ຮວມທັງ ທ້າວ Anjem Choudary ອາຍຸ 50 ປີ ຊຶ່ງເປັນອາຈານສອນສາສະໜາອິສ
ລາມຊາວອັງກິດທີ່ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈໍາຄຸກໃນປີກາຍນີ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່
ກຸ່ມ IS.
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