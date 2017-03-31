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ສຫລ ລົງໂທດ ​ຜູ້ນາໍ ຂອງ​ກຸ່ມ IS ​2 ​ຄົນ ​ຈາກ​​ເອ​ເຊຍ ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້

ຕໍາຫລວດຈາກໜ່ວຍປະຕິບັດງານພິເສດ ຢືນຍາມ ແລະລາດຕາເວນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Ngurah Rai ໃນເມືອງ Denpasar ຢູ່ເກາະຕາກອາກາດບາຫລີ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016, ພາຍຫລັງທີ່ມີລະເບີດແຕກ ຫລາຍແຫ່ງໃນປະເທດ.

ຕໍາຫລວດຈາກໜ່ວຍປະຕິບັດງານພິເສດ ຢືນຍາມ ແລະລາດຕາເວນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Ngurah Rai ໃນເມືອງ Denpasar ຢູ່ເກາະຕາກອາກາດບາຫລີ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2016, ພາຍຫລັງທີ່ມີລະເບີດແຕກ ຫລາຍແຫ່ງໃນປະເທດ.

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ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ​ໄດ້​ທຳການລົງ
ໂທດ ​ຕໍ່ຜູ້​ນໍາ​ຂອງ​ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ຫລື IS ທີ່ສຳຄັນ ສອງ​ຄົນ ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ
​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ວ່າ​ ພວກ​ກ່ຽວ​ໄດ້​ເກັບເກນພະນັກງານ ແລະ​ຟອກ​ເງິນຈາກ​ຖານ
ປະຕິບັດງານ ​ຢູ່​ໃນອີຣັກ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ.

ທ້າວ Mohammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo ສັນຊາດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ
​ແລະ​ທ້າວ Mahmmad Vandy Ben Mohammad Jedi ທີ່​ຕົ້ນຕໍມາຈາກປະເທດ
ມາ​ເລ​ເຊຍນັ້ນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈົດຊື່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງ​ຜູ້ກໍ່ການ​ຮ້າຍລະ​ດັບ​ໂລກທີ່​ໄດ້
ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ແກ່ກຸ່ມ IS
ຢູ່​ໃນ​ທັງສອງ​ປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ ​ແລະຈັດສົ່ງເງິນ​ຜ່ານເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້
ເພື່ອ​ໄປເກນເອົາ​ຄົນ​ ໄປ​ສູ້​ລົບ​ ໃນ​ສະໜາມລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ IS.

ທ່ານ John E. Smith ຜູ້​ອໍານວຍ​ການ​ຂອງ​ຫ້ອງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ
ຂອງ​ກະຊວງ​ການເງິນສະຫະລັດ ເວົ້າ​ໃນ​ຖະ​ແຫງ​ການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ວ່າ “ການຈັດຊື່ທ້າວ Mohammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo ​ແລະ​ທ້າວ Mahmmad Van-
dy Ben Mohammad Jedi ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສັນຍານ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ບຸກ
ຄົນ​ທີ່​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ​ແກ່ກຸ່ມ ISIS ​ແລະ​ເປັນ​ການສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ
​ຕັດສິນ​ໃຈ​ອັນ​ແນ່​ວ​ແນ່ ຂອງລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້ ກັບການກໍ່ການ​ຮ້າຍ
ແລະ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່ການ​ດໍາ​ເນີນການກໍ່ການ​ຮ້າຍຢູ່​ໃນ​ພາກພື້ນ.​”

ທັງ​ສອງ​ຄົນ ​ແມ່​ນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ 7 ຄົນ ​ທີ່ມີຊື່ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ພວກ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ຊຶ່ງ
​ຮວມທັງ ທ້າວ Anjem Choudary ອາຍຸ 50 ປີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອາຈານ​ສອນສາສະໜາອິສ
ລາມ​ຊາວ​ອັງ​ກິດທີ່​ຖື​ກຕັດສິນ​ໃຫ້ຈໍາ​ຄຸກ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ​ແກ່
ກຸ່ມ IS.

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