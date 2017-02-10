ອິນເດຍ ປະທ້ວງຈີນ ທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ ເອົາຊື່ ຜູ້ນຳ ຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີດຳ

ອິນເດຍໄດ້ຍືນປະທ້ວງຕໍ່ຈີນ ໃນການຄັດຄ້ານຂອງຕົນ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີທີ່ອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດທີ່ຈະເອົາຊື່ທ້າວ Maulana Masood Azhar ຫົວໜ້າກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ Jaish-Mohammad ທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນປາກິສຖານນັ້ນ ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີດຳກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຈີນໄດ້ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະລະບຸຊື່ ທ້າວ Azar ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ດັ່ງທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ຂັດຂວາງຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນປີກາຍ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສະຫະລັດ ໜູນຫລັງໂດຍຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ ໄດ້ລິເລີ້ມການເຄື່ອນໄຫວອີກທີ່ຈະຈັດເອົາຊື່ທ້າວ Azar ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີດຳ ແຕ່ວ່າຈີນໄດ້ຂໍ ໃຫ້ໂຈະການສະເໜີໄວ້ ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວກໍເປັນການຂັດຂວາງນັ້ນເອງ.
ບັນດານັກວິເຄາະຢູ່ນະຄອນ New Delhi ກ່າວວ່າ ບັນຫາໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມໂກດແຄ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ອິນເດຍ ແລະກຳລັງກາຍເປັນເງົາບົດບັງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເອເຊຍ. ທ່ານ Srikanth Kondapalli ສາດາສະດາຈານ ການສຶກສາກ່ຽວກັບຈີນ ທີ່ມະຫາວິທະ ຍາໄລ Jawaharlal Nehru ໃນນະຄອນນິວເດລີ ກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ມັນຈະເປັນ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ນັ້ນແມ່ນແນ່ນອນ.”
ຈີນໄດ້ປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງຕົນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ສະພາບການ” ຍັງບໍ່ທັນພຽບພ້ອມເທື່ອ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບທ້າວ Azhar ແລະຕົນໄດ້ເອົາບາດ ກ້າວເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ຄວາມເປັນເອກກະສັນທີ່ຕາງ ໜ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ.
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