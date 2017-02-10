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ເອເຊຍ

ອິນເດຍ ປະທ້ວງຈີນ ທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ ເອົາຊື່ ຜູ້ນຳ ຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີດຳ

ພວກປະທ້ວງອິນເດຍ ພາກັນຢຽບຮູບ ຜູ້ນຳຫົວຮຸນແຮງ Mujahiddeen ປາກິສຖານ ທ້າວ Masood Azhar.

ພວກປະທ້ວງອິນເດຍ ພາກັນຢຽບຮູບ ຜູ້ນຳຫົວຮຸນແຮງ Mujahiddeen ປາກິສຖານ ທ້າວ Masood Azhar.

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ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຍືນ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຈີນ ​ໃນ​ການ​ຄັດຄ້ານ​ຂອງ​ຕົນ ​ຕໍ່ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະ ຊາ​ຊາດທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊື່​ທ້າວ Maulana Masood Azhar ຫົວໜ້າ​ກຸ່ມ​ຫົວຮຸນ​ແຮງ​ອິສລາມ Jaish-Mohammad ທີ່​ມີ​ຖານ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ຢູ່​ໃນ​ປາ​ກິ​ສຖານນັ້ນ ​ເຂົ້າຢູ່ໃນ​ບັນຊີ​ດຳກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອທຳ​ອິດ ​ທີ່​ຈີນ​ໄດ້​ຢຸດ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວຢູ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທີ່​ຈະລະບຸ​ຊື່ ທ້າວ Azar ​ເປັນຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ດັ່ງ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​.

ໃນເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ສະຫະ​ລັດ ໜູນ​ຫລັງ​ໂດຍ​ຝຣັ່ງ ​ແລະ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ລິ​ເລີ້ມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອີກທີ່​ຈະ​ຈັດ​ເອົາ​ຊື່​ທ້າວ Azar ​ເຂົ້າຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ດຳ ​ແຕ່​ວ່າ​ຈີນ​ໄດ້​ຂໍ ​ໃຫ້ໂຈະ​ການສະ​ເໜີ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ກໍ​ເປັນ​ການ​ຂັດຂວາງນັ້ນ​ເອງ.

ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ຢູ່​ນະຄອນ New Delhi ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ຫາ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຕໍ່​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ກຳລັງ​ກາຍ​ເປັນ​ເງົາ​ບົດ​ບັງ​ຄວາມສຳ​ພັນລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ. ທ່ານ Srikanth Kondapalli ສາ​ດາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ ການ​ສຶກສາ​ກ່ຽວ​ກັບຈີນ ທີ່​ມະຫາວິທະ ຍາ​ໄລ Jawaharlal Nehru ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວ​ເດ​ລີ ກ່າວວ່າ ​“ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ວ່າ​ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ຄວາ​ມສຳພັນສອງ​ຝ່າ​ຍ​ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ແນ່ນອນ​.”

ຈີນ​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເທື່ອສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ສະພາບ​ການ” ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ພຽບພ້ອມ​ເທື່ອ ທີ່​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ທ້າວ Azhar ​ແລະ​ຕົນໄດ້​ເອົາ​ບາດ ກ້າວເພື່ອ​ອຳນວຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະສັນ​ທີ່ຕາ​ງ ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນ.

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