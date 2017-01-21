ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ທ່ານ Jammeh ຍອມສະຫຼະອຳນາດ ແລະ ໜີໄປຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ Yahya Jammeh (ຊ້າຍ) ທີ່ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມລາອອກ ຈາກຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີແກມເບຍ ກ່ອນໜ້ານີ້.

ທ່ານ Yahya Jammeh (ຊ້າຍ) ທີ່ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມລາອອກ ຈາກຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີແກມເບຍ ກ່ອນໜ້ານີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ Gambia ທ່ານ Yahya Jammeh ທີ່ປະລາ​ໄຊ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ໜີ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີງ​ຕາມ​ປະທານາທິບໍດີ ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ ທ່ານ Adama Barrow.

ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ Yahya ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ​ກີ​ເນຍ ທ່ານ Alpha Conde ແລະປະທານາທິບໍດີ Mauritania ທ່ານ Mohammed Ould Abdel Aziz ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອ​ນຫຼວງ Banjul ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ ທ່ານມອບອຳນາດ ແລະໜີອອກ ຈາກປະເທດ ຫລືປະເຊີນໜ້າກັບການປະຕິບັດງານ
ທາງທະຫານ.

ທ່ານ Barrow ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນພະຫັດ ຢູ່ສະຖານທູດ Gambia ທີ່ປະເທດ Senegal ຊຶ່ງ​ເປັນເພື່ອນບ້ານ ຫລັງຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດ ສາບານໂຕ ຢູ່ນະຄອນ
ຫລວງ Gambia.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ໄດ້​ປູຜ້າພົມແດງ ທີ່​ສະໜາມ​ບິນ Banjul ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາກົດ​ວ່າ ເພື່ອຕຽມສົ່ງ​ທ່ານ Jammeh ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

ໃນວັນສຸກວານນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫົວໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ​ແກມ​ເບຍ ທ່ານ Ousa-
mane Bedjie ໄດ້ປະກາດທີ່​ຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ຂອງປະເທດ.

15 ປະ​ເທດ ​ໃນປະຊາ​ຄົມ​ເສດຖະກິດບັນດາລັດອາ​ຟຮິ​ກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຫລື ECOWAS ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດ​ໃນ​ເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ທ່ານ Jammeh ຈົນຮອດຕອນທ່ຽງຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ ລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ.

ເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນ ພາກັນເບິ່ງທະຫານ Senegal ຢູ່ຊາຍແດນປະເທດ Gambia ກັບ Senegal.

ເດັກນ້ອຍທ້ອງຖິ່ນ ພາກັນເບິ່ງທະຫານ Senegal ຢູ່ຊາຍແດນປະເທດ Gambia ກັບ Senegal.

ຫລັງຈາກ​ໄດ້​ກຳນົດເສັ້ນຕາຍ​ແລ້ວ ທ່ານ Jammeh ໄດ້ຂໍຕໍ່​ເວລາອອກໄປອີກ ສີ່ຊົ່ວໂມງ​ເພື່ອ​ຈະ​ລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ.

ປະທານອົງການ ECOWAS ທ່ານ Marcel Alain de Souza ກ່າວວ່າ ທ່ານ Conde ຈະ​ໃຫ້ໂອກາດ​ແກ່ທ່ານ Jammeh ​ເພື່ອ​ລົງ​ຈາກ​ອຳນາ​ດ້ວຍ ຄວາມສະງົບ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຖ້ານັ້ນຫາກລົ້ມແຫລວພວກເຮົາຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ ທ່ານລົງ​ຈາກ​ອຳນາດ ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ກຳ ລັງ ຫລືດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະໝັກໃຈ.”

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ອະນຸມັດ​ໃຫ້ແຊກແຊງ ທາງທະ ຫານ ແລະຮັບຮູ້ວ່າທ່ານ Adama Barrow ວ່າເປັນປະທານາທິບໍ ດີຄົນໃໝ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG