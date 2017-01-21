ທ່ານ Jammeh ຍອມສະຫຼະອຳນາດ ແລະ ໜີໄປຕ່າງປະເທດ

ປະທານາທິບໍດີ Gambia ທ່ານ Yahya Jammeh ທີ່ປະລາໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະອອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະໜີໄປຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທ່ານ Adama Barrow.
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ Yahya ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີກີເນຍ ທ່ານ Alpha Conde ແລະປະທານາທິບໍດີ Mauritania ທ່ານ Mohammed Ould Abdel Aziz ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງ Banjul ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ ທ່ານມອບອຳນາດ ແລະໜີອອກ ຈາກປະເທດ ຫລືປະເຊີນໜ້າກັບການປະຕິບັດງານ
ທາງທະຫານ.
ທ່ານ Barrow ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນພະຫັດ ຢູ່ສະຖານທູດ Gambia ທີ່ປະເທດ Senegal ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ ຫລັງຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດ ສາບານໂຕ ຢູ່ນະຄອນ
ຫລວງ Gambia.
ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ປູຜ້າພົມແດງ ທີ່ສະໜາມບິນ Banjul ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເພື່ອຕຽມສົ່ງທ່ານ Jammeh ໄປຕ່າງປະເທດ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫົວໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແກມເບຍ ທ່ານ Ousa-
mane Bedjie ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ຂອງປະເທດ.
15 ປະເທດ ໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດບັນດາລັດອາຟຮິກາຕາເວັນຕົກ ຫລື ECOWAS ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ທ່ານ Jammeh ຈົນຮອດຕອນທ່ຽງຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ ລົງຈາກອຳນາດ.
ຫລັງຈາກໄດ້ກຳນົດເສັ້ນຕາຍແລ້ວ ທ່ານ Jammeh ໄດ້ຂໍຕໍ່ເວລາອອກໄປອີກ ສີ່ຊົ່ວໂມງເພື່ອຈະລົງຈາກອຳນາດ.
ປະທານອົງການ ECOWAS ທ່ານ Marcel Alain de Souza ກ່າວວ່າ ທ່ານ Conde ຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ທ່ານ Jammeh ເພື່ອລົງຈາກອຳນາດ້ວຍ ຄວາມສະງົບ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້ານັ້ນຫາກລົ້ມແຫລວພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ ທ່ານລົງຈາກອຳນາດ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳ ລັງ ຫລືດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.”
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແຊກແຊງ ທາງທະ ຫານ ແລະຮັບຮູ້ວ່າທ່ານ Adama Barrow ວ່າເປັນປະທານາທິບໍ ດີຄົນໃໝ່.
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