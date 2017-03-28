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ຜູ້ນຳ ສະໄໝ ແບ່ງແຍກ ເຊື້ອຊາດຜິວພັນ Kathrada ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸ 87 ປີ

ອະດີດນັກໂທດການເມືອງ ທ່ານ Ahmed Kathrada (ກາງ) ແລະພັນລະຍາຂອງອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ Nelson Mandela, ທ່ານນາງ Graca Machel (ຊ້າຍ)

ອະດີດນັກໂທດການເມືອງ ທ່ານ Ahmed Kathrada (ກາງ) ແລະພັນລະຍາຂອງອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ Nelson Mandela, ທ່ານນາງ Graca Machel (ຊ້າຍ)

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ຜູ້ນຳ​ໃນ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຜີວພັນອາພາເທ່ ອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້ ທ່ານ Ahmed
Kathrada ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ຫລາຍປີ​ ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ ພ້ອມໆ​ກັບທ່ານ Nelson Man-
dela ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ແລ້​ວ ຮວມອາຍຸ​ໄດ້ 87 ປີ.

ມູນ​ນິທິ​ຂອງທ່ານ Kathrada ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານມື້​ນີວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ
​ຢູ່ໂຮງໝໍ ນະຄອອ Johannesburg ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຢ່າງ​ສັ້ນໆ ຕິດຕາມ​ມາ​
ດ້ວຍ​ການຜ່າ​ຕັດ​ສະໝອງ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຜີວ​ຂາວ ​ທີ່​ເປັນ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ປົກຄອງ​ອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້ ​ໄດ້
ຈັບ​ກຸມ​ທ່ານ​ ໃນ​ປີ 1964 ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ທ່ານ Kathrada ​ເຂົ້າ​ຄຸກ
​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ກຸ່ມຜູ້​ສຳຄັນຂອງອົງການສ​ະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດອາຟຣິກາຫຼື ANC ທີ່​ຮວມທັງ​
ທ່ານ Mandela, ທ່ານ Walter Sisulu ​ແລະ ທ່ານ Govan Mbeki.

ທ່ານ Kathrada ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ຫລາຍ​ກວ່າ 26 ປີ​ຢູ່ໃນ​ຄຸກ ຮວມທັງ 18 ປີ​ຢູ່​ຄຸກ​ທີ່​ມີ​ຊື່
​ສຽງ​ທີ່​ເກາະ Robben. ​ໃນ​ປີ 2013 ທ່ານ​ໄດ້​ນຳພາ​ ​ເວລາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ປະທານາທິບໍດີ
Barack Obama ຢ້ຽມຢາມສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Kathrada ຍັງໄດ້ເປັນປາກ​ກະບອກ​ສຽງ​ຕິຕຽນ ປະທານາທິບໍດີອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້
ທ່ານ Jacob Zuma ຮ່ວມ​ທັງ​ການ​ຂຽນ​ໜັງສື​ເປີດ​ຊອງ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ Zuma
ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳແໜ່​ງ.

ທ່ານ Neeshan Balton ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານ​ມູນ​ນິທິ Kathrada ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ເປັນ​ການ
​ສູນ​ເສຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແກ່ ANC ຂອງການ​ເຄື່ອນ​ໄ​ຫວທີ່​ກວ້າງຂວາງ ​ແລະ​ອາຟຣິກາ
​ໃຕ້​ທັງ​ໝົດ.”

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