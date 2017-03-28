ຜູ້ນຳ ສະໄໝ ແບ່ງແຍກ ເຊື້ອຊາດຜິວພັນ Kathrada ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸ 87 ປີ

ຜູ້ນຳໃນການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜີວພັນອາພາເທ່ ອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານ Ahmed
Kathrada ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ ຢູ່ໃນຄຸກ ພ້ອມໆກັບທ່ານ Nelson Man-
dela ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 87 ປີ.
ມູນນິທິຂອງທ່ານ Kathrada ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີວ່າ ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດ
ຢູ່ໂຮງໝໍ ນະຄອອ Johannesburg ຫລັງຈາກໄດ້ເຈັບປ່ວຍຢ່າງສັ້ນໆ ຕິດຕາມມາ
ດ້ວຍການຜ່າຕັດສະໝອງ.
ການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານຊາວຜີວຂາວ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ປົກຄອງອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້
ຈັບກຸມທ່ານ ໃນປີ 1964 ໃນການດຳເນີນຄະດີ ທີ່ໄດ້ສົ່ງທ່ານ Kathrada ເຂົ້າຄຸກ
ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມຜູ້ສຳຄັນຂອງອົງການສະພາແຫ່ງຊາດອາຟຣິກາຫຼື ANC ທີ່ຮວມທັງ
ທ່ານ Mandela, ທ່ານ Walter Sisulu ແລະ ທ່ານ Govan Mbeki.
ທ່ານ Kathrada ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ 26 ປີຢູ່ໃນຄຸກ ຮວມທັງ 18 ປີຢູ່ຄຸກທີ່ມີຊື່
ສຽງທີ່ເກາະ Robben. ໃນປີ 2013 ທ່ານໄດ້ນຳພາ ເວລານັ້ນແມ່ນປະທານາທິບໍດີ
Barack Obama ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Kathrada ຍັງໄດ້ເປັນປາກກະບອກສຽງຕິຕຽນ ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາໃຕ້
ທ່ານ Jacob Zuma ຮ່ວມທັງການຂຽນໜັງສືເປີດຊອງປີກາຍນີ້ ຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ Zuma
ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ Neeshan Balton ຫົວໜ້າບໍລິຫານມູນນິທິ Kathrada ກ່າວວ່າ “ນີ້ເປັນການ
ສູນເສຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແກ່ ANC ຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະອາຟຣິກາ
ໃຕ້ທັງໝົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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