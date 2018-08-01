ພັກປົກຄອງຊິມບັບເວ ZANU-PF ໄດ້ຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາ ອີງຕາມພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງຜົນທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ໂຕເລກຈາກຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກ ZANU-PF ທີ່ໄດ້ຮັບ
109 ບ່ອນນັ່ງ ໃນຈຳນວນ 210 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຝ່າຍຄ້ານທີ່
ສຳຄັນ ພັກການເຄື່ອນໄຫວປ່ຽນແປງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (MDC) ໄດ້ຮັບ 41 ບ່ອນນັ່ງ.
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງບັນດາຜູ້ຊະນະຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ປະກາດອອກມາໃຫ້ຊາບ.
ຖ້າຫາກພັກ ZANU-PF ຊະນະຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຂອງບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ມັນກໍຈະເປັນສອງ
ສ່ວນສາມຂອງສຽງສວນຫຼາຍທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນ ປາດສະ
ຈາກການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນສະພາ.
ບັດລົງຄະແນນສຽງກຳລັງຖືກນັບຢູ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍການຄາດຜົນ
ທີ່ຈະປະກາດອອກໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ບັນດາຜູ້ສະໝັກທີ່ສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນມີ ຜູ້ສະໝັກຈາກພັກ ZANU-PF ຄືປະທານາ
ທິບໍດີ ເອັມເມີສັນ ມັງກາວາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງແທນຜູ້ນຳທີ່ຍາວນານທ່ານໂຣເບີດ
ມູກາເບ ທີ່ໄດ້ລາອອກໄປໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ແລະຜູ້ນຳຟ່າຍຄ້ານ ທ່ານແນລສັນ
ຊາມີຊາຂອງພັກ MSC.
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