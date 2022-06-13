ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອພື້ນທີ່ທຸກໆແມັດ ໃນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຂອງທ່ານ ແລະ ພວກທີ່ມາຈາກຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງຕໍ່ສູ້ “ເພື່ອພື້ນທີ່ທຸກໆແມັດ” ໃນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມສາກົນວ່າ ຢູເຄຣນ “ຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟທີ່ທັນສະໄໝ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກໆຄືນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍກົນລະຍຸດທີ່ສຳຄັນ” ຂອງຣັດເຊຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ, ດ້ວຍກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ດັນໄປສູ່ເມືອງ ລີຊີຈານສ໌, ບັກມຸດ, ສລອຟຢານສ໌, ໄປຫາພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌.
ດ້ວຍການສູນເສຍຕ່າງໆຂອງທັງສອງຝ່າຍແມ່ນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າການບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ອາດກາຍ 40,000 ຄົນໃນເດືອນມິຖຸນານີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງທັບບົກ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາກອງກຳລັງໄວ້ໃນເຂດດອນບາສ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກສາໄວ້ໄດ້ໃນເວລານີ້? ມັນເບິ່ງຄືວ່າເຂົາເຈົ້າຈະພະຍາຍາມທຳການຕໍ່ສູ້ກັບພວກທະຫານເກນໃໝ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຝຶກຊ້ອມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກເຕົ້າໂຮມດ້ວຍການຫັນໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ພວກນາຍພົນ ຣັດເຊຍ ເຫັນຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືວັດຖຸທີ່ຈະຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ແບບງ່າຍໆໃນສົງຄາມ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບໃນຕົວເລກ, ໃນກຳລັງຄົນ ແລະ ອຸປະກອນທະຫານ.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາການຕໍ່ສູ້ຢູ່ອ້ອມເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌ “ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ດຸເດືອດ.”
ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະດຳເນີນການປະຕິບັດການຂ້າມແມ່ນໍ້າ ຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນສົງຄາມໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພື່ອບັນລຸຄວາມສຳເລັດໃນການປະຕິບັດການໄລຍະປັດຈຸບັນຂອງການໂຈມຕີພາກພື້ນດອນບາສນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ສຳເລັດການດຳເນີນການໂຈມຕີດ້ານຂ້າງທີ່ກະຕືລືລົ້ນ, ຫຼື ດຳເນີນການໂຈມຕີຂ້າມແມ່ນໍ້າ.”
ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ລະດົມຍິງໂຮງງານສານເຄມີທີ່ມີທະຫານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ພົນລະເຮືອນລີ້ໄພຢູ່ໃນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍປະຊາກອນ 100,000 ຄົນກ່ອນສົງຄາມແມ່ນຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມົສກູ ໃນການຄວບຄຸມພາກພື້ນດອນບາສໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງປົກຄຸມແຂວງ ລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດແຫຼມໄຄຣມເມຍຂອງຢູເຄຣນໃນປີ 2014 ແລະ ກອງກຳລັງ ກີຢິບ ແມ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍໃນພາກພື້ນດອນບາສນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.