ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າມັນຈະບໍ່ມີການລົດລະໃນຄວາມພະຍາຍາມໂດຍກອງທັບປະເທດຂອງທ່ານ ເພື່ອຍຶດເອົາເຂດແດນຄືນ ຈາກກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານ ລຸນຫຼັງການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໂດຍກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຕອບໂຕໃນເດືອນນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບາງເທື່ອຕອນນີ້ມັນເບິ່ງຄືວ່າພວກທ່ານບາງຄົນຫຼັງຈາກໄຊຊະນະຫຼາຍຄັ້ງພວກເຮົາກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພທີ່ແນ່ນອນ. ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນພາວະງຽບສະຫງົບ. ນີ້ແມ່ນການກະກຽມສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າຢູເຄຣນ ຕ້ອງເປັນອິດສະຫຼະ ທັງໝົດເລີຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບ CBS ເມື່ອຄືນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດອື່ນໆ, ພ້ອມກັບ "ຄວາມກ້າຫານທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ເຫຼືອເຊື່ອຂອງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ” ແມ່ນຈະບໍ່ຜ່າຍແພ້ສົງຄາມ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າການຊະນະສົງຄາມໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ ຣັດເຊຍ "ອອກໄປຈາກ ຢູເຄຣນ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ" ແລະ ຮັບຮູ້ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຢູເຄຣນ.
ເມື່ອຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ທະຫານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ “ດົນເທົ່າທີ່ມັນຈະເປັນ.”
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຢູເຄຣນ ໄດ້ຊອກຫາຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມຢູ່ເມືອງ ອີຊຽມ ແລະ ເມືອງອື່ນໆໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດມາຄືນຈາກ ຣັດເຊຍ.
ເຈົ້າເມືອງ ອີຊຽມ ທ່ານ ວາເລຣີ ມາເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບລັດຖະບານວ່າ ຂຸມຝັງສົບໄດ້ຖືກຂຸດຂຶ້ນມາ ແລະ ສົບຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປພາກພື້ນ ຄາກີບ.