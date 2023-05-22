ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ຮິໂຣຊິມາ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ກຸ່ມ 7 ປະເທດມະຫາອຳນາດທາງອຸດສາຫະກຳ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບສົງຄາມ ໃນຢູເຄຣນ, ໂດຍມີແຂກຮັບເຊີນ ແມ່ນທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍເຮືອບິນຂອງຝຣັ່ງ, ຫລັງຈາກໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນນິບາດອາຣັບ ທີ່ເມືອງເຈດດາ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ໃນວັນສຸກ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຢູເຄຣນໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໄປຮອດຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ, ມົສກູ ໄດ້ປະກາດວ່າກອງກໍາລັງຂອງຕົນ ໄດ້ຍຶດເອົາ ບາກມຸດ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍມີການສູ້ລົບທີ່ດຸເດືອດ ເຊິ່ງກອງທະຫານຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ພະຍາຍາມປ້ອງກັນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນປາກົດວ່າ ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງແລ້ວ. "ສໍາລັບມື້ນີ້, ບາກມຸດ ຢູ່ໃນໃຈຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ," ທ່ານກ່າວ. ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມເມືອງດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ເຊິ່ງນຸ່ງເສື້ອກັນໜາວ ມີໝວກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມ G7 ທຸກຄົນ ລວມເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານວ່າບໍ່ຍອມປະນາມການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນການພົບປະຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກັບ ທ່ານເຊເລັນສກີ, ທ່ານໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍ ເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ 375 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ຢູເຄຣນ. "ການຊ່ວຍເຫຼືອລວມມີລູກປືນໃຫຍ່, ລົດຫຸ້ມເກາະ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການສູ້ລົບຂອງຢູເຄຣນ," ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ໃນມື້ທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ, G7 ໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະ ມາດຕະການປາບປາມບັນດາຜູ້ທີ່ຊ່ວຍມົສກູ ຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດ. ແຕ່ການຊຸກຍູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ສຳລັບກີຢິບ ແມ່ນໃນທີ່ສຸດ ສະຫະລັດໄດ້ເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ ບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນສະໜອງເຮືອບິນລົບ F-16 ທີ່ຜະລິດໂດຍອາເມຣິກາ ແລະຝຶກແອບນັກບິນຢູເຄຣນ. ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະຕິເສດການອະນຸມັດຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ ສໍາລັບເຮືອບິນລົບເພື່ອປັບປຸງກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍເຮືອບິນໃນຍຸກໂຊຫວຽດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍ, ຂອບໃຈຫຼາຍໆ. ຂໍຂອບໃຈພັນທະມິດ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຮັກສາບ້ານເຮືອນ ແລະ ຫຼາຍຄອບຄົວ,” ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວ.