ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໃນການໃຫ້ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວນັກໂທດສົງຄາມ ທີ່ຖືກຈັບໂດຍ ຣັດເຊຍ ແລະ ນັກຮົບແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ທຳການຮ້ອງຂໍຫຼັງຈາກການພົບປະກັບພະສັນຕະປາປາທີ່ວັງວາຕິກັງ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີຫຼັງຈາກການພົບປະກັນວ່າ “ພະສັນຕະປາປາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອບັນລຸສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໃນທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປ່ອຍຕົວຊາວ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກຈັບໃນເມືອງ ດອນບາສ, ແຫຼມໄຄຣເມຍ ແລະ ຣັດເຊຍ.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍ ໃນທະເລດຳເມື່ອເດືອນມີນາປີ 2014. ນຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ, ໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 13,000 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີເມື່ອເດືອນພຶດສະພາປີ 2019, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ນັກຮົບແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໜູນຫຼັງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ.
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ, ອາຍຸ 83 ພັນສາທີ່ເປັນຫົວໜ້າໂບດໂຣມັນກາໂຕລິກນັ້ນ, ໄດ້ມີໂອກາດສະແດງຄວາມຫວັງຂອງເພິ່ນ ສຳລັບການສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ທຳການສູດມົນກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ປະກອບມີທ່ານ ເຊເລັນສກີ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີ 2019. ພະສັນຕະປາປາຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຂໍ້ຄວາມວັນຄຣິສມາສຂອງເພິ່ນ.
ຜູ້ສັດທາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນນັບຖືສາສະໜາ ຄຣິສຕຽນ ນິກາຍ ອໍໂຕດັອກ, ມີພຽງຈຳນວນໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພິຈາລະນາຕົນເອງວ່ານັບຖືນິກາຍ ໂຣມັນ ກາໂຕລິກ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຊາວ ກຣິສ ຫຼື ຊາວຄຣິສຕຽນ ກາໂຕລິກ ຕາເວັນອອກ, ແມ່ນນິກາຍຄຣິສຕຽນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນປະເທດ ແລະ ຮັບຮູ້ພະສັນຕະປາປາເປັນຜູ້ນຳສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ.