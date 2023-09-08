ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ເວລາທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ຂອງ ອິນເດຍ ໃນວັນເສົານີ້, ການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ນຳ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຄອບງຳຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ມີຄວາມກົດດັນໃນໂລກ ເຊັ່ນສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ປັກກິ່ງໄດ້ເວົ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ ກ່ຽວກັບ ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານ ສີ ຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນການປະກາດນຶ່ງປະໂຫຍກຢູ່ເວັບໄຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ປະກາດວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີ ຈຽງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມແທນ. ຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ມາໃນວັນນັ້ນ, ໂຄສົກຍິງຂອງກະຊວງ ທ່ານນາງ ໝາວ ນິງ ໄດ້ເສີມຂໍ້ມູນໜ້ອຍນຶ່ງວ່າ, “ຈີນ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງໃນງານ G20 ຕ່າງໆຕະຫຼອດມາ.”
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ສີ ເພື່ອບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການປ່ຽນແປງບູລິມະສິດ ກ່ຽວກັບ ແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງ ປັກກິ່ງ. ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ, ການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໝາຍຄວາມວ່າການພາດໂອກາດທີ່ຈະພົວພັນກັບບັນດາຜູ້ນຳໂລກຄົນອື່ນໆຢູ່ລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນຕ່າງໆ.
ທ່ານ ໂມຣິດສ ຣູດອຟ (Moritz Rudolf), ນັກວິໄຈຢູ່ສູນກາງກົດໝາຍ ຈີນ ພອລ ສາຍ (Paul Tsai) ຂອງໂຮງຮຽນກົດໝາຍ ເຢລ (Yale) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບວ່າ “ຈີນ ຢາກເປັນຜູ້ນຳໃນການທູດຂອງໂລກ, ແຕ່ການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສີ ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ ກັບຄວາມຄິດນັ້ນ.”