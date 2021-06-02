ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈະເຈລະຈາ ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດ ຂອງໂລກ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການເພື່ອເຈລະຈາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດຂອງສາກົນ.
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີປິດກອງປະຊຸມຂອງສະພາອະນາໄມໂລກໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ແກ້ໄຂເພື່ອສ້າງກອງປະຊຸມສະພາພິເສດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການບັນລຸສົນທິສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ກຽມພ້ອມ ແລະ ຮັບມືໄດ້ດີກວ່າເກົ່າຕໍ່ໂອກາດໃນການເກີດໂຣກລະບາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບການລະບາດຂອງ COVID-19.
ການລະບາດທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນລົ້ມປ່ວຍຫຼາຍກວ່າ 170 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຕາຍຂອງ 3 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ຖືກກວດພົບທຳອິດໃນພາກກາງຂອງ ຈີນ ເມື່ອທ້າຍປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ເທດຣອສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ” ສຳລັບການເຮັດສົນທິສັນຍາ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນຈະສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ທັງອົງການສາທາລະນະສຸກສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບໂລກໂດຍລວມ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າມັນຈະແກ້ໄຂ “ການຂາດການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຂ່າວ ສານ, ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ” ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕອບຮັບທີ່ຫຼ້າຊ້າຕໍ່ໂຣກລະບາດ COVID-19.
ການປະກາດ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາການຮັບມື ກັບໂຣກລະບາດໂລກແມ່ນນຶ່ງໃນການປະຕິຮູບຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາໃນລະຫວ່າງງານທີ່ຖືກຈັດຕະຫຼອດອາທິດນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຈົນກວ່າສະພາອະນາໄມໂລກຈະປະຊຸມກັນອີກໃນປີໜ້າກໍຕາມ.
ຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ໂຄປາ ອາເມຣິກາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍ້າຍງານທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ໄປປະເທດ ບຣາຊິລ ຍ້ອນການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງໃໝ່ໃນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບປະເທດ ໂຄລອມເບຍ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສໂດຍບາງຄົນໃນປະເທດ ບຣາຊິລ, ເຊິ່ງຕາມຫຼັງພຽງ ສະຫະລັດ ກັບ ອິນເດຍ ເທົ່ານັ້ນໃນຕົວເລກທັງໝົດຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍກວ່າ 13 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ແລະ ເປັນຮອງພຽງ ສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນໃນການຕາຍຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 462,000 ຄົນ.