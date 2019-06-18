ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງໃນນິກາຣາກົວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອນຶ່ງປີເຄິ່ງ
ເປັນຕົ້ນມາ ພວກນັກຂ່າວຫລາຍກວ່າ 300 ຄົນ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການຮາວີລົບ
ກວນ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ. ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມລາຍງານຂອງ ມຸນນິທິ
“Violeta Chamorro Foundation” ຂອງນິກາຣາກົວ ຊຶ່ງເປັນປາກສຽງ ເພື່ອເສລີ
ພາບໃນການສະແດງອອກ. ພວກແມ່ຍິງບາງຄົນກ່າວວ່າ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງໂດຍສະເພາະກໍຍ້ອນວຽກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເປັນນັກຂ່າວ. ດາລີອານາ ໂອກາຍາ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຕື່ມ ຈາກມານາກົວ ປະ
ເທດ ນິກາຣາກົວ ໃນລາຍງານເລື້ອງນີ້ ທີ່ບັນນລະຍາຍໂດຍຄຣິສຕີນາ ສມິດ ດັ່ງສາລີ
ຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການປະເຊີນໜ້າກັນ ເມື່ອ 14 ເດືອນກ່ອນເປັນຕົ້ນມາ ລະຫວ່າງກຳ
ລັງຂອງລັດຖະບານກັບພວກປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານແລ້ວ ພວກນັກຂ່າວຫລາຍກວ່າ 300
ຄົນ ກໍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປະສົບກັບການຮາວີລົບກວນ ການນາບຂູ່ ແລະການ
ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຊຶ່ງນາງ ເຈຣາດີນ ໂດມິງເກສ ກ່າວເປັນພາສາສະເປນວ່າ:“ພວກແມ່ຍິງຕົກເປັນພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຫລາຍກວ່າ ພວກຜູ້ຄົນພາກັນໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ນາບຂູ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຜ່ານເຟສບຸກ. ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບໂທລະສັບ ຈາກຜູ້ຄົນທີ່ເວົ້າໃຫ້ເຈົ້າ
ວ່າ ເຈົ້າເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຕາຍ ແລະປ້ອຍດ່າເຈົ້າ.”
ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍມຸນນິທິ “Violeta Chamorro Foundation” ເວົ້າວ່າ ພວກແມ່ຍິງນັກຂ່າວ ນັບມື້ນັບມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຮາວີລົບ
ກວນ ແລະນາບຂູ່ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ. ນອກນັ້ນ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຍັງ
ເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເສຍຫາຍ ຊຶ່ງນາງ ເຈຣາດີນ ໂດມິງເກສ ທີ່ເປັນນັກຂ່າວ Accion 10 ໃນນິກາຣາ
ກົວກ່າວວ່າ:“ເຈົ້າຈະຫລີກເວັ້ນຈາກການເວົ້າຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າປະຊາຊົນບໍ່ແມ່ນ
ຄົນໂງ່. ມະຫາຊົນຮູ້ຈັກວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ເຈົ້າຈະຫລັບຫູຫລັບຕາຢູ່ຊື່ໆບໍ່ໄດ້. ມັນຈະ
ເປັນການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະເປັນນັກຂ່າວ ແລະເປັນອົງການຂ່າວທີ່ເປັນ
ອິດສະຫລະ.”
ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ເຕເຣຊາ ແບລນດັນ ນັກສັງຄົມສາດ ອະທິບາຍວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດ
ການທາງດ້ານສັງຄົມການເມືອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນມາ ໃນນິກາຣາກົວ ພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດແນວບໍ່ດີຕໍ່ພວກນັກຂ່າວແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະ ໂດຍເວົ້າເປັນ
ພາສາສະເປນວ່າ:“ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ມັກຈະບໍ່ນັບຖືພວກນັກຂ່າວແມ່ຍິງ ໂດຍ
ການສະແດງທ່າທາງ ແລະເວົ້າຈາແບບສຳຫາວຢ່າງເປີດແປນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ
ກໍລະນີນຶ່ງ ຂອງນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ຊັກຖາມ ລຳເບີໂຕ ແຄມແບລ ຄຳຖາມທີ່ຍາກໆ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ສະແດງທ່າທາງໃຫ້ເຫັນ ແລ້ວກໍບໍ່ຕອບຄຳຖາມເລີຍ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກນັກຂ່າວບາງຄົນ ເຊັ່ນທ່ານນາງ ເທີຊາ ຊາເອັນຊ ຜູ້ອຳນວຍການ
ສະຖານີວິທະຍຸ “La Primerisima” ເຊື່ອວ່າ ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການປະຕິບັດຕໍ່ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງກັບຜູ້ຊາຍ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວເປັນພາສາສະເປນ
ວ່າ:
“ພວກນັກຂ່າວຢູ່ໃນນິກາຣາກົວຄວນເບິ່ງຄືນ ວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນປີຜ່ານມາ. ພວກນັກຂ່າວຈະພາກັນມີຄວາມລຳອຽງຫລາຍຂຶ້ນ. ນັ້ນແລ໋ະ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້
ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການດ້ານການເມືອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນມາ ລາຍງານຂອງມຸນນິທິດັ່ງ
ກ່າວເວົ້າວ່າ ພວກນັກຂ່າວ 67 ຄົນ ໄດ້ອອກໜີໄປຈາກນິກາຣາກົວຍ້ອນຄວາມກັງວົນ
ວ່າ ຈະບໍ່ປອດໄພ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີ 25 ຄົນ ແມ່ນແມ່ຍິງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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