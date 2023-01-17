ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ພວມເລັ່ງການໂຕ້ວາທີແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະມີເລີຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຄວນຈະມີອາວຸດນິວເຄລຍ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຊຸກຍູ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານຢູນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການພາດຫົວຂໍ້ຂ່າວທົ່ວໂລກ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ເວົ້າວ່າເກົາຫລີໃຕ້ສາມາດມີອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນເອງໄດ້ ຖ້າສະຖານະ ການຄວາມໝັ້ນຄົງກັບເກົາ ຫລີເຫນືອຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານຢູນ ໄດ້ເວົ້າອອກມາໃນລັກສະນະທີ່ເກືອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງເລີຍ ແລະ ຖືກມອງຢູ່ໃນກອບທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ; ບັນດາທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງຢ່າງໄວວາວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ບໍ່ໄດ້ຖອຍຫລັງອອກໄປຈາກຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຫ້າມແຜ່ຜາຍນິວເຄຼຍເລີຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຢູນ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຢ່າງຫນ້ອຍ ກໍແມ່ນສໍາລັບໄລຍະເວລາ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ.
"ມັນເປັນການພັດທະນາໄປ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອງ ຊອງ-ຈາງ (Cheong Seong-chang), ນັກຄົ້ນຄວ້າອະວຸໂສຂອງສະຖາບັນເຊ ຈອງ (Sejong) ຊຶ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງໂຊລ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ບໍ່ເຄີຍພິ ຈາລະນາ ວ່າຈະມີອາວຸດນິວເຄຼຍຢ່າງເປັນອິດສະຫລະຂອງຕົນເລີຍ ແມ່ນແຕ່ເປັນ "ແຜນ B" ກໍບໍ່ມີ.
ສໍາລັບທ່ານຢູນເອງແລ້ວ ການເວົ້າກ່ຽວກັບອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ກາຍເປັນການເວົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆເລີຍ.
ໃນຕອນທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີໃນທ້າຍປີ 2021 ນັ້ນ ທ່ານຢູນກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີການສົ່ງ ອາວຸດນິວເຄລຍສະໜາມຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ນັ້ນ ກັບຄືນໃຫມ່. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ພວມປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານນິວເຄລຍ, ເຊິ່ງທ່ານຄາດວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ “ການແບ່ງປັນນິວເຄລຍແບບເນໂຕ.”
ແຮງຈູງໃຈຂອງທ່ານຢູນ, ເບິ່ງຈັ່ງນຶ່ງ ກໍແມ່ນກົງໄປກົງມາ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຢູ່ເລື້ອຍໆຫລາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນຄຳເຫັນທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ນັ້ນ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະ “ເພີ່ມການສະສົມຫົວລົບນິວເຄລຍຂອງຕົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.