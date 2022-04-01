ການຊ້ອມລົບຮ່ວມຂະໜາດໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງກຳລັງມີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຟີລິບປິນ ແມ່ນຕອບຄຳຖາມໃນອັນທີ່ມະນີລາຖືວ່າເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຈາກຈີນ ອີງຕາມພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບທະຫານຟີລິບປິນໃນວັນຈັນແລ້ວ ໃນການຊ້ອມລົບ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ບາລີກາຕານ (Balikatan) ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ “ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່.” ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເປັນການຊ້ອມລົບທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ໂດຍມີທະຫານຟີລິບປິນ 3,800 ຄົນ ແລະທະຫານສະຫະລັດ 5,100 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານໂຣດຣີໂກ ດຸຍເຕີເຕ ໄດ້ຫັນໜ້າມາຫາສະຫະລັດໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສ້າງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບກັບຈີນ. ຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ຟີລິບປິນ ແຕ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໃຫຍ່ເປັນອັບດັບ 3 ຂອງໂລກນັ້ນ ທຳການກົດດັນຕໍ່ໝູ່ເກາະໝູ່ດອນແລະເຂດແດນທາງທະເລທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງນັ້ນ.
ການຊ້ອມລົບບາລີກາຕານໃນປີນີ້ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງຟີລິບປິນ ກັບສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມເຮັດສັນຍາ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັນ ໃນປີ 1951 ແລະໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງການຢ້ຽມຢາມຂອງກຳລັງ ສະບັບປີ 1999. ທ່ານດຸຍເຕີເຕໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງປີ 1999 ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີຄວາມໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນກັບປັກກິ່ງ ແຕ່ໄດ້ຕົກລົງໃນປີກາຍນີ້ທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄວ້ຄືເກົ່າ.
ສາດສະດາຈານອາເລັກຊານດີ ວີວິ່ງ ທີ່ສູນກາງການສຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ແດນຽລ ເຄ. ອີໜຸຍ ທີ່ລັດຮາວາຍ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດໃຫ້ຄຸນຄ່າແລະຮັບເອົາຄວາມສຳພັນນີ້ແບບສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈຶ່ງມີຜົນບາງຢ່າງຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງທ່ານດຸຍເຕີເຕ.”
ທ່ານເອີ້ນຟີລິບປິນວ່າ “ເປັນປະເທດທີ່ປັບປ່ຽນໄປມາ ໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ” ແລະເວົ້າວ່າ ມັນກຳລັງປັບປ່ຽນມາຫາສະຫະລັດເພື່ອຄ້ຳປະກັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງສຳຮອງຂອງປາ ແລະພະລັງງານ.
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