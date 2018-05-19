ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວວ່າ ການລະບາດ ຂອງອີໂອບາ ຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນ ສຸກເສີນ ເທື່ອ

ອົງການອະນາໄມໂລກຫຼື WHO ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງອີໂບລາ ຢູ່ໃນ
ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ວ່າມີຄວາມ
ສ່ຽງສູງຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງຂັ້ນ ເປັນໄພສຸກເສີນທາງດ້ານອະນາໄມ
ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນທີ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ນາໆຊາດເທື່ອ. ມີລາຍງານວ່າ 25
ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການລະບາດ ຮວມທັງພະນັກງານການແພດສາມຄົນ.
ອົງການອະນາໄມໂລກລາຍງານວ່າ ມີ 14 ຫາ 45 ກໍລະນີທີ່ສົງໄສຂອງພະຍາດໄດ້
ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ແມ່ນອີໂບລາ.
ຂີດໝາຍທີ່ຈະປະກາດວ່າ ພະຍາດຮ້າຍແຮງນີ້ ເປັນພາວະສຸກເສີນທາງດ້ານອະນາ
ໄມລະຫວ່າງປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນເຖິງຂັ້ນເທື່ອ ໂດຍສະເພາະໃນປັດຈຸບັນ.
ແຕ່ວ່າປະທານຄະນະກຳມະການສຸກເສີນ ຂອງອົງການ WHO ທ່ານໂຣເບີດສະແຕັຟ
ເຟິນ ກ່າວວ່າ ນີ້ອາດມີການປ່ຽນແປງ ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄວ້
ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງບິໂກໂຣ ທີ່ໄດ້ມີການພົບພໍ້ເປັນເທື່ອທຳອິດເມື່ອ ວັນທີ 8
ເດືອນພຶດສະພາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ກໍລະນີຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານຂອງເມືອງ
ແອັມບານດາກາ. ທ່ານສະແຕັຟເຟິນ ກ່າວວ່າ “ຄວາມສ່ຽງ ຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍ
ໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ເພາະວ່າ ເມືອງແອັມບານດາກາ ຢູ່
ໃກ້ກັບແມ່ນໍ້າຄອງໂກ ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປນະຄອນກິນຊາຊາ ແລະຂ້າມຊາຍ
ແດນໄປຍັງຄອງໂກບຣາຊາວິລ. ແລະນັ້ນ ແນ່ນອນເປັນຂົງເຂດທີ່ມີການສັນຈອນ
ໄປມາທີ່ສຳ ຄັນຂ້າມຊາຍແດນນັ້ນ.
ອົງການ WHO ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສອີໂບລາ ສາມາດແຜ່ລະບາດໄປຫາ
ເກົ້າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ. ທ່ານສະ
ແຕັຟເຟີນ ກ່າວວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ແລະສາທາລະນະ
ລັດອາຟຣິກາກາງ ແມ່ນມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມເປັນພິເສດ ກຳລັງມີການສົ່ງເຄື່ອງມືແລະພະນັກງານໄປຊ່ວຍແລ້ວ.
ບໍ່ຄືກັນກັບການລະບາດຂອງອີໂອລາຢູ່ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ
ຄອງໂກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະອົງການຕ່າງໆໄດ້ຮັບມືຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ການ
ລະບາດໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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