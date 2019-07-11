ກຸ່ມອະນຸລັກນິຍົມກຸ່ມນຶ່ງຊື່ວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນໃຜ ແມ່ນຈະເດີນທາງມາທຳນຽບຂາວ ໃນ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວິທີທີ່ຈະຮັບມືກັບລາຍງານ ແລະ ເລື່ອງຕ່າງໆຈາກສື່
ສັງຄົມ.
ແຕ່ຍັກໃຫຍ່ດ້ານສື່ສັງຄົມເຊັ່ນ ທວິດເຕີ ແລະ ເຟສບຸກ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ມີລາຍງານ
ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນ.
ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາ
ເຈົ້າແມ່ນສາມາດຫາເບິ່ງໄດ້, ແຕ່ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງການວິພາກວິ
ຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ສອງບໍລິສັດນັ້ນ.
ບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ບັນດາບໍລິສັດສື່ສັງຄົມໄດ້ປົກປິດ ປາກສຽງຂອງພວກອະນຸລັກ
ນິຍົມ. ຄົນອື່ນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພຽງພໍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກການໃຫ້
ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນການລົບກວນ.
ໃນການຕົກລົງຂົງເຂດນຶ່ງ, ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆແມ່ນມີອຳນາດ ແລະ ຄວບຄຸມ
ຊ່ອງທາງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄ້າທີ່ສຳຄັນ. ມັນໄດ້ມີການກວດສອບຕໍ່ຕ້ານການຜູກຂາດ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສອບສວນຢ່າງລະອຽດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄວນຖືກ
ມ້າງໃຫ້ເປັນບໍລິສັດທີ່ນ້ອຍລົງຫຼືບໍ່.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕຳນິວິຈານບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານສື່
ສັງຄົມສາມບໍລິສັດຄື ເຟສບຸກ, ທວິດເຕ ແລະ ຢູທູບ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ທຳການກວດ
ສອບ ແລະ ລຳອຽງຕໍ່ການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງພວກອະນຸລັກນິຍົມ.
ທັງສາມບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດການແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເປັນຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ໃນ
ເວລາທີ່ປະຕິບັດມາດຕະຖານຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນສົ່ງເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໄປຫາເວັບໄຊ້ນຶ່ງ ເພື່ອເລົ່າປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈູດ ດີເຣ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນ
ບ່າຍຂອງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ໃນຕົ້ນປີນີ້ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເປີດໃຊ້ອຸປະກອນນຶ່ງ
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອາເມຣິກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັດສະນະຄະຕິດ້ານການເມືອງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ, ເພື່ອແບ່ງປັນວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມລຳອຽງໃນ
ໂລກອອນໄລນ໌. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕອບຫຼາຍພັນຄັ້ງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢາກພົວ
ພັນໂດຍກົງ ກັບບັນດາຜູ້ນຳດ້ານດິຈິຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ອຳ
ນາດຂອງສື່ສັງຄົມ.”
ເວັບໄຊ້ດັ່ງກ່າວຕອນນີ້ໄດ້ຖືກປິດແລ້ວ, ແຕ່ຂໍ້ຄວາມຍັງຄົງບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງຮູ້ວ່າ
“ເວທີສື່ສັງຄົມຄວນສະໜັບສະນູນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ. ແຕ່ຄົນອາເມຣິກັນຫຼາຍ
ຄົນ ໄດ້ເຫັນບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກປິດຊົ່ວຄາວ, ຖືກຫ້າມ ຫຼື ຖືກລາຍງານສຳລັບການ
ລະເມີດນະໂຍບາຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”