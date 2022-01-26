ວໍຊິງຕັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານ 8,500 ຄົນ ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມໃນລະດັບສູງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງ ໄປຍັງຢູໂຣບ ແລະອາດຈະຍົກຍ້າຍພະ ນັກງານສະຖານທູດຈຳນວນນຶ່ງ ອອກຈາກຢູເຄຣນກໍເປັນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະບັນດາປະເທດ ໃນອົງການເນໂຕ້ ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຍ້ອນປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຍັງສືບຕໍ່ ເຄື່ອນຍ້າຍທະ ຫານໄປໃກ້ຊາຍແດນຢູເຄຣນ. Anita Powell ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ ມີລາຍງານມາຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພວມຮ້ອນແຮງຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ທີ່ໜາວເຢັນຂອງຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຍ້າຍກຳລັງທະຫານ ໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສົ່ງລົດທະຫານ ໄປຍັງຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງເບລາຣຸສ ໃນການຊ້ອມລົບຮ່ວມກັນໃນເດືອນໜ້າ ໃນບໍລິເວນປະມານ 75 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນ ຫຼວງຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ, ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບຄູ່ພາຄີຂອງຕົນ ໃນອົງການເນໂຕ້. ທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
"ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງຈິດໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນໄດ້ ກໍຕາມ ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຫັນການກະກຽມທີ່ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຊີ້ແນະວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກເວລາ. ທ່ານກໍກ່າວແບບນີ້ເຊັ່ນກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ມີການໂອ້ລົມ ແລະ ສົນທະນາກັນ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກ."
ປະຕິກິລິຍາຂອງຝ່າຍອາເມຣິກາ ລວມມີ ການສັ່ງໃຫ້ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ 8,500 ຄົນ ກຽມພ້ອມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງອົງການເນໂຕ້, ແລະການຍົກຍ້າຍພະນັກງານຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫລວງກີຢິບອອກ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ຮ້ອງຂຶ້ນມາຖາມທ່ານໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ໃນຕອນຕໍ່ມາຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບການນຳຂັ້ນສູງຂອງປະເທດຢູໂຣບ, ອີຢູ ແລະອົງການເນໂຕ້, ໃນນັ້ນຝ່າຍຕ່າງໆ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຜ່ານທາງການທູດ, ແລະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການກະກຽມເພື່ອຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕາມມາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຣັດເຊຍໃນການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກ ຂອງອົງການເນໂຕ້.”
ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນພວມກຽມພ້ອມສຳລັບການບຸກໂຈມຕີ ແລະຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງການທູດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ.
ທ່ານໂວໂລດິເມຍ (Volodymyr), ທະຫານຂອງຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງກ່າວເປັນພາສາຢູເຄຣນວ່າ:
“ມັນເປັນການຜິດພາດເມື່ອສອງປະເທດ (ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດ) ທຳການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງປະເທດອື່ນ. ພວກເຮົາຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເຈລະຈາເຫຼົ່ານັ້ນ."
ພວກນັກສັງເກດການກ່ຽວກັບຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍກຳລັງພະຍາຍາມເຈລະ ຈາກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການເຈລະຈາລະດັບສູງຫຼາຍຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນຳ.
ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະກໍບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້, ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳພາໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ.
ທ່ານແອນດຣູ ລໍເຊນ (Andrew Lohsen), ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນໂຄງການຢູໂຣບ, ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຣເຊຍທີ່ສູນສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດແລະສາກົນ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ:
“ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ, ອັນນີ້ຍັງເປັນການປະເຊີນໜ້າກັນ ທີ່ບໍ່ທັນແຜ່ລາມອອກໄປ ໃຫ້ກາຍເປັນການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງເປີດເຜີຍເທື່ອ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຍັງມີຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ ທີ່ຈະກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຈະພາໃຫ້ກາຍເປັນແນວນັ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງສົນໃຈກັບວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ບາງຄັ້ງຈະເບິ່ງຄືວ່າຍັງໄກຢູ່ກໍຕາມ. ຄວາມຈິງກໍຄື, ພວກເຮົາຍັງລົມກັນຢູ່.”
ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍຂອງທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ມົສກູບໍ່ ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະມີບາດກ້າວທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຈາກການເຈລະຈາ ຮອບຫລ້າສຸດນັ້ນ ແຕ່ຢາກໃຫ້ມີຄຳຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຕົນ, ເຊິ່ງລວມມີການໃຫ້ເນໂຕ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄປປະຈຳຢູ່ໃນເຂດຢູໂຣບຕາເວັນ ອອກບາງສ່ວນລົງ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນພັນທະມິດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ນັກວິເຄາະຣັດເຊຍຈຳນວນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ທ່ານປູຕິນກໍາລັງຫຼີ້ນເກມແບບແກ່ຍາວ. ທ່ານເລອອນ ອາຣອນ (Leon Aron), ນັກຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງຂອງສະຖາບັນ ວິສາຫະກິດຂອງອາເມຣິກາ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ:
“ທ່ານປູຕິນເປັນນັກກິລາຢູໂດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ. ແລະໃນກິລາຢູໂດ, ເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະຊະນະ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ມັກເປັນກໍຄືວ່າ ເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະ ຊະນະ ໂດຍການຕ່ອຍມັດ ແຕ່ເຈົ້າຈະຊະນະໂດຍການສະສົມຄະແນນ. ບໍ່ມີການຊົກໃຫ້ລົ້ມລົງ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊະນະ. ແຕ່ເບິ່ງແມ໋, ທ່ານກວດສອບເນໂຕ້, ທ່ານໄດ້ທົດສອບມັນເບິ່ງ. ແລະເນໂຕ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບຄອນແຄນ ແລະຄວາມແຕກແຍກກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຫຼືເວົ້າອັນໃດອັນນຶ່ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກໍດ່ວນຕອບກັບໂລດ ຫຼືບໍ່ກໍຈະໂທຫາ ຫຼືຈັດຕາຕະລາງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂລດ. ແລະມີຄະແນນອື່ນໆຫຼາຍອັນອີກທີ່ສະສົມໄວ້ດ້ວຍວິທີນີ້. ແລະບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ສົງໄສຫຍັງເລີຍ ທ່ານກຳລັງຊະນະ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຣັດເຊຍກັບຢູເຄຣນນັ້ນ ກົງລໍ້ແຫ່ງສົງຄາມກໍກຳລັງໝູນຢູ່.
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