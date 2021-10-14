ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ພົບປະກັນທີ່ ທຳນຽບຂາວ ກັບບັນດາບໍລິສັດຂົນສົ່ງ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ແລະ ສະ ຫະພັນກໍາມະບານເພື່ອປະກາດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີ່ແນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ຖືກອຸດຕັນຢູ່ນັ້ນ ລຸລ່ວງໄປໄດ້ ຊຶ່ງເປັນການສະເໜີທີ່ທຳນຽບຂາວຫວັງວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນ ການໃຊ້ເວລາທີ່ຄົນມັກຫລາຍແທ້ໆ ໃນອາເມຣິກາ ກໍຄື: ການໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງ.
"ມື້ນີ້, ພວກເຮົາມີການປະກາດທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເອົາສິ່ງທີ່ທ່ານຊື້ນັ້ນມາໃຫ້ທ່ານ, ໄປວາງໄວ້ຢູ່ທີ່ຊັ້ນວາງເຄື່ອງໃຫ້ໄວຂຶ້ນ," ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ທ່ານໄບເດັນກ່າວໂດຍປະກາດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ແນໃສ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງຕາມຄວາມມັກຂອງຊາວອາເມຣິກັນໃນການຊື້ເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການເສີມສ້າງເສດຖະກິດໂລກທີ່ປ້ອນອາຫານໃຫ້ພວກອຶດຫິວນຳອີກດ້ວຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມມີການປ່ຽນແປງຂອງທ່າເຮືອໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດສອງແຫ່ງເພື່ອໃຫ້ມີການບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ, ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Walmart, FedEx, UPS, Samsung, Target ແລະ Home Depot ເພື່ອເພີ່ມຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງ ເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ທ່າເຮືອ ແລະເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງ ເວລາທີ່ບໍ່ມີຄົນໃຊ້ຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ໃນຈຳນວນທຸລະກິດ 6 ແຫ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີຕູ້ຄອນ ເທນເນີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຊາວອາເມຣິກັນຢາກໄດ້ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ລົດຖີບແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 3,500 ໜ່ວຍ- ຈະ ຖືກເອົາເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ ໃນທ້າຍ ປີນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມັກຊື້ເຄື່ອງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບນຶ່ງ ຂອງໂລກມາຢູ່ຈຸດນີ້ໄດ້ແນວໃດ, ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຍ້ອນເລື້ອງຂອງການສະໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2021 ແມ່ນສູງກ່ວາປີທີ່ຜ່ານມາ 39 ເປີເຊັນ, ຍ້ອນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ເຮືອນ, ເຂົ້າສູ່ລະບົບອິນເຕີແນັດ ແລະກົດ “ຊື້.”
ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນນຶ່ງ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຮັບເອົາວັດສະດຸ ແລະການເອົາຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບໄປວາງໄວ້ຢູ່ເທິງຊັ້ນວາງສິນຄ້າຂອງຫ້າງຮ້ານຕົນ ຍ້ອນວ່າ ມີສິ່ງທ້າທາຍຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ການຂາດແຄນແຮງງານ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຂໍ້ຈຳກັດເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໃນທົ່ວໂລກໄດ້ປິດທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນ, ລວມທັງທ່າເຮືອທີ່ມີການໃຊ້ບໍລິການທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກບາງແຫ່ງອີກດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ລິເລີ່ມອັນນີ້ແມ່ນ ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າທົ່ວໂລກເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ສະຫະລັດຈະຕ້ອງ ກ້າວໜ້າ ໄປກ່ອນບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ.
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