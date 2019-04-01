ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ເມັກຊິໂກ ແລະ
ສາມປະເທດອາເມຣິກາກາງ ໃຫ້ຄວບຄຸມຈຳນວນທີ່ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນຂອງ ຫຼາຍພັນຄົນ
ພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ມຸ້ງໜ້າມາສູ່ສະຫະລັດ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອະດີດ
ຫົວໜ້າກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ
ໂອບາມາ ເຫັນພ້ອມວ່າມີວິກິດການຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ສະຫະລັດ.
ຫົວໜ້າພະນັກງານຊົ່ວຄາວທຳນຽບຂາວ ທ່ານມິກ ມູນວານີ ໄດ້ບອກເມັກຊິໂກ
ກົວເຕີມາລາ ຮອນດູຣັສ ແລະແອລຊານວາດໍຣ ຢູ່ໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບ
ABC ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພວກທ່ານ.” ທ່ານກ່າວວ່າ
ເມັກຊິໂກ ຕ້ອງພ້ອມພຽງໃຈ ກັບກົວເຕີມາລາ ຢູ່ຊາຍແດນພາກໃຕ້ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ຂະບວນຜູ້ຄົນ ຈາກການຂຶ້ນມາສູ່ພາກເໜືອ ຜ່ານເມັກຊິໂກ ມາຫາສະຫະລັດ ແລະ
ສາມປະເທດອາເມຣິກາກາງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມພວກເຂົ້າເມືອງບໍ່ໃຫ້ໜີອອກ
ຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ເປີດຊ່ອງວ່າງໄວ້ຄວາມອາດສາມາດທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຈະ
ປິດຊາຍແດນສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ເຖິງແມ່ນທ່ານເວົ້າ
ວ່າ ທ່ານມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດປະມານ 500 ລ້ານ
ໂດລາ ແກ່ບັນດາປະເທດສາມຫລ່ຽມ ພາກເໜືອກໍຕາມ.
ກ່ຽວກັບວິກິດການຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ສະຫະລັດ ທ່ານມູນວານີ ກ່າວວ່າ “ທ່ານ
ເຈ ຈອນສັນ ຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາເຮັດຖືກຕ້ອງ” ຊຶ່ງທ່ານອ້າງເຖິງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດຂອງປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ “ພວກ
ເຮົາບໍ່ຢາກເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ບອກພວກທ່ານແນວນັ້ນວ ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ບອກ
ພວກທ່ານໄປແລ້ວ.”
ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ທ່ານຈອນສັນ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ Fox ວ່າ “ໂດຍການຕີຄວາມ
ໝາຍຂອງຜູ້ໃດກໍຕາມ ໂດຍມາດຕະການໃດໆກໍຕາມ ບັດນີ້ພວກເຮົາມີວິກິດການຢູ່
ທາງພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ.”
ໄດ້ມີການກັກຄົນເຂົ້າເມືອງໄວ້ 4,000 ຄົນ ຢູ່ຊາຍແດນໃນມື້ນຶ່ງອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະ
ສະຫະລັດກຳລັງຈະມີຢູ່ອີກ 10,000 ຄົນທັງໝົດໃນເດືອນມີນາ.
ທ່ານ ຈອນສັນເວົ້າວ່າ “ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຫລາຍພິລຶກເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ
ເຫັນມາ ໃນຮອບສາມປີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພພາຍໃນຢູ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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