ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ຫວັງວ່າການສົ່ງສົບຂອງນາຍພົນ ຊາລສ໌ ເອຕຽງ ກູແດັງ ກັບຄືນປະເທດ, ຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນປະເທດ ຣັດເຊຍ ດົນກວ່າສອງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ອາດມີບົດບາດທີ່ເປັນສັນຍາລັກໃນການພະຍາຍາມທາງການທູດຂອງທ່ານ ກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານ ກູແດັງ, ທີ່ແມ່ນນຶ່ງໃນນາຍພົນທີ່ຊົມຊອບຂອງຈັກກະພັດ ນາໂປລີອົງ ໂບນາປາກ ນັ້ນ, ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກເນື້ອເໜົ່າ ສາມວັນຫຼັງຈາກລູກປືນໃຫຍ່ໄດ້ທຳລາຍຂາຂອງລາວໃນການຕໍ່ສູ້ເມື່ອປີ 1812, 20 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ ສໂມເລັນສ໌ ຂອງ ຣັດເຊຍ. ມີລາຍງານວ່າ ຈັກກາພັດ ນາໂປລີອົງ ໄດ້ນັ່ງທາງຂ້າງທ່ານ ກູແດັງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເສຍຊີວິດ.
ຖ້າທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມແຜນການຂອງທາງການ ຝຣັ່ງ ນັ້ນ, ຊາກສົບຂອງທ່ານ ກູແດັງ ຈະຖືກນຳກັບຄືນໄປນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໃນປີ 2020 ແລະ ຝັງຄືນດ້ວຍການສະແດງຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນພິທີທີ່ທ່ານ ມາກຣົງ ຫວັງວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
ຫົວໃຈຂອງທ່ານ ກູແດັງ ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ຝຮັ່ງແລ້ວ, ເຊິ່ງຖືກສົ່ງໄປທີ່ນັ້ນດ້ວຍກອງທະຫານທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານ. ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງກະດູກທີ່ມີຂາດຽວໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນໂລງສົບໄມ້ຢູ່ສວນສາທາລະນະແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ສໂມເລັນສ໌. ການກວດສອບ DNA ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ກຳນົດອອກມາວ່າເປັນຂອງທ່ານ ກູແດັງ.
ຖ້າວັງ ເຄຣັມລິນ ເຫັນດີກັບການຂໍຮ້ອງຂອງ ຝຣັ່ງ, ທ່ານ ກູແດັງ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 44 ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ, ຖະຖືກຝັງຄືນໃນຕຶກ ເລ ແອັງວາລິເດ ບ່ອນທີ່ຂຸມຝັງສົບຂອງຈັກກະພັດ ນາໂປລີອົງ ແລະ ວິລະບູລຸດທະຫານສົງຄາມຄົນອື່ນໆຕັ້ງຢູ່.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບ ຣັດເຊຍ ທ່ານນາງ ເອແລນ ກາແຣກ ດັອງໂກສ (Helene Carrere d’Encausse) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Le Figaro ວ່າ ທ່ານ ມາກຣົງ “ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ” ແລະ ໄດ້ເຫັນພິທີຝັງສົບຄືນ ດັ່ງກັບປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນການໂຄສະນາທາງການທູດດົນ 4 ເດືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໂນ້ມນ້າວໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນກຸ່ມປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ມາກຣົງ ແມ່ນກຳລັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍພົບເຫັນລະຫວ່າງ ຝຣັ່ງ ແລະ ຣັດເຊຍ ກັບເຂົ້າມາໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຄືນ.”