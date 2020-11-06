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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ແມ່ນຫຍັງ ເຮັດໃຫ້ ອາເມຣິກາ ແຕກແຍກ?

ພວກມີສິດອອກສຽງ ກຳລັງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ ທີ່ມີການຢູ່ຫ່າງກັນ ຢູ່ຕູ້ເລືອກຕັ້ງ ພາຍໃນສູນຈັດງານ ບິສມາກຄ໌ ໃນຂະນະທີ່ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດ (COVID-19) ສືບຕໍ່ລະບາດໃນນະຄອນບິສມາກຄ໌ ລັດດາໂກຕາເໜືອ, ວັນທີ 26 ຕູລາ 2020.

ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍຄົນ ແປກໃຈວ່າ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບບໍດີສະຫະ ລັດ ຈຶ່ງມີການແຂ່ງຂັນດ້ວຍຄະແນນທີ່ສູສີກັນ ຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມແບ່ງແຍກທີ່ຝັງເລິກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເອລີຊາເບັດ ລີ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄດ້ຍິນມາຈາກຊີວິດຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສອງຂ້າງ ໃນອາເມຣິກາ ຊຶ່ງ ໄຊຈະ ເລີນສຸກ ມີລາຍລະອຽດຂອງລາຍງານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສະຫະລັດ ອາດຈະເປັນປະເທດດຽວ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ ບໍດີສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກໍແມ່ນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມີຊີວິດຢູ່ໃນສອງ ຄວາມເປັນຈິງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມັກ ພັກການ ເມືອງໃດ.

ຊາຍຄົນນີ້ ບອກແຕ່ຊື່ກົກຂອງລາວ ວ່າ ແຈັຟ (Jeff) ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານໄບເດັນ.

ທ່ານແຈັຟ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍຫຼາຍ ແລະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ມາຕະຫຼອດ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກປະເທດນີ້ ອີກຕໍ່ໄປ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈັກແທ້ໆເລີຍ. ຂ້ອຍຄຶດວ່າ ດໍໂນລ ທຣຳ ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກ.”

ສ່ວນທ່ານນາງ ເບັດຕ໌ ຈໍແດນ ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ.

ທ່ານນາງເບັດຕ໌ ກ່າວວ່າ “ເອີ້ ທ່ານທຣຳ ປັບປຸງເສດຖະກິດ ໃນຄວາມເຫັນຂອງຂ້ອຍ. ເງິນ 401K (ເງິນກະສຽນວຽກງານ) ຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ. ອັດຕາຄ່າຈ້າງຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ. ດຽວນີ້ ຂ້ອຍມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຮຸ້ນທັງ ຫຼາຍຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ສູງຂຶ້ນ ແລະຂ້ອຍມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ທັດສະນະທັງສອງເຫຼົ່ານີ້ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມແບ່ງແຍກ ທີ່ຝັງເລິກໃນປະເທດ.

ທ່ານໄມເກີລ ອາວາເຣສ ເປັນອາຈານດ້ານລັດຖະສາດ ປະຈຳສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ທ່ານອາວາເຣສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ແຕກແຍກກັນ ໃນແນວທາງຂອງການສະໜັບສະໜຸນພັກນຶ່ງແລະອຸດົມການຢ່າງແຂງຂັນ. ພວກເຮົາໄດ້ແຕກແຍກກັນກ່່ຽວກັບບັນຫາຫລາຍຢ່າງ ດ້ານສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ. ພວກເຮົາໄດ້ແຕກແຍກກັນໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ ແລະປະຕິກິລິຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໂຣກລະບາດ.”

ການເລືອກຕັ້ງທີ່ຫາກໍຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ມີ “ຄື້ນສີຟ້າ” ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັັດ ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້. ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ນຳໜ້າຢູ່ໃນສະໜາມແຂ່ງຂັນທີ່ສຳຄັນ ຄືລັດຟລໍຣີດາ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຊະນະລັດນີ້.

ເປັນຫຍັງການຢັ່ງຫາງສຽງຄວາມຄິດເຫັນ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກ?

ທ່ານອາວາເຣສ ກ່າວວ່າ “ມັນອາດເປັນຍ້ອນໂຣກລະບາດແທ້ ກໍເປັນໄດ້ ການຄາດເດົາທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ໄດ້ຄິດຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບວິທີກຳນົດເປົ້າໝາຍຜູ້ຄົນສຳລັບການສຳຫຼວດ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ວິທີການຊັ່ງຊາຄືນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ອາດເປັນລະ ບົບທີ່ຜິດພາດກໍເປັນໄດ້.”

ໃນຂະນະທີ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃນເລື້ອງການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດຂອງທ່ານທຣຳ ແລະການແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ອາດຈະໄດ້ຕັດສິນຢ່າງຜິດພາດ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ພາໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ.

ທ່ານອາວາເຣສ ກ່າວຜ່ານທາງສໄກ້ປ໌ ວ່າ “ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ຮູ້ ສຶກບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກຄືວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ພາດໂອກາດຕ່າງໆໄປ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ອັນນັ້ນເປັນຄວາມ ບໍ່ພໍໃຈບາງຢ່າງ ທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຍົກເອົາເລື້ອງນີ້ຂຶ້ນມາເວົ້າ ຢ່າງສຳເລັດຜົນແທ້ໆ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄຶດວ່າ ອັນນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງໄປນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນອາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”

ການແຂ່ງຂັນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງດ້ານສະຖິຕິຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະພູມສາດດ້ານການເມືອງໃນສະຫະລັດ.

ທ່ານອາວາເຣສ ກ່າວຜ່ານທາງສໄກ້ປ໌ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະຊາກອນພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ຄືກຸ່ມ ຊາວຜິວດຳເພື່ອພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດສາມາດກາງຕໍ່ໄດ້. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກແທ້ໆເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຂອງພວກຊາວຜິວດຳ ແລະຊາວລາຕິນ ແລະພວກທີ່ປາກເວົ້າພາ ສາສະເປນ.”

ທ່ານນາງເທຣຊີ ຮິນສັນ ຈາກລັດບ້ານເກີດ ເດລາແວ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປ່ອນບັດໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳ.

ທ່ານນາງເທຣຊີ ຮິນສັນ ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍ ສຳລັບທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນເລີຍ.”

ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານໄບເດັນ ນາງເບັດຕ໌ ຈອບສັນ ກ່າວວ່າ ນາງຢາກປ່ຽນ ແປງ ໄປຈາກຄວາມແບ່ງແຍກ ຂອງສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານນາງຈອບສັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍວິງວອນໃຫ້ປົວແປງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າມາຮ່ວມກັນ ແລະນັ່ງລົງແລ້ວມີການສົນທະນາກັນ ບ່ອນທີ່ທຸກຝ່າຍແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຟັງ.”

ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປ ຈະປະເຊີນກັບໂຣກລະບາດທີ່ຍັງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍພະຍາຍາມ ທີ່ຈະນຳພາປະເທດທີ່ຍັງມີການແບ່ງແຍກກັນຢູ່ນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

Many Americans are surprised that the U.S. presidential election has been so closely fought, reflecting the deep divide within the country. VOA’s Elizabeth Lee hears from two different realities in America.

The U.S. may be one country, but as the presidential election shows, Americans seem to be living in two different realities – depending on their political preferences.

This man, who only gives his first name as Jeff, is a Biden supporter.

(Jeff, Biden Supporter)
“I’m sick to my stomach and have been. I don’t recognize this country anymore. I really don’t. I think Donald Trump broke it.”

Beth Jordan supports Trump.

(Beth Jordan, Trump Supporter)
“Well, he [Trump] improved the economy, in my opinion. My 401K is up. My rates are up. I make more money now and my stocks have increased, and I'm earning more money.”

These two views reflect a deep divide in the country.

(Michael Alvarez, California Institute of Technology Political Scientist)
“We're divided on partisan and ideological lines. We’re divided on many issues, social and economic. We’re divided in our opinions and our reactions to the pandemic.”

Election night was not the “blue wave” Democrats had hoped. Polls had shown Biden in the lead in the key battleground state of Florida, which Trump ultimately won.

Why are the opinion polls off?

(Michael Alvarez, California Institute of Technology Political Scientist)
“It could very well be that in the pandemic, a lot of these assumptions that are being made about how to target subjects for a survey, and then how to reweight the data statistically may well have been systematically wrong.”

While the Biden campaign focused on Trump’s handling of the pandemic, the close race shows Democrats may have misjudged the importance of the other issues that led voters to support Trump.

(Michael Alvarez, California Institute of Technology Political Scientist)
“They [Trump supporters] feel left out. They feel as if they and their families have missed out on opportunities. And I think that's the sort of discontent that Trump has really successfully seized upon, and I don't think that that's changed since 2016, and in fact, it may have gotten worse.”

The tight race also points to the changing demographics and political geography in the U.S.

(Michael Alvarez, California Institute of Technology Political Scientist)
“I think that the predictable support from different segments, like Blacks for the Democratic Party, is not something that the Democrats can count on. And I think that they need to really work to earn the votes of Blacks and Latinos and Hispanics.”

Tracy Hinson, from Biden’s home state of Delaware, voted for Trump.

(Tracy Hinson, Trump Supporter)
“I didn't see a lot of enthusiasm for Joe Biden, I mean I just didn't.”

Biden supporter Beth Jobson says she wants change, away from the divisiveness of the last four years.

(Beth Jobson, Biden Supporter)
“I'm praying for healing with our country, that we can come together, and sit down and have a conversation where all sides are heard.”

The next president will have to face the ongoing pandemic and its economic fallout, while trying to lead a divided country.

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ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດແລງວານນີ້ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສອງລັດທາງພາກໃຕ້ ຕາມຄວາມຄາດໝາຍ ຄື ລັດອາລາບາມາ ທີ່ມີ 9 ຄະແນນ ແລະອາແກນຊໍ ທີ່ມີ 6 ຄະແນນ ລວມເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 41 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕື່ມອີກສອງລັດ ດາໂກຕາໃຕ້ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 11 ຄະແນນ ແລະເທັນເນສຊີ ມີ 3 ຄະແນນຜູ້ແທນ ລວມທັງໝົດທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 55 ຄະແນນ ສ່ວນທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 9 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ມີທັງໝົດ 82 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ.

ມາເຖິງເວລານີ້ ວີໂອເອ ຂໍຢຸດການບລອກ ແລະຈະກັບຄືນມາລາຍງານຕື່ມອີກ ໃນເວລາຕອນບ່າຍ ປະມານ 4 ໂມງ ກະລຸນາຕິດຕາມ

10:02 4.11.2020

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດນິວຢອກ ນິວເຈີຊີ ແລະເຂດນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຜູ້ແທນ ຈາກທັງສາມລັດລວມທັງໝົດ 36 ຄະແນນ ບວກເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 73 ຄະແນນ ຊຶ່ງກາຍທ່ານທຣຳ 47 ຄະແນນແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງອີກຫຼາຍລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ສະນັ້ນແລ້ວການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້.

09:47 4.11.2020

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນຂອງລັດແມຣີແລນ 10 ຄະແນນ ແລະຍັງຄົງເປັນລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ຕະຫຼອດມາ ລວມແລ້ວ ມີຢູ່ 27 ຄະແນນ ແຊງໜ້າທ່ານທຣຳ ໄປແລ້ວນຶງຄະແນນ. ອີງຕາມການເລືອກຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ລັດຢູ່ທາງພາກໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສະໜັບສະໜຸນພັກຣີພັບບລີກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ເຊັ່ນລັດເທັກຊັສ ຫລຸຍເຊຍນາ ມິສຊິສຊິບປີ ອາລາບາມາ ຈໍເຈຍ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ແລະເໜືອ ເທນເນັສຊີ້ ແລະເວີຈີເນຍຕາເວັນຕົກ.

08:51 4.11.2020
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