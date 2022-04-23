ໂຄງການອາຫານໂລກ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໄປຮອດຂົງເຂດ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ ແລ້ວ

ໂຄງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍາລັງເພີ້ມການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງໄດ້ໃນເທື່ອກ່ອນນັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆພື້ນທີ່ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດ ໄປເຖິງໄດ້. ລິຊາ ສໄລນ໌ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈນີວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີ 7 ແລ້ວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີພົນລະເຮືອນເກືອບ 5,000 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດ ເຈັບລົ້ມຕາຍ ຈາກສົງຄາມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງລວມເຖິງຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານເກືອບ 2,000 ຄົນ ອັນເປັນໂຕເລກ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດພິຈາລະນາວ່າ ເປັນຈໍານວນທີ່ຄາດການໄວ້ແບບຕ່ຳໆ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອົງການອາຫານໂລກ ກໍໄດ້ປະເມີນວ່າ ເກືອບເຄິງນຶ່ງຂອງ ຈໍານວນປະຊາກອນ 44 ລ້ານຄົນໃນປະເທດ ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຊອກຫາອາຫານໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອມາໄວ້ກິນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ໃນຈໍານວນນີ້ ໂດຍມີປະມານ 6 ລ້ານຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານແລະເງິນສົດ.
ໂດຍກ່າວທີ່ເມືອງລິວິບ, ຜູ້ປະສານງານສຸກເສີນ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທ່ານເຈກັບ ເຄີຣ໌ນ (Jacob Kern) ເວົ້າວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານໄດ້ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານຫຼາຍກວ່າ 60,000 ໂຕນ, ເຊິ່ງພຽງພໍສໍາລັບປະຊາຊົນ 2 ລ້ານຄົນ ໃນໄລຍະເວລາສອງເດືອນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອບາງຢ່າງ ແມ່ນໄດ້ແຈກຢາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ຍາກຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນແລ້ວ, ເຊັ່ນວ່າ ເມືອງບູຊາ, ອິບປິນ, ໂຮສໂຕເມລ ແລະ ເມືອງໂບໂຣດຽນກາ, ບ່ອນທີ່ພົນລະເຮືອນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໂຈມຕີທີ່ເປັນຕາຢ້ານໃນເວລາຫຼາຍອາທິດ ໂດຍການບຸກໂຈມຕີຂອງກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຄີຣ໌ນ ກ່າວວ່າ:
“ອົງການອາຫານໂລກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ 1.7 ລ້ານຄົນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ແລະຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ. ປະຊາ ຊົນສ່ວນໃຫຍ່ 1.4 ລ້ານຄົນ ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 1.7 ລ້ານຄົນນັ້ນ ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ຖືກປິດລ້ອມ ແລະຂົງເຂດບາງສ່ວນ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມຂອງປະເທດ. ແຕ່ວ່າ ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ແມ່ນຍັງຄົງຍາກສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍຢູ່ອີກຟາກນຶ່ງຂອງເສັ້ນແຫ່ງຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ.”
ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສຸດກໍຄື ເມືອງມາຣີອູໂປລ, ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍິງຖະຫຼົ່ມຂອງຣັດເຊຍ ຢ່າງລຽນຕິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນສົງຄາມໃນວັນທີ 24 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ພົນລະເມືອງຫຼາຍໝື່ນຄົນທີ່ໄດ້ຕົກຄ້າງຢູ່ບ່ອນລີ້ໄພໃຕ້ດິນ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານ, ນໍ້າດື່ມ ແລະສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານເຄີຣ໌ນ ກ່າວວ່າ ຂະບວນລົດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກຕ່າງໆ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເມືອງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການອະນຸຍາດຈາກທຸກໆຝ່າຍ.
ທ່ານ ເຄີຣ໌ນ ກ່າວວ່າ:
“ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການ ຢ່າງໜ້ອຍ 48 ຊົ່ວໂມງ ໃນການຈັດສົ່ງອາ ຫານ ພ້ອມທັງເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆຢ່າງປອດໄພ, ແລະກໍກັບອອກມາຢ່າງປອດໄພເຊັ່ນກັນ. ປະຊາຊົນຂອງເມືອງມາຣີອູໂປລ 100,000 ຄົນ ອາດຈະຕ້ອງການສະເພາະແຕ່ອາຫານເຖິງ 2 ຫຼື 3 ຄັນລົດບັນທຸກຕໍ່ມື້, ສະນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເຄື່ອງຂອງອັນອື່ນໆເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງລົດບັນ ທຸກເຂົ້າໄປທຸກໆ 10 ຄັນຕໍ່ເດືອນ, ມັນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕັດໄດ້ເລີຍ.
ທ່ານເຄີຣ໌ນ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທຸກຝ່າຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ທໍາການຮຽກຮ້ອງເຖິງທຸກຝ່າຍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງທຸກໆຄອບຄົວ ທີ່ຍັງຄົງຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ ແລະພື້ນທີ່ທີ່ຖືກປິດລ້ອມອື່ນໆ ຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆ.