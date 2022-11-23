ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລຸກຂຶ້ນປົກປັກຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນແລະອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ມີການ ທ້າທາຍໂດຍຈີນແລະກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະກົດດັນໃຫ້ມີການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານ“ການປະພຶດທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ກັນນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານນາງແຮຣິສບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຈີນ ແຕ່ກໍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໄດ້ໝາຍເຖິງປັກກິ່ງ ເວລາທ່ານນາງກ່າວຢ້ຳເຖິງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງອາເມຣິກາຕໍ່ສົນທິສັນຍາການເປັນພັນທະມິດກັບຟີລິບປິນ “ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການຂົ່ມຂູ່ແລະບີບບັງຄັບຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນທີ່ຈອດຢູ່ເມືອງທ່າເປີໂຕ ປຣິນເຊຊາ (Puerto Princesa) ທີ່ແຂວງເກາະ ປາລາວານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ຊຶ່ງຢູ່ສົ້ນດ້ານນຶ່ງຂອງເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ການໄປຢ້ຽມ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງສູງໃນດ້ານສັນຍາລັກ ແມ່ນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ໃນການຢ້ຽມຢາມຟີລິບປິນເປັນເວລາ 2ມື້ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ໃນມື້ວັນຈັນ ດ້ວຍການສົນທະນາຫາ
ລືກັບປະທານາທິບໍດີເຟີດີນານ ມາໂກສ ຈູເນຍ.
ໂດຍກ່າວອ້າງເຖິງຄວາມສຳຄັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ອາເມຣິກາ ແລະປະຊາຄົມສາກົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະເລຈີນໃຕ້ຊຶ່ງມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຕໍ່ສູ້ເພື່ອການຄ້າແບບບໍ່ມີການກີດກັ້ນແລະອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະການບິນຜ່ານຢູ່ເທິງນ່ານຟ້າທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ.
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນເພື່ອຫຼັກການ ເຊັ່ນວ່າການເຄົາລົບຕໍ່ອະທິປະໄຕແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແບບບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ວຍສັນຕິວິທີ.”
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ຕ້ານການປະພຶດແບບຜິດກົດໝາຍແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເວລາລະບຽບກົດໝາຍຂອງສາກົນໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງນັ້ນ ມັນເປັນການຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນທຸກໆບ່ອນ.
ການປະເຊີນໜ້າກັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກາະປາລາວານ ເວລາກອງທັບເຮືອຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວຫາວ່າ ກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນ ໄດ້ໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບເພື່ອເຂົ້າຢຶດເອົາຊາກກຳປັ່ນຟີລິບປິນທີ່ຖືກລູກຈະຫຼວດຂອງຈີນ ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍຟີລິບປິນພວມແກ່ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄປຍັງເກາະທີ່ຟີລິບປິນຄວບຄຸມຢູ່.