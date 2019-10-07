ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໄດ້ປິດລົງ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ຕູນີ
ເຊຍ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ນັ້ນ, ພັກ ອິສລາມິສ ເອັນນາດາ ທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງ
ປະກົດວ່າກຳລັງມຸ່ງໜ້າສູ່ໄຊຊະນະ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັກ ເອັນນາດາ ໄດ້ຊະນະປະມານ
40 ຈາກ 217 ບ່ອນນັ່ງ ຕາມຫຼັງດ້ວຍພັກ ຫົວໃຈຂອງ ຕູນີເຊຍ ຫຼື Heart of Tunisia
ຂອງນັກຂ່າວຄົນສຳຄັນທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ທ່ານ ນາບິລ ຄາຣູຍ ໄດ້ຊະນະລະຫວ່າງ
30-35 ບ່ອນນັັ່ງ.
ບໍ່ມີພັກການເມືອງໃດຄາດວ່າຈະໄດ້ຊະນະຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຊະນະເລີດຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງລັດຖະບານຮ່ວມຂຶ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນພຽງຄັ້ງທີສອງນັບຕັ້ງແຕ່ການຂັບໄລ່ຜູ້ມີອຳນາດສູງ
ທ່ານ ໄຊນ໌ ແອລ ອາບິດີນ ເບັນ ອາລີ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນລະຫວ່າງ ການລຸກຮື້ຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ ອາຣັບ ສປຣິງ ໃນປີ 2011 ນັ້ນ, ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຜູ້ນຳໜ້າສຳ
ລັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ຕຸລານີ້.
ທັງສອງພັກການເມືອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອອ້າງ
ເອົາໄຊຊະນະ. ຜົນຄະແນນແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫາຜູ້ຊະນະເລີດ
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ອາຈານສອນກົດ
ໝາຍທ່ານ ເຄສ ຊາອີດ, ຜູ້ທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍພັກອິສລາມິສ ແລະ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງ
ພັກຫົວໃຈຂອງ ຕູນີເຊຍ ທ່ານ ຄາຣູຍ, ຜູ້ທີ່ຖືກຂັງຄຸກສຳລັບການຫຼີກລ່ຽງພາສີ ແລະ
ການຟອກເງິນ.
ປະຊາຊົນທີ່ອອກໄປລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງວັນອາທິດວານນີ້ແມ່ນ
ປະມານ 41 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ.
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຕ້ອງໄດ້ເລືອກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຄົນຈາກ 200 ພັກ
ການເມືອງ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 217 ບ່ອນໃນລັດຖະບານທີ່ມີສະພາ
ດຽວນັ້ນ.
As the polls closed in Tunisia's parliamentary election Sunday, the moderate Islamist Ennahda party appeared to be heading for victory.
Exit polls showed Ennahda winning some 40 of the 217 seats followed by the Heart of Tunisia party of detained media mogul Nabil Karoui winning between 30-35 seats.
No party is expected to win an absolute majority, which means the winner will have to build a coalition government.
The election, only the second since the ousting of strongman Zine El Abidine Ben Ali during the Arab Spring in 2011, is seen as a bellwether for the presidential runoff election set for October 13.
Both parties held news conferences last Sunday to claim victory. The results are expected to be announced Monday.
The presidential election last month failed to produce a clear winner. The runoff will be held between law professor Kais Saied, who is backed by the Islamists and Heart of Tunisia party's candidate Karoui, who is in jail for tax evasion and money laundering.
The turnout for Sunday's election was about 41%, the election commission reported.
Voters had to choose from more than 15,000 candidates from 200 parties vying for all the 217 seat in the unicameral parliament.