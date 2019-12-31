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01.01.2020
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World Welcomes 2020
VOA60 World - World Welcomes 2020
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ຊີ້ນ ທີ່ຜະລິດຂຶ້ນ ໃນຫ້ອງທົດລອງ ຈະກາຍເປັນທີ່ນິຍົມກັນ ໃນອະນາຄົດ ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ທ່ານໝໍເວົ້າວ່າ ຄວນມີການຜ່າຕັດກະເພາະ ເພື່ອລົດຄວາມອ້ວນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຣກອ້ວນພີ ຈົນເກີນໄປ
ເທັກໂນໂລຈີ ແບບນາໂນ ເຮັດໃຫ້ ການກັ່ນຕອງນ້ຳທະເລ ມາເປັນນ້ຳຈືດ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກໄດ້
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World - Iranian-backed Protesters Withdraw From US Embassy Compound in Baghdad
VOA60 World - World Welcomes 2020
VOA60 World PM - Iraqi Militia Vows Revenge to US Airstrikes
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ຍັງບໍ່ມີ 'ຂອງຂວັນວັນຄຣິສມັສ' ຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ເທື່ອ
ແສງໄຟຄຣິສມັສ ເຮັດໃຫ້ໃຈກາງ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ສະຫວ່າງສະໄຫວ
ປະຊາຊົນໄນຈີເຣຍ ປະທວ້ງ ຮ່າງກົດໝາຍ ຄວບຄຸມອິນເຕີແນັດ
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ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ໄພແຫ້ງແລ້ງຈະເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ໃນລາວ ຕ່ຳກວ່າແຜນການ ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໃນປີນີ້
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຫຸ່ນຍົນຄົ້ນຄວ້າ ອະວະກາດ ຈຳນວນຫລາຍ ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປ ສຳຫລວດ ດາວພະອັງຄານ ໃນປີ 2020 ນີ້
ເອເຊຍ
ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ເຕືອນວ່າ ທ່ານອາດຍົກເລີກ ການຕໍ່ເວລາ ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງ ລະເບີດ ນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ມີການຈູດບັ້ງໄຟດອກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນ ຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່
ໂລກ
ປ. ທຣຳ ຂົ່ມຂູ່ ອີຣ່ານ ແຕ່ບໍ່ເຫັນສົງຄາມ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ສະຖານທູດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ
ເອເຊຍ
ນັກເຄື່ອນໄຫວ ສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ຮົງກົງ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ດ້ວຍການປະທ້ວງ
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