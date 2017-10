ວີໂອເອ ສຳພາດ ຍານາງທີນາ ມະຫາຣາດ ສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ປະຈຳລັດ ໂອຮາຍໂອ

ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະຈຳວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​

ສຳພາດ​ກັບຍານາງທີນາ ມະຫາຣາດ ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ທີ່ສະໝັກ​ເປັນສະມາ

ຊິກສະພາສູງ ປະຈຳ​ລັດ Ohio ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ກາງຂ້ອນຂ້າງໄປຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະ

ຫະລັດ. ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ທີນາ ​ກຳລັງ​ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ ຊຶ່ງຈະ​ມີ​ຂຶ້​ນໃນ​ວັນ

ທີ 8 ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ ປີ 2018 ປີໜ້າ​ນີ້. ຍານາງ​ທີນາ​ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ສຳ​ເລັດ​ປະ

ລິນຍາ​ຕີ​ຝ່າຍລັດຖະສາດ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິທະຍາ​ໄລ Ohio​. ເປັນຫຍັງທີນາ ​ຈຶ່ງມີຄ​ວາ​ມ

ສົນ​ໃຈ ຢາກ​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ມາ​ຮັບ​ໃຊ້ຢູ່ໃນໜ້າ​ທີ່ອັນ​ສຳຄັນ ຂອງ​ວົງ​ການໆເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ

ນີ້​. ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະມີຄຳຕອບ ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ສະບາຍດີ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ຄຳ​ຂວັນພາສາ​ອັງກິດ​ເວົ້າໄວ້​ວ່າ “Be All You Can

Be” ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ “​ເຈົ້າສາມາດເປັນ​ໄດ້​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່ຢາກ​ເປັນ.” ​ນັ້ນ​ແມ່ນສິດ​ເສຣີ

ພາບ ແລະຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນດ້ານ​ການ​ສຶກສາ ການ​ປະ​ກອບວິຊາ​ອາ

ຊີບ ​ແລະວົງການ​ໆເມືອງ​ກໍຕາມ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ປະຊາກອນ​ອາ​ເມຣິກັນ ຈະມີຈຳ​ນວນ​

ເຖິງສາມ​ຮ້ອຍ​ລ້ານກວ່າຄົນກໍຕາມ ​ແຕ່ກໍຍັງ​ຖືວ່າ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າເປັນ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ທີ່​

ໄດ້​ຮັບສິດ​ທິເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ ​ໂດຍ​ມີກົດໝາຍ​ອັນ​ສັກສິດ ຫ້າມ​ກີດ​ກັ້ນ​ລຳອຽງ ເຖິງພື້ນ

ຖານ​ທີ່​ມາ​ຜີວພັນຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ດ້ານ​ສາສະໜາ ​ແລະ​ເພດ ໄວ. ຢູ່​ໃນລະບົບ​ການປົກ​

ຄອງ​ຂອງລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ ຈາກທ້ອງ​ຖິ່ນຂຶ້ນ​ໄປເຖິງ​ລັດລັດຖະບານ​ກາງ ຈົນ

​ຮອດຂັ້ນ​ປະ​ທານາ​ທິບໍດີ ​ເພາະສະ​ນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແປກ​ປະຫລາດຫຽັງ ທີ່ເຮົາຈະ​ສັງ​ເກດ

ເຫັນບັນດານັກ​ການເມືອງ​ ມີເຊື້ອສາຍມາ​ຈາກ​ທຸກ​ໆຫົນແຫ່ງຢູ່​ໃນ​ໂລກ ທີ່​ໄດ້​ວາງ

​ບົດບາດ​ໄວ້​ ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການເມືອງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ຍານາງທີນາ ມະຫາຣາດ ແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ​ເກີດ​ເມື່ອ​ວັນທີ​ ​30 ​ເດືອນພະ

ຈິກ ປີ 1990 ທີ່ເມືອງ Whitehall ລັດ Ohio ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ. ທີນາ ​ໄດ້​ຖືກ​ລ້ຽງ​ດູ​

ຢູ່​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ພຸດທະສາສໜາ ສາມາດ​ປາກ​ພາສາ​ລາວ​ໄດ້​ນ້ອຍນຶ່ງ ສຳ​ເລັດ​ປະລິນຍາ​ຕີ

ຝ່າຍລັດຖະສາດ ​ເຄີ​ຍ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາຝຶກ​ອົບຮົມ​ຢູ່​ທີ່ ສະພາ​ຕໍ່າ ​ແລະ​ສະພາ​ສູງ​ຂອງ​ສະ

ຫະລັດ. ​ເຄີຍໄດ້​ເຮັດ​ວຽກລົງ​ຄະແນນ​ສຽງ​ປ່ອນ​ບັດ​ໃຫ້​ແກ່ຊາວເອ​ເຊຍອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ

​ຊາ​ວ​ເກ​າະປາຊິ​ຟິກ (APIAV) ​ແລະ​ໄດ້​ອາສາ​ສະໝັກຮັບ​ໃຊ້ຢູ່​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ສິ່ງເຫ​ລົ່ານີ້ແມ່ນ​ປະສົບ​ການ​ ທີ່​ໄດ້​ເຫັນສະພາບ​ການ ແລະ​ກະ​ຕຸ້ນໃຫ້ ຍານາງ​ທີນາ

ສະໝັກເຂົ້າ​ມາ​ຮັບ​ໃຊ້ເປັນ​ສະມາ​ຊິກ​ລັດຖະສະພາ ລັດ Ohio ຊຶ່ງ​ນາງ​ໄດ້ກ່າວຕໍ່

ວີ​ໂອ​ເອ ເຖິງຈຸດປະສົງອັນນີ້​ວ່າ:

“ເວ​ທີ​ການ​ເມືອງຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ ມີຮວມທັງ ​ການຂໍເພີ້​ມທຶນ​ການ​ສຶກສາ ເພື່ອປີ່​ນປົວ​

ຄົນ​ຕິດ​ຢາ​ແກ້​ປວດ opiote ທີ່​ກຳລັງ​ລະບາດ​ຢູ່​ໃນ​ຂະນະນີ້ ປັບປຸງ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​

ປິ່ນປົວ ການພັດ​ທະນາ​ໂອກ​າດດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ ​ໂດຍຜ່ານ​ການ​ເຝິກ​ແອບ ​ແລະ​ສະ

ໜັບສະໜູນ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ທີ່​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ສົງຄາມ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບັນຫາ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ ໄດ້​

ເຫັນວ່າ​ສຸ​ກ​ເສີນ​ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ປົວ​ແປງວ່າ​ມັນເປັນ​ເລື້ອງ​

ສຸ​ກ​ເສີນແລ້ວ ​ລັດ Ohio ກໍຈະ​ຕົກຕໍ່າ​ລົງ ລວມ​ໄປ​ທັງທົ່ວປະ​ເທດນຳ.” ​

ຍານາງ​ທີນາ ແມ່ນ​ແມ່ຍິງ​ອາ​ເມຣິກັນ​ເຊື້ອສາຍ​ລາວ ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບອິດ​ສະລະ​ພາບ​ໃນ​ການ​

ປາກ​ເວົ້າ ວ່ອງ​ໄວ ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ສິ່ງ​ເຫລົ່ານີ້​ ໄດ້ກະກຽມ​ໃຫ້​ນາງຕໍ່ສູ້​ ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.

ທີນາ ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ​ ອີກ​ວ່າ:

“​ຍ້ອນການເຕີບ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ປະຊາ​ຄົມລາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຕໍ່ສູ້ ​ເປັນ​

ປາກເປັນ​ສຽງ​ໃຫ້​ແກ່​ຊົນ​ຊາດກຸ່ມ​ນ້ອຍ ເພາະວ່າສຳລັບຊົນຊາດກຸ່ມໃຫຽ່ນັ້ນ ພວກ

ເຂົາເຈົ້້າມີປາກ​ສຽງຫຼາຍ​ພໍແລ້ວ. ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕຽມ​ໂຕ​ເອງ ​ເພື່ອເລືອກ​ເອົາ​ການ​

ຕໍ່ສູ້ ແລະ​ເອົາ​ຊະນະ​ສົງຄາມດັ່ງກ່າວນີ້. ບໍ່ພຽງ​ແຕ່ວ່າ​ຈະຕໍ່ສູ້ ​ໃນ​ນາມ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ

ພວກ​ເຮົາໄດ້​ມີການ​ຕາງໜ້າໃຫ້ກັນໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ບໍ່ມີ​ປາກ​ສຽງ​ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການໆ​ເມືອງ

​ຊຶ່ງພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີຫຽັງເກີດຂຶ້ນ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​

ເຫັນ​ດ້ວຍຕົນ​ເອງມາ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ເຕີບໃຫຍ່ ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ

​ໜ້າກັບບັນຫາ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ​ຍ້ອນ​ພາສາ ຍ້ອນການ​ສຶກສາ ຍ້ອນ​ການ​ກີດ​ກັ້ນທາງ

ດ້ານເສດຖະກິດ ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ.”

ຍານ​າງທີນາ ເປັນ​ລູກສາວ​ຄົນທີ​ສອງ ຂອງທ່ານວົງ​ສົມ​ເລດ ມະຫາລາດ ອະດີດນາຍ

ທະ​ຫານຈາກ​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ​ແລະ​ແມ່ ​ມື້​ລາງຍານາງ​ວັນນາ ມະຫາຣາດ ອະດີດ​ນາງ

ພະ​ຍາ​ບານ ​ຈາກ​ເມືອງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ປະ​ເທດ​ລາວ. ​ທິນາ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ:

“​ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກສາ ແລະ​ການເຝິກອົບຮົມມາແດ່ໄດ້

ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ດ້ວຍ​ຊັບ​ສິນພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ປາກ​ເວົ້າ​ພາສາ​ອັງກິດ

ບໍ່ຄ່ອງ​ແຄ້ວປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ກໍຫາວຽກຫາການ​ໄດ້ ​ເປັນ​ຄົນ​ງານ​ຢູ່ສາງ​ເກັບ​ເຄື່ອງ

ສູ້​ທົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກໆ ​ໄດ້ຢູ່ດີກິນດີ ​ແລ​ະມີ​ຊີວິດ​ອັນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ. ເວລາ​ຂ້າພະ​

ເຈົ້າ​ມີ​ອາຍຸໄດ້ 14 ປີ ​ແມ່ ​ແລະອ້າຍພ້ອມ​ດ້ວຍນ້ອງ​ຊາຍໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ອຸປະຕິ

​ເຫດ​ລົດ​ຕຳ​ກັນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ​ຢູ່​ລັດ North

Carolina​. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂຊກ​ດີ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດຢູ່ ​ຊຶ່ງ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ​ກຳລັງຮຽນພາສາຝຣັ່ງ ​ຢູ່

ເມືອງ Toulouse ປະ​ເທດຝຣັ່ງ .” ໂສກ​ນາດຕະກຳ​ຂອງຄອບຄົວ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ

​ໄດ້​ເປັນຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຽ່​ຕໍ່​ການ​ເຕີບໃຫຍ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ."

ໃນ​ຊີວິດ​ຂອງຄົນ​ເຮົາ ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ​ເຫດ​ຮ້າຍ​ຈະມີຜົນ​ກະທົບຕໍ່​ການ​ດຳລົງຊີວິດ​ທັງໃນ

​ທາງ​ບວກ ​ແລະ​ທາງ​ລົບ ຊຶ່ງ​ທີນາໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ​ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້:

“ຄວາມ​ຮູ້ສຶກຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຂ້າພະ​

ເຈົ້າ​ບໍ່ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້ເຫັນ​ຊີວິດ​ອັນ​ແທ້​ຈິງເລີຍ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງຢາກຈະ​ຢູ່​ກັບ​ຊີວິດ​ອັນ​

ມ່ວນ​ຊື່ນເພື່ອພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເວລາ​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າກັບ​ຄືນ​ບ້ານ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ ມາ​ຢູ່

ລັດ Ohio ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລືອກເອົາເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່ເໝາະ​ສົມ​ ມັກ​ອອກ​ໄປ​ທ່ຽວ​ຫລິ້ນ

party ໝົດ​ຄືນ. ​ຄືນ​ນຶ່ງໃນຂະ​ນະ​ທີ່ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກັບ​ບ້ານໄກ້​ທ່ຽງ​ຄືນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​

ເມື່ອວ່າ ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດ​ຢຽບ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງຢູ່​ພື້ນ​ດິນ. ​ເວລາ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ອາຍຸ ໄດ້ 16

ປີ ​ແລະ​ຢ້ານກົວຫຼາຍ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ປະຊາ​ຄົມ ​ແລະ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຫາ​ເລື່ອງ​ໃສ່​ວ່າຂັບ

ລົດຢຽບຄົນຈົນຕາຍ ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເ​ຈົ້າ​ເຊື່ອ​ແນ່​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດຈະ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ​ໄດ້. ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ຖືກ​ພິສູດ​ວ່າ ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ພໍແຮງ​ແລ້ວ ​ແລະ​ໄດ້

​ຖືກ​ລົດຫລາຍ​ຄັນແລ່ນຢຽບມາ​ກ່ອນ. ປະສົບ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນຈິດໃຈ ​ແຕ່ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່​ແຈ້ງຂາວໃນທີ່ສຸດ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່ມາ. ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງຂ້າພະ​

ເຈົ້າສ່ວນ​ໃຫຍ່​ ​ຍັງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໂຊກ​ດີີ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຢ່າງໃຫຍ່​ຫລວງ​ ຈາກ​ບັນດາສະມາຊິກທີ່​ເປັນ​ຍາດ​ຕິ​ພີ່ນ້ອງ ​ແລະ

ເພື່ອນຝູງຢູ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ ແມ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຂ້າພ​ະ​

ເຈົ້າກໍຍັງ​ຄິດ​ເຫັນ​ວ່າ ເພິ່ນເປັນ​ແມ່ຍິງ​ທີ່​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໂຊກ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​

ທີ່ເພິ່ນໄດ້​ລ້ຽງ​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ສູງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ບັດ​ນີ້​ຂ້າພ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເປັນແມ່​ຄົນ​ນຶ່ງ ຂ້າ

ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ດີ​ຕໍ່​ອານາ​ຄົດຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ

ລາວຈະ​ມີໂອກາດ​ຕັດສີນໃຈ ຊອກເອົາ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່ດີ. ລັດຖະບານ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ ໄດ້​

ເຮັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ເອົາ​ທຶນໂດຍ​ກາ​ນເກ້​ຍກ່ອນ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້

ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ຕໍ່ສູ້ຄືນ ເພື່ອຊອກຫາ​ການ​ຕັດສິນໃຈ​ດັ່ງກ່າວ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຫວັງ​ວ່າ

ໃນ​ສະ​ໄໝລູກ​ຊາຍຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ດິ້ນຮົນ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ສິດທິພື້ນຖານ

ໃນຊີວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຄືກັນກັບ​ໃນຍຸກຂອງຂ້າພະ​ເຈົ້າ.”

ທີ່​ກ່າວ​ໄປ​ນັ້ນ​ແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງການຜ່ານຜ່າຊີວິດຂອງ ຍານາງ​ທີນາ ມະຫາລາດ ຜູ້

ສະ​ໜັກ​ເປັນສະມາຊິກສະພາ ລັດ Ohio ຊຶ່ງຈະ​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ວັນທີ 8 ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ 2018 ປີໜ້າ​ນີ້. ຍານາງ​ທີນາ ​ແມ່ນ​ລູກ​ສາວ​ຄົນ​ທີສອງ​ໃນຈຳນວນອ້າຍເອື້ອຍ​ນ້ອງນຳກັນ​ສີ່​ຄົນ ຈາກ​ຄອບ​ຄົວມະຫາລາດ ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ລັດ Ohio ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິ

ກາ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຍານາງ​ທິນາ ​ຈະໄດ້​ມາ​ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ພາສາ​ລາວ

80% ​ແຕ່​ຄວາມ​ເປັນລາວ​ນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນຍັງ​ມີ​ຢູ່ ​ຄື ນາງ​ມັກກິນ​ແກງ​ໜໍ່​ໄມ້ ເຂົ້າໜຽວ ​ແລະ

​ຕົ້ມ​ເຄັມ.