ລາຍການຊຸມຊົນຊາວ ລາວ ໃນທະວີບ ອາເມຣິກາ ສຳພາດທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ເອກະສອນ ຈາກເມືອງ ຊິລເວີ ສປຣິງ ລັດ ແມຣີແລນ

ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ໃນຄໍ່າຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການສຳພາດກັບທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ເອກະສອນ ທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ ແມຣີແລນ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ, ຊຶ່ງລາວໄດ້ລົມກັບ ພຸດທະສອນ ກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດຂອງລາວໃນລັດດັ່ງກ່າວ. ເຊີນທ່ານຮັບຟັງການສຳພາດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ, ແມ່ນຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງ ຊິລເວີ ສປຣິງ ລັດ ແມຣີແລນ ທາງພາກຕາເວັນອອສຽງເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ, ລາວໄດ້ອາໄສຢູ່ປະເທດນີ້ຕັ້ງແຕ່ 1989. ທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ບໍ່ໄດ້ເປັນອົບພະຍົບ ແຕ່ໄດ້ຂໍອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມາຢາມປະເທດນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ແຕ່ຢູ່ລາວ ນັ້ນ, ທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ໄດ້ອາໄສຢູ່ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
ໃນໄລຍະເວລານັ້ນ, ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແມ່ນມີນະໂຍບາຍຮັບເອົາອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າດຽວນີ້. ສະນັ້ນຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ມາແລ້ວຖ້າບໍ່ຢາກກັບເພິ່ນກໍຈະໃຫ້ຢູ່ງ່າຍກວ່າ. ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງທ່ານໃຫ້ເຮົາຟັງດັ່ງນີ້.
ອົບພະຍົບ ຫຼືວ່າຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຂໍອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ຈະມີໂອກາດໃນການສ້າງອາຊີບຂອງຕົນ. ບາງຄົນແມ່ນໄດ້ຫາວຽກເຮັດ ແລະ ບາງຄົນກໍເຂົ້າໂຮງຮຽນເພື່ອການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ແລະ ສຳລັບທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ນັ້ນລາວໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ
ຫຼັງຈາກໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ 10 ປີຕໍ່ມາທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບສາມີຄົນປັດຈຸ ບັນຂອງລາວ. ລາວເວົ້າວ່າໄດ້ພົບກັນໂດຍບັງເອີນຢູ່ງານພົບປະແຫ່ງນຶ່ງຂອງຄົນລາວ.
ປົກກະຕິແລ້ວຄອບຄົວຄົນລາວກໍຈະມັກກິນອາຫານລາວນຳກັນ, ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດເອງກໍມັກກິນອາຫານ ລາວ ເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບຄອບຄົວທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ນັ້ນພວກເຮົາກໍໄດ້ຖາມວ່າລາວມັກກິນຫຍັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາມີຂອງລາວ.
ບ້ານຂອງທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ຢູ່ເມືອງ ຊິລເວີ ສປຣິງ ຂອລັດ ແມຣີແລນ ເປັນ ເມືອງທີ່ບໍ່ໃຫຍ່, ມີປະ ຊາກອນປະມານ 80,000 ພັນກວ່າຄົນ. ເປັນເມືອງທີ່ສະຫງົບ ແລະ ມີອັດຕາທີ່ເປັນຕາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຫຼາຍ.
ເມືອງ ຊິລເວີ ສປຣິງ ກໍມີຄົນເອເຊຍ ແລະ ຄົນ ລາວ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ມີທັງວັດ ແລະ ໂບດຫຼາຍແຫ່ງ.
ນອກຈາກເຂົ້າສັງຄົມ ລາວ ແລ້ວທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ຂອງໄດ້ເຂົ້າສັງຄົມຄົນ ເອເມຣິກັນ ເຊັ່ນກັນ. ເຊິ່ງທ່ານນາງເວົ້າວ່າແຕກຕ່າງຈາກສັງຄົມລາວ.
ເມືອງ ຊິລເວີ ສປຣິງ ຂອງລັດແມຣີແລນ ນັ້ນໃນລະດູໜາວຈະມີອຸນຫະພູມທີ່ ໜາວຫຼາຍ, ແລະ ສາ ມີຂອງທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ກໍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກອາກາດໜາວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄີຍຄິດທີ່ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ລັດໃໝ່ ແຕ່ແຜນການຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ ປ່ຽນໄປ ແລະ ວ່າອາດຈະຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດ ລາວ.
ສະຫຼຸບແລ້ວເມືອງ ຊິລເວີ ສປຣິງ ເປັນເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ທີ່ສຸດສຳລັບຄົນເຮັດວຽກໄວໜຸ່ມ. ເໝາະສົມສຳລັບຄົນທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ກໍງ່າຍໃນການສັນຈອນໄປນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງແດ່ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດໄປທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
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