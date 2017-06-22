ສຳພາດທ່ານ ສີລາວົງ ແກ້ວ ນັກປະພັນເພງ ລາວສະໄໝ ແລະປະທານຈັດງານ ເຕົ້າໂຮມ ເຄືອຍາດຄຳມ່ວນ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳ
ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານສີລາວົງ ແກ້ວ ນັກ
ປະພັນ ແລະນັກຮ້ອງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຊຸມປີ 1960 ແລະຍັງເປັນເພງລາວອຳມະຕະ ທີ່
ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຊົງຈຳ ມາກ່ອມອາລົມ ບັນດາຊາວລາວຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ. ທ່ານສີລາ
ວົງ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນປີ 1978 ແລະບັດນີ້ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍ
ບຳນານມາສາມປີແລ້ວ. ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງທ່ານສີລາວົງ ເປັນມາຢ່າງໃດນັ້ນ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງວີໂອ
ເອ ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພາທ່ານໄປຟັງການສຳພາດກັບທ່ານສີລາວົງ ແກ້ວ ອະດີດ
ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນກົດໝາຍແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ. ທ່ານສີລາວົງແມ່ນນັກ
ຮ້ອງແລະນັກປະພັນເພງລາວສະໄໝ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນຊຸມປີ 1960. ເພງຂອງທ່ານໄດ້
ເປັນທີ່ຈັບໃຈສຳລັບບັນດາຊາວໜຸ່ມລາວຢູ່ໃນສະໄໝນັ້ນ ດັ່ງໂຕຢ່າງຈະຮັກໃຜດີ
ເອື້ອມບໍ່ເຖິງ ອ້າຍຂໍເວລາສອງປີ ແລະເຫັນພຽງສາຍຄາ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
ທ່ານສີລາວົງ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນປີ 1978 ທີ່ເມືອງ Elgin
ລັດIllinois ໃນພາກກາງ ຂ້ອນມາທາງຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ປະ
ກອບ ວິຊາອາຊີບ ເປັນຜູ້ຮັກສາບົວລະບັດໂຮງຮຽນຫຼວງແຫ່ງນຶ່ງມາເປັນເວລາ
29 ປີ ແລະໄດ້ລາອອກກິນເບ້ຍບໍານານມາໄດ້ສາມປີແລ້ວ. ທ່ານເປັນທີ່ຮັກຫອມ
ນັບຖືໃນວົງສັງຄົມ ແລະບັດນີ້ ມີເວລາເປັນຂອງຕົນເອງ. ໃນອາທິດທ້າຍສຸດ ຂອງ
ເດືອນສິງຫາ ປີ2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານສີລາວົງຈະເປັນເຈົ້າພາບນຳພານ້ອງນຸ່ງ
ແລະຍາດມິດເຕົ້າໂຮມເຄືອຍາດຄຳມ່ວນ ຄັ້ງທີສາມ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນ
Chicago ລັດ Illinoisແລະຄາດວ່າຈະມີພີ່ນ້ອງແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ-ອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ ຈະເດີນທາງມາຮ່ວມ
ຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ຊຶ່ງທ່ານສີລາວົງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ:
ເດືອນສິງຫາຕົກຢູ່ກາງລະດູຮ້ອນ ຊຶ່ງເປັນລະດູການເດີນທາງໄປພັກຜ່ອນປະຈຳປີ. ເພາະສະນັ້ນ ເປັນທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບການຊຸມນຸມສັງສັນ ຮັບຕ້ອນບັນດາຍາດມິດ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດມາພົບໜ້າພໍ້ຕາກັນ. ການເຕົ້າໂຮມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ວາງແຜນປະສານງານມາເປັນເວລາກວ່ານຶ່ງປີແລ້ວ ໂດຍສະເພາະການຊອກຫາ
ສະຖານທີ່ອັນກວ້າງຂວາງໃຫ້ເປັນທີ່ພຽງພໍເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຮ່ວມໃນງານ ຊຶ່ງ ທ່ານສີລາວົງ ໄດ້ກ່າວເຖິງການກະກຽມຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານສີລາວົງ ແກ້ວ ເກີດທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ມີເຄືອຍາດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບແຂວງຄຳ
ມ່ວນ. ທ່ານສີລາວົງ ແລະຄອບຄົວໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໄພໜີອອກຈາກບ້ານເກີດ
ເມືອງນອນ ແຂວງຊຽງຂວາງໃນປີ 1960 ແລະໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ຫລາຍແຂວງໃນປະເທດ
ລາວຮວມທັງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ໃນກາງຊຸມປີ
1960 ທ່ານສີລາວົງ ແມ່ນນັກສິນລະປີນໜຸ່ມຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດໄວ້ກັບວົງການ
ເພງລາວສະໄໝ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນຕອນນີ້ວ່າ:
ວີໂອເອ ໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງຈາກທ່ານສີລາວົງ ທີ່ໄດ້ມອບເພງຊື່ວ່າ “ທ່າແຂກນຶ່ງໃນ
ອານາ” ທີ່ເປັນເພງເກົ່າ ແຕ່ໄດ້ນຳມາດັດແປງເນື້ອຮ້ອງໃໝ່ ເພື່ອຕຽມຕ້ອນຮັບບັນດາ
ພີ່ນ້ອງຊາວຄຳມ່ວນ ທີ່ຈະໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນເດືອນສິງຫາຈະມາເຖິງ ນີ້ຂໍເຊີນຟັງ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ທ່າແຂກນຶ່ງໃນອານາ” ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງ
ແລະຮ້ອງໂດຍ ທ່ານສີລາວົງ ແກ້ວ ນັກປະພັນເພງລາວທີ່ມີຊື່ງສຽງຄົນນຶ່ງ. ກະລຸນາ
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