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ປະຊາຊົນລາວຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ພິພາກສາສານທຸກຂັ້ນ ຕັດສິນຄະດີ ຢ່າງຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຢ່າງແທ້ຈິງ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ພາບ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາຜູ້ພິພາກສາສານທຸກຂັ້ນ ຕັດສິນຄະດີຢ່າງຍຸດຕິທຳ ແລະຢາກໃຫ້ປັບ ປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານໄອຍະການ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງແທ້ຈິງ, ຊົງ​ຣິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລະ​ບົບ​ສານ​ມີ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ໂປ່ງ​ໃສ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານນາງວາລີ ເວດສະພົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາສຳຄັນປະການນຶ່ງ ທີ່ ມີການຮຽກຮ້ອງຈາກປະຊາຊົນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຂໍໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂ-ປັບປຸງຢ່າງຮີບ ດ່ວນທີ່ສຸດກໍຄືການຕັດສິນຄະດີ ໂດຍບັນດາຜູ້ພິພາກສາສານ ແລະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະ ນັກງານສານທຸກຂັ້ນ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະມີຄວາມຍຸຕິທຳຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍມາດຕະ ການນຶ່ງ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນທີ ກໍຄືການກວດກາສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພະນັກງານສານກັບຄູ່ຄວາມໃນຄະດີ ແລະການກວດກາຄຳຮ້ອງຕ່າງໆ ຂອງຄູ່ຄວາມໃນຄະດີທີ່ກ່ຽວກັບ ການຄັດຄ້ານການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາ ແລະພະນັກງານສານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄະດີ ອັນຖືເປັນມາດ ຕະການສຳຄັນທີ່ຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີສາຍພົວພັນເກີດຂຶ້ນໃນທຸກຄະດີເຊິ່ງສະພາບການຕົວຈິງພາຍ ໃນລາວ ຍັງບໍ່ມີການຈັດຕັ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຖື ຕໍ່ລະບົບສານ ຍຸຕິທຳຂອງລາວໃນທຸກມື້ນີ້. ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວາລີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

ວຽກງານຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຜູ້ພິພາກສາ ພະນັກງານຈຳນວນນຶ່ງຍັງລະເມີດຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ປະພຶດ ກະທຳຜິດ ກະທຳບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກະທຳຜິດເຖິງຂະໜາດວ່າ ຕັດສິນຜິດ ຮັບສິນບົນ ຂາດມາດຕະຖານຂອງ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະປະກອບໃນຕຳແໜ່ງຫັ້ນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຖ້າວ່າກົດໝາຍ ໄດ້ກຳນົດ ຕ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຖ້າແມ່ນມາດຕະຖານໂຕນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄປເບິ່ງໃນລາຍລະອຽດໃຫ້ ຄົບຖ້ວນຕື່ມ ອັນນີ້ແມ່ນປະເດັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເນາະ

ທ່ານໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ, ຫົວໜ້າໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ທ່ານໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ, ຫົວໜ້າໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວໄດ້​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ແລະ​ບັນດກາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສານທຸກ​ຂັ້ນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ສະ​ເພາະແມ່ນ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສ ຕໍ່​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຕັດ​ສິນ ແລະ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ທີ່ບໍ່​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ​ບໍ່ຍຸ​ຕິ​ທຳ ລວມ​ເຖິງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂະ​ບວນ​ການ ດ້ານຕຸ​ລາ​ການ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະບໍ່ທັນໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນ​ນີ້ ລວມ​ທັງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໄອ​ຍະ​ການ​ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍບໍ່ໂປ່ງໃສ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ສາມາດບັງຄັບຄະດີ ຕາມການຕັດສິນ ຂອງສານໄດ້ພຽງແຕ່ 5.47 ເປີເຊັນຂອງຄະດີອາຍາທັງໝົດ 39,484 ຄະດີ ແລະ 11.80 ເປີເຊັນ ຂອງຄະດີແພ່ງທັງໝົດ 11,405 ຄະດີ ໃນປີ 2022 ດັ່ງທີ່ທ່ານໄຊ​ຊະ​ນະ ​ໂຄດພູ​ທອນ, ຫົວ​ໜ້າໄອ​ຍະ​ການສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນ ຂອງສານ ເກັບກຳສະຖິຕິການປະຕິບັດຄຳຕັດ​ສິນຂອງສານ ຜ່ານມາມີຄະດີອາຍາ 39,484 ເລື້ອງ ສຳເລັດແລ້ວ 2,160 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 5.47 ເປີ​ເຊັນ ພວມປະຕິບັດ 37,324 ເລື້ອງ ຄະດີແພ່ງ 11,405 ເລື້ອງ ສຳເລັດແລ້ວ 1,346 ເລື້ອງ ເທົ່າກັບ 11.8 ເປີ​ເຊັນ ພວມປະຕິບັດຢູ່ 10,059 ເລື້ອງ”

ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບການທີ່ມີຄະດີ​ຄົງຄ້າງໃນ ຂັ້ນ​ຂອງ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ທຸກ​ຂັ້ນ ກໍ​ປະ​ເຊີນ​ກັບບັນ​ຫາ​ຄະ​ດີ​ຄົງ​ຄ້າງ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຂອງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້​ນັບ​ມື້ ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນມາຈາກຄວາມບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານສານທີ່ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ກັບສະ ພາບບັນຫາທີ່ເປັນຈິງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມຄະດີບໍ່ຍອມຮັບການຕັດສິນຂອງສານ ແລະໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ ໃຫ້ເປັນຄະດີຄວາມຕໍ່ໄປອີກ ສ່ວນຄູ່ຄວາມທີ່ມີສາຍພົວພັນໃນວົງການພັກລັດທີ່ເໜືອກວ່າອີກຝ່າຍນຶ່ງນັ້ນ ກໍເປັນອີກສາເຫດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມໃນຄະດີ ບໍ່ຍອມຮັບການຕັດສິນຂອງສານ ເພາະໝັ້ນໃຈວ່າ ດ້ວຍສາຍພົວພັນໃນວົງການພັກ-ລັດທີ່​ເໜືອກວ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຕົນພົ້ນຈາກຄວາມຜິດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນຮວບຮວມພະຍານຫຼັກຖານ ເພື່ອປະກອບສຳນວນຄະດີໃນ ການຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ສານ ໂດຍພະນັກງານໄອຍະການນັ້ນ ກໍຄືປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກະທຳຄວາມຜິດ ໃນຄະດີ ກາຍເປັນຝ່າຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຮັບໂທດໃດໆໃນຄະດີຄວາມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ທາງດ້ານອົງການ Human Rights Watch ລາຍງານວ່າການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນລາວ ຍັງບໍ່ມີ ປະສິດທິພາບ ທັງຍັງມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເກົ່າທີ່ຖືກຍົກ​ເລີກ​ໄປ​ແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນ​ການເລືອກ ປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັບພະນັກງານລັດໃນຊັບ​ສິນທີ່ຖືກເວນຄືນຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳນັ້ນ.

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