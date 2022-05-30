ບັນດາບໍລິສັດຈາກຫວຽດນາມ ເພີ່ມການລົງທຶນໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ຄອງອັນດັບ 1 ຕໍ່ໄປ ສ່ວນການສ້ອມແປງເຂື່ອນເຊກະໝານ-3 ທີ່ມີບັນຫາດິນຖະຫຼົ່ມໃນປີ 2016 ຈະສຳເລັດໃນກາງປີ 2022 ນີ້.
ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງເຊກອງຖະແຫຼງວ່າບັນດາບໍລິສັດຈາກຫວຽດນາມໄດ້ເພີ່ມການລົງທຶນໃນແຂວງເຊກອງ ທັງໃນດ້ານກະສິກຳ, ດ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກຫວຽດນາມ ຍັງເປັນກຸ່ມລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນແຂວງເຊກອງຕໍ່ໄປ ໂດຍ
ຫຼ້າສຸດກຸ່ມບໍລິສັດຫວຽດນາມເຟື່ອງ ກໍໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະເລີ່ມການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ບອກໄຊດ໌ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງດາກຈຶງໃນໝໍ່ໆນີ້ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ THACO ກໍເລີ່ມການປູກໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຈີນ. ສ່ວນກຸ່ມບໍລິສັດ Viet-Lao ຮ່ວມທຶນດ້ານພະລັງງານນັ້ນກໍຈະສ້ອມແປງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ-3 ແລ້ວສຳເລັດໃນກາງປີ 2022 ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ເກີດບັນຫາດິນຖະຫຼົ່ມໃນອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໃນທ້າຍປີ 2016 ຊຶ່ງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຂວງເຊກອງໂດຍກົງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ກ່ຽວກັບວຽກງານການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຊກອງກໍມີຫຼາຍໂຄງການຂອງລັດວິສາຫະກິດຂອງຫວຽດນາມລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມລົງທຶນຫວຽດເຟື່ອງ ກຳລັງກະກຽມຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ບັອກຊິດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກະໝານ-3 ກຳລັງສ້ອມແປງຄິດວ່າໃນລະຫວ່າງໄຕມາດທີ 2 ນີ້ຈະໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 600 ລ້ານໂດລາ ກຳລັງຕິດຕັ້ງນີ້ 250 ເມກະວັດ ຖືວ່າເປັນໂຄງການໃຫຍ່ກຳລັງສ້ອມແປງສຳເລັດ ແລະ ກໍຈະເປີດໃນໄວໆນີ້ ນອກຈາກນີ້ກໍມີໂຄງການພັດທະນາດ້ານກະສິກຳຂອງບໍລິສັດທາໂກ້ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ເຊກອງ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈາກຫວຽດນາມໃນລາວມີມູນຄ່າລວມ 4,300 ກວ່າລ້ານໂດລາໃນ 426 ໂຄງການ ຊຶ່ງຖືເປັນກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນລາວອັນດັບທີ 3 ຮອງຈາກຈີນ ແລະ ໄທ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍກວ່າ 16,000 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເກີນກວ່າ 5,200 ລ້ານໂດລາຕາມລຳດັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທຶນຂອງຫວຽດນາມໃນລາວຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພາະວ່າທາງການລາວກັບຫວຽດນາມ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາດ້ານ Logistic ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງກັນຢ່າງຄົບວົງຈອນເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນ 4 ໂຄງການກໍຄືການພັດທະນາທ່າເຮືອ Vung Ang ທີ່ແຂວງ ຮ່າຕິງ ຂອງຫວຽດນາມ, ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຈາກວຽງຈັນໄປຫາທ່າເຮືອ Vung Ang, ການພັດທະນາເຂດສູນກາງດ້ານ Logistic ທີ່ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມເຖິງ 2,000 ເມກະວັດ ເພື່ອສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຫວຽດນາມ.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການພັດທະນາດ້ານຄົມມະນາ ຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ Logistics ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຫັນໄດ້ຈາກເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນລາວ ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຕະຫຼອດປີ ທັງຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ຍັງຈະເລັ່ງການພັດທະນາທ່າເຮືອ Vung Ang ດ້ວຍການຮ່ວມລົງທຶນກັບລັດຖະບານຫວຽດນາມໃນສັດສ່ວນ 60 ເປີເຊັນຕໍ່ 40 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນ 150 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະທີ 1 ກໍຄືໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ນັ້ນ.
ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ການທີ່ລັດຖະບານລາວມີເງິນທຶນຢ່າງຈໍາກັດ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແລະ Logistics ທີ່ເຊື່ອມໂຍງປະເທດໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນໂດຍທາງການລາວ ຈະໃຫ້ການສົ່ງເສີມທັງໃນຮູບແບບການຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງລັດ-ເອກະຊົນ ຫລື PPP ແລະໃນຮູບແບບເອກະຊົນລົງທຶນ 100 ເປີເຊັນ ເພື່ອເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈົນຄົບສັນຍາສໍາປະທານ ແລ້ວຈຶ່ງໂອນໂຄງການມາໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຫລື BOT, ຊຶ່ງໃນປີ 2022 ກໍປາກົດມີເຖິງ 184 ໂຄງການທີ່ລັດຖະ ບານລາວຕ້ອງການໃຫ້ພາກເອກະຊົນຮ່ວມລົງທຶນດ້ວຍ ສ່ວນໃນປີ 2021 ກໍປາກົດມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວພຽງ 23 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາ, ຫຼຸດລົງກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ທຽບກັບປີ 2020 ແລະ ໄດ້ມີການນຳເງິນທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາໃນລາວພຽງ 17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
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