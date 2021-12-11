ແອັປພລິເຄຊັນທີ່ເໝືອນຈິງໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທໍາມະດາຢູ່ແລ້ວໃນເກມອອນລາຍນ໌ຕ່າງໆ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນມັນຍັງຖືກນຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນອີກເຊັ່ນ ການນັ່ງສະມາທິທີ່ມີການນໍາພາ. Deana Mitchell ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ດ້ວຍແສງໄຟທີ່ສົ່ງແສງສະຫວ່າງສະໄຫວ ແລະສຽງດັງດິງດ໋ອງຂອງເທັກໂນ ໂລຈີຊຶ່ງຮຽກເອີ້ນຫາພວກເຮົາໃຫ້ປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບຢູ່ສະເໝີ ດ້ວຍການນັ່ງສະມາທິນັ້ນອາດເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ແຕ່ແອັປພລິເຄຊັນທີ່ເໝືອນຈິງແບບໃຫມ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "Tripp" ໃຫ້ຄວາມຫວັງຫລາຍວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ - ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເທັກໂນໂລຈີ.
ທ່ານນາງ ນານີ ຣີຟສ໌ (Nanea Reeves) ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດ Tripp ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຮັດວີດີໂອເກມມາເປັນເວລາດົນ ນານ ແລະຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນເທັກໂນໂລຈີແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນເກີດ ມາຈາກການຫຼີ້ນວິດີໂອເກມແທ້ໆ."
ທ່ານນາງຣີຟສ (Reeves), ຜູ້ທີ່ຮຽນການນັ່ງສະມາທິຈາກນັກບຳບັດກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ສ້າງແອັບໃນດ້ານສຸຂະພາບຈິດທີ່ເໝືອນຈິງ ຫຼັງຈາກທ່ານນາງຮູ້ສຶກວ່າມີຈິດໃຈສົດຊື່ນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທົດລອງໃຊ້ຕົ້ນແບບຂອງຊຸດຟັງຫູອົກຄູລັສ ວີອາ (Oculus VR) ຂອງເຟສບຸກ (Facebook).
ບໍລິສັດຂອງທ່ານນາງໄດ້ສ້າງປະສົບການທີ່ເໝືອນຈິງຂອງຕົນເອງກັບນັກສ້າງ ພາບທີ່ເຄື່ອນເໜັງໄດ້ ແລະນັກອອກແບບສຽງທີ່ສະໜອງຄວາມສາມາດພິເສດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້.
ການສະໜອງຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິສັດ Tripp ທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ແມ່ນ "ການເດີນທາງທີ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເລັງໃສ່", ດັ່ງທີ່ມັນໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ສາມາດເອົາຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອມເຂົ້າມາ, ແລະ "ການເດີນທາງທີ່ສະຫງົບ ງຽບ" ສໍາລັບການຝຶກສະມາທິທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກໍຈະເກີດຂຶ້ນ.
ນີ້ແມ່ນຣີຟສ (Reeves) ອີກເທື່ອນຶ່ງ:
ທ່ານນາງ ຣີຟສ (Reeves) CEO ຂອງບໍລິສັດກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ:
"ແທນທີ່ຈະບອກທ່ານໃຫ້ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະຫາຍໃຈອອກ, ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນລົມຫາຍໃຈຂອງທ່ານທີ່ພົ່ນອອກມາ ແລະ ພວກ ເຮົາວາງມັນໄວ້ເພື່ອວ່າຂະນະທີ່ທ່ານຫາຍໃຈອອກມາເໝືອນກັນກັບວ່າມັນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະດວງດາວນ້ອຍເຫລື້ອມໆ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ອອກມາຈາກປາກຂອງທ່ານ."
ບໍລິສັດ Tripp ມີສະພາບແວດລ້ອມທາງອອນລາຍຫຼາຍກວ່າ 30 ແບບໄວ້ສະໜອງໃຫ້ທ່ານ— ທັງເປັນວິດີໂອແບບ 360 ອົງສາ ແລະຮູບພາບເສັ້ນກຣາຟທີ່ ເຄື່ອນເໜັງໄດ້. ມັນຍັງມີປະສົບການໃນການຟັງສຽງຢູ່ຫູທັງສອງຂ້າງທີ່ຜະລິດສຽງໃນຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຫູໃນແຕ່ລະຂ້າງ, ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ທ່ານນາງ ຣີຟສ໌ (Reeves) ເວົ້າວ່າຊ່ວຍໃນເລື້ອງຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະຄວາມກັງວົນໃຈໄດ້.
ແຕ່ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ແອັບພລິເຄຊັນອັນນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຊ່ວຍແນະນຳແກ່ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ ໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ສະຫງົບກວ່າຢູ່ໃນຫົວ, ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນໃຫ້ແກ່ການຝຶກສະ ມາທິແບບດັ້ງເດີມແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານນາງ ພຣີຕຳ ທາຣາ (Pritam Tara) ຄູສອນໂຍຄະແບບຄຸນດາລີນີ (Kundalini) ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ລູກຄ້າສໍາລັບ ບໍລິສັດ Tripp, ກ່າວວ່າ ແອັບ VR ຍັງຊອກຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ມີຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ ເຄີຍນັ່ງສະມາທິຈັກເທື່ອ.
ທ່ານນາງ ທາຣາ ກ່າວວ່າ:
"ມັນເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ເປັນນັກຫຼິ້ນເກມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ດ້ານເທັກໂນ ໂລຈີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແທ້ໆ ດ້ວຍມີລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ມີອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອີ່ຫລີ."
ນີ້ເປັນວິທີທີ່ໄວອັນນຶ່ງທີ່ຈະເອົາຕົວຂອງທ່ານເອງກັບເຂົ້າມາຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນເປັນການເຮັດທາງອອນລາຍນ໌ກໍຕາມ.
ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
Brain computer interfaces, where computers analyze brain signals and help paralyzed people to write and carry out other actions, is a burgeoning area of research. VOA’s Deana Mitchell has the story of one breakthrough.
At first glance, this writing may seem unremarkable, but it was written entirely through thought. As the participant imagined writing a letter or symbol, sensors implanted in his brain picked up on patterns of electrical activity, which an algorithm then interpreted to trace the path of an imaginary pen.
Dr. Jaimie Henderson, of Stanford University, spoke to VOA over Zoom:
“We've learned that the control signals for limb movement are present even years after paralysis, which is really sort of fascinating and almost unexpected.”
Henderson and other scientists with BrainGate, a research collaborative, have successfully decoded brain activity associated with handwriting motor imagery. Their goal is to help people who are “locked-in,” meaning unable to move their bodies, communicate faster.
One of their main subjects, a firefighter who was paralyzed falling while taking out the trash, works closely with Henderson.
Dr. Jaimie Henderson, Stanford University via Zoom:
“He subsequently has been living with paralysis now for over a decade.
He's really just a valued and indispensable member of our team.”
Creating a successful Brain Computer Interface or BCI is a quest for several research groups and technology firms. While widespread use may be far off, these breakthroughs point to ways technology might be able to extend human capabilities.
After five days of practice, the participant could type at 90 characters per minute, which Braingate says set a new record for BCI's of any kind.
Dr. Jaimie Henderson, Stanford University via Zoom:
So, with each of these new breakthroughs, we begin to learn more about how the brain processes movement signals and potentially even higher order things like decision making, for example, or error detection.”
While brain implants are invasive, the hope is that more research will result in better technology for the people who really need it.
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