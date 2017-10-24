ທະຫານແພດ ສະໄໝສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຫຼຽນໄຊກຽດຕິຍົດ

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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ມອບລາງວັນຫຼຽນໄຊກຽດຕິຍົດ ຫຼື
Medal of Honor ໃຫ້ແກ່ຮ້ອຍເອກ ເບ້ຍບຳນານທະຫານບົກ ໃນພິທີມອບຢູ່ທີ່ທຳ
ນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ພິທີດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ພວມ ພົວພັນກັບຂ່າວນອງນັນໃນການກ່າວສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ນາງໝ້າຍທະ
ຫານບົກ ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ປະເທດໄນເຈີ ໃນທະວີບອາຟຣິການັ້ນ.
ທ່ານ Gary Rose ໄວ 69 ປີ ໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼຽນໄຊກຽດຕິຍົດໃນພາລະໜ້າທີ່ເປັນ
ວິລະບຸລຸດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານລັບຂອງກຳລັງພິເສດລັບໃນເດືອນພະຈິກ
ປີ 1970 ຕໍ່ຕ້ານທະຫານຫວຽດນາມເໜືອໃນປ່າດົງຂອງລາວ ໃນການປະຕິບັດງານ
ທີ່ເອີ້ນວ່າ“Tailwind ຫຼືຫາງລົມ.”
ໃນການສູ້ລົບກັນ 4 ມື້ ອີງຕາມໃບຍ້ອງຍໍແລ້ວ ທ່ານ Rose ໂດຍບໍ່ໄດ້ຢຸດກິນເຂົ້າຫຼື
ຫລັບນອນເລີຍນັ້ນ ໄດ້ຫລົບໜີການຍິງໂຈມຕີຂອງພວກສັດຕູ ເພື່ອຊ່ອຍແລະປິ່ນປົວ
ພວກທະຫານ 60 ຫາ 70 ຄົນ ທັງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສະເກັດລະເບີດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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