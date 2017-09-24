ຮູບເງົາ ‘The Vietnam War’ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການຕອບໂຕ້ ຈາກທາງການໃນ ຮາໂນ່ຍ

ຈົນເຖິງສັບປະດານີ້, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງມິດງຽບຢູ່ ກ່ຽວກັບ ການເປີດຕົວ
ຂອງຮູບເງົາ The Vietnam War ຫຼື ສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໄດ້ສາຍຄັ້ງທຳອິດໃນ
ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການຕຽມຕົວຄັ້ງໃຫຍ່.
ໃນໂລກອອນໄລນ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ບັນຍາຍຫຼາຍຄົນຖືວ່າ ການມິດ
ງຽບຂອງທາງການ ກ່ຽວກັບ ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນມັນໄດ້ນຳສະເໜີສິ່ງທີ່ລັດຖະ
ບານຖືວ່າ ເປັນເນື້ອຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນ ກ່ຽວກັບ ບຸກຄົນສຳຄັນຂອງພັກຄອມມູນິສ,
ເຊັ່ນ ທ່ານ ໂຮ ຈິມິ່ນ ກັບ ນາຍພົນ ໂວ ຫງວຽນ ຈຽບ.
ຮູບເງົາສາລະຄະດີ 10 ຕອນຜະລິດໂດຍທ່ານ Ken Burns ແລະ ທ່ານນາງ Lynn
Novick, ເຊິ່ງໄດ້ສາຍຮອບທຳອິດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ກວມເອົາເຫດ
ການທີ່ສຳຄັນຂອງສົງຄາມ, ແລະ ເພັ່ງເລັງໃສ່ປະສົບການຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ. ອົງການກະຈາຍສຽງ PBS ອາເມຣິກັນ ໄດ້ສາຍຮູບ
ເງົາດັ່ງກ່າວທາງອອນໄລນ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມບັນຍາຍເປັນພາສາ ຫວຽດນາມ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂຄສົກຍິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທ່ານນາງ ເລ ທິ ຖູ ແຮັງ ໄດ້
ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ “ສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານ ອາເມຣິກາ ຂອງປະຊາຊົນ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນການປະຕິວັດອັນຊອບທຳ ທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄົນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈໂດຍໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ."
ທ່ານນາງ ແຮັງ ໄດ້ສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ “ການພັດທະນາທີ່ມີແງ່ບວກໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມຮອບ
ດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຍິ່ງ
ໂດຍສອງປະເທດ. ນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໃຫ້ລືມຄວາມເກົ່າໄວ້ທາງຫຼັງ,
ເອົາຊະນະຄວາມແຕກຕ່າງ, ສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດເຮົາທັງສອງ, ແລະ ມຸ່ງ
ຫວັງໄປສູ່ອະນາຄົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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