ບັນດາທ່ານຄົງຮູ້ດີເນາະວ່າ ນັບແຕ່ທ້າຍອາທິດນີ້ໄປຈົນຮອດໝົດອາທິດໜ້າກໍເປັນໄລ ຍະບຸນປີໃໝ່ຕາມປະເພນີຂອງຄົນເຊື້ອສາຍຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະແມ່ນ ແຕ່ຊາວເກົາ
ຫລີໃຕ້ ທີ່ນັບຖືປະເພນີ ທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຈີນ. ສໍາລັບນັກສຶກສາລາວນັ້ນ ກໍໄດ້ມີ ການສະຫລອງປີໃໝ່ນີ້ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງທາງໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຈັດໃຫ້. ນຶ່ງໃນປະ ເພນີອັນສໍາຄັນສໍາລັບປີ ໃໝ່ນີ້ ກໍແມ່ນການແຈກຢາຍເງິນ ຂອງຜູ້ອະວຸໂສກວ່າໃຫ້ແກ່
ລູກຫລານ ຫລືຜູ້ນ້ອຍກວ່າ ແມ່ນແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນໃຫຍ່ ກໍມັກຈະແຈກເງິນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລວມທັງນັກສຶກສາລາວອີກດ້ວຍ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ນອກຈາກ ເຂົ້າຕົ້ມຫວຽດນາມແລ້ວ ດັ່ງທີ່ນາງໜິງ ນັດຕະຊາ, ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແພດສາດຂອງແຂວງແທັງຮົວຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງຫົວພັນ ແລະຢູ່ໃຕ້ນະຄອນ ຫລວງຮາໂນ່ຍລົງໄປໜ້ອຍນຶ່ງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ແຕ່ຈໍານວນເງິນທີ່ແຈກໃຫ້ນີ້ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ
ເງິນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງທີ່ນາງຄໍາມີ ສົມວິໄຊທີ່ເປັນນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາ
ໄລການຄ້າ ຕ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນຫລວງຮາໂນ່ຍ ຊຶ່ງເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ
ແຫ່ງນຶ່ງຂອງຫວຽດນາມເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ອັດຕາແລກປ່ຽນໂດຍລວມ 100,000 ດົງກໍເທົ່າກັບປະມານ 4.42 ໂດລາຫລື ເກືອບ
ຮອດ 50,000 ກີບ ຊຶ່ງກໍອາດບໍ່ຫລາຍແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໂດຍລວມ ແລ້ວດີໃຈທີ່
ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນປີໃໝ່ແບບນີ້, ອີງຕາມນາງຄໍາມີ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນແຂວງນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ ແຂວງແທງຮົວ ກໍມັກມີກິດຈະ ກໍາເຝົ້າໝໍ້ເຂົາຕົ້ມຕະຫລອດຄືນຮ່ວມກັນຂອງນັກສຶກສາລາວ ແລະ ຫວຽດນາມປະກອບ
ໄປກັບການເສບ ແລະຮ້ອງເພັງໄປນໍາເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ແນ່ນອນເພື່ອປ້ອງກັນ ການແຜ່ນລະບາດຂອງໂຄວິດທຸກຄົນກໍຍັງຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຢູ່ຫ່າງກັນ ແລະໃສ່ໜ້າກາກ.
ໃນແຕ່ລະປີລາວສົ່ງນັກສຶກສາອອກໄປຮຽນຢູ່ 37 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດທີ່ມີປະຫວັດອັນຍາວນານ ໃນການຮັບເອົານັກສຶກສາລາວ ໄປຮຽນຫລາຍ ກວ່າປະເທດໃດໝົດ ຊຶ່ງມີປະມານ 500 ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງບໍ່ ລວມພວກທີ່ໄປຮຽນໃນທຶນຂອງ
ທະຫານ ແລະຕໍາຫລວດ. ພວກນັກສຶກສາເຫລົ່ານີ້ຮຽນຢູ່ໃນ 72 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຕ່ເໜືອຕະຫລອດ ໃຕ້ຂອງຫວຽດ ນາມ, ອີງຕາມເວັບໄຊຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງລາວ.
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