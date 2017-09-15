ຫວຽດນາມກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 79,000 ຄົນອອກໄປ ກ່ອນທີ່ລົມພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ Doksuri ທີ່ພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງປະເທດ ນໍາເອົາຝົກທີ່ຕົກໜັກ ແລະລົມເຂົ້າໄປຍັງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລົມພັດໃນຄວາມໄວ 175 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານໃນທັນທີທັນໃດວ່າ ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດເທື່ອ.
ທ່ານ Nguyen Xuan Cuong ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາເວົ້າຢູ່ໃນການສໍາພາດ ທີ່ສາຍອອກທາງໂທລະພາບວ່າ "ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ແມ່ນສຸ່ມໃສ່ການຍົກຍ້າຍຄອບຄົວທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນອອກໄປ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ."
ຫວຽດນາມເປັນປະເທດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ເອົາຊີວິດຂອງຄົນຫລາຍໆຮ້ອຍຄົນໄປ ໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ ໄດ້ງ່າຍ.
Vietnam says it has evacuated at least 79,000 people ahead of Typhoon Doksuri which made landfall Friday in the country's central region, bringing heavy rain and wind.
Despite winds of 175 kilometers per hour, officials say there have been no immediate reports of casualties.
Agriculture Minister Nguyen Xuan Cuong said in a televised interview, "The provinces are focusing on evacuating remaining households to ensure people's safety."
Vietnam is vulnerable to severe weather conditions that kill hundreds of people every year.
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