ຫວຽດນາມມີທ່າທາງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະໃກ້ ຈາກການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ໃນພາກພື້ນ ຫລື RCEP, ຊຶ່ງເປັນສັນຍາການຄ້າເສລີທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້, ພາຍຫຼັງການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂດຍອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນໃນວັນທີ 2 ພະຈິກຜ່ານມານີ້.
15 ປະເທດໃນຂົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາ RCEP, ລວມມີ: ຈີນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຍີ່ປຸ່ນ, ອອສເຕຣເລຍ, ນິວຊີແລນ, ແລະ 10 ປະເທດສະມາຊິກສະມາຄົມປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄື: ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ມັນໄດ້ຖືກຖືກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ກວມເອົາປະມານ 30 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ 30 ເປີເຊັນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂລກ. ໃນທີ່ສຸດຄາດວ່າຈະຍົກເລີກອັດຕາພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນທີ່ຄ້າຂາຍກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ.
ຫວຽດນາມຖື RCEP ວ່າແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບການທີ່ມີ COVID-19 ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຄືນ. ຄຽງຄູ່ກັບສັນ ຍາການຄ້າເສລີ 14 ສະບັບຂອງຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ, RCEP ຄາດວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາພາສີທີ່ຕ່ຳ.
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