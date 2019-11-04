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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

​ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ ສ​ຫລ ໃນ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້

ປ້າຍ​ໂຄ​ສະ​ນາ ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ ເຂດ​ເມືອງຂອງ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ສູງ ໃນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່ ຈິ ມິນ ​ທີ່​ຢ້ຳ​ເຕືອນ ເຖິງ​ບັນ​ກາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ດ້ານ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້. (VOA/Ha Nguyen)

ມັນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ຂ່າວ​ດີ ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຂົງ​ເຂດທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ແຕ່ ​ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ກັບ​ຈີນຢູ່ນັ້ນ ກໍ​ຄົງ​ໄດ້​ຮັ​ບ​ຄວາມ​ປອບ​ໃຈ ໃນ​ຄຳ​ເຫັນ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ຈາກບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ທູດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການສົ່ງ​ເສີມ​ແກ່​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ສຽງ​ໃຕ້.

ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ກໍ​ຄື ທ່ານ​ໄມ​ໂກ​ລ ພອມ​ພຽວ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມສຳ​ນຶກ​ຜິດ ໃນດ້ານໃດ​ດ້ານ​ນຶ່ງ ທີ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ຫັນ​ໄປ​ທາງ​ອື່ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ ການເກາະ​ຜິດ​ “ເປັນ​ສັດ​ຕູ” ​ແລະ “ຄວາມດື້​ດ້ານ” ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເລື້ອຍໆຂອງ​ຈີນ ທີ່​ລວມ​ທັງສິ່ງມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຫວຽດ​ນາມ. ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ໃນ​ການຄິດຍ້ອນ​ຫລັງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄິດ​ໄລ​ຜິດ​ພາດ​ໄປ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ໂດຍ​ການອົດ​ທົນ​ກັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ຈີນ ຍ້ອນ​ວ່າ ຕົນ​ຄິດ​ວ່າ ຖ້າ​ເປີດ​ເສດ​ຖະ​ກິດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຈີນ​ຈະ​ເປີດກວ້າງ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ວ່າ “ພວກ​ເຮົາໄດ້​ລັ່ງ​ເລ​ໃຈ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງຫຼາຍໄປ​ກວ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ເຮັດ ໃນ​ເມື່ອ​ຈີນ ຂົ່ມ​ຂູ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ຕົນ ເຊັ່ນ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຊັ່ນ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ແລະ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີ​ນ​ໃຕ້​ທັງ​ໝົດ.”

​ພາຍ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດທັງຫຼາຍ​ຂອງ​ເອ​ເຊຍ​ ​ກໍໄດ້ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ຊ້ອນ​ກັນກັບ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ ຢ້ານ​ວ່າ ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ແລ່ນ​ເຮືອ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ ແລະ​ແຫລ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ. ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ ປະ​ມານ 80 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້. ມັນ​ເປັນພຽງ​ເຫດ​ການນຶ່ງ​ໃນຫຼາຍໆ​ເຫດ​ການ ທີ່​ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ມາ ຂອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໄປໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຄັດ​ຄ້ານ​ພຽງ​ພໍ ຫຼັງ​ຈາກ ເຫດ​ການ ໃນ​ຈະ​ຕຸ​ລັດ ຖຽນ​ອັນ​ເໝິນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄຕ້​ຫວັນ ສູ້​ຊົນ​ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຕົນ​ຈາກ​ຈີນ ແລະຫຼັງ​ຈາກ ຈີນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຂອງ​ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ ແລ້ວບໍ່​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອຳ​ນວນຍຄວາມ​ສະ​ດວກ ແລະ​ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້ ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈີນ ມາຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດແລ້ວ” ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ໄປກໍ​ຕ​າມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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