ການເອົາທ່າທີຢ່າງແຂງຂັນຂອງຫວຽດນາມ ຕໍ່ຈີນກ່ຽວກັບອະທິໄປໄຕໃນເຂດນ້ຳແດນດິນ ຢູ່ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງຢູ່ໃນທ່າປ້ອງກັນໂຕ ໃນລະຫວ່າງການ ພົບປະເຈລະຈາລະດັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະເລ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ໃນຈຳນວນຫລາຍໆຢ່າງນັ້ນ ໃຫ້ມີການສ້າງກົດແຫ່ງການປະພຶດ ທີ່ຈະເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໃນເກາະທີ່ຄົນເຮັດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີລັກສະນະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນທີ່ໃຊ້ທະຫານ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ ສາດສະດາຈານ ຄາລ ເທເຢີ (Carl Thayer) ທີ່ບຳນານແລ້ວ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນີວເຊົ້າດ໌ ເວລສ໌ (New South Wales) ໃນການອອກຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ທາງອອນລາຍຕໍ່ການອ່ານເບິ່ງເນື້ອໃນແບບລວມໆຂອງຮ່າງກົດແຫ່ງການປະພຶດໃນປີກາຍນີ້. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການກີດກັນການເດີນເຮືອໃດໆ ແລະບໍ່ໃຫ້ມີ ເຂດທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນເຂປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດໃດໆ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນໄດ້.
ຫວຽດນາມຍັງອາດຈະຖືວ່າຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ທີ່ບໍ່ລວມມີໝູ່ເກາະປາຣາແຊລ ( Paracel) ຂອງທະເລດັ່ງກ່າວທີ່ຕົນອ້າງເອົາກຳມະສິດ ແຕ່ວ່າຈີນໄດ້ທຳການຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ “ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບເອົາໄດ້”, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ເກຣກກໍຣີ ໂປລິງ (Gregory Poling), ອຳນວຍການໂຄງການລິເລີ້ມ ຄວາມໂປ່ງໃສທາງທະເລຂອງເອເຊຍ ຫລື Asia Maritime Transparency Initiative ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ພວກນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ຈີນໄດ້ເອົາດິນໄປຖົມເກາະດອນ ໃນເນື້ອທີ່ 3.5 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເຂດປະຕິບັດການທາງທະຫານ ຊຶ່ງເປັນເນື້ອທີ່ຫລາຍກວ່າເນື້ອທີ່ຂອງປະເທດໃດໆ ໃນ 5 ປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ຢູ່ໃນເຂດທະເລນັ້ນ. ການເຮັດແນວນັ້ນ ມັນຈະຂັດຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງຫວຽດນາມ, ຈະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດ ແຫ່ງການປະພຶດທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ 23 ປີແລ້ວນັ້ນ ຖອຍກັບຫລັງໄປອີກ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ ການເອົາມັນຖືກຍົກຂຶ້ນມາລົມກັນອີກ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ດີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ