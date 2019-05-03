ຫວຽດນາມເຄີຍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃບສັ່ງຊື້ປະເທດນຶ່ງ. ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ Nokia ແລະ Samsung Electronics ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີລາຄາຖືກຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກແຫ່ງນັ້ນ ເພື່ອປະກອບ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ. ບັດນີ້ພວກນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຄ່ອຍໆເລີ້ມເອົາວັດຖຸ, ສິນສ່ວນ ແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການມຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຜະລິດໂທລະສັບມືຖືສະຫລາດ ຫລື smartphone ຂອງຕົນເອງໄດ້.
ກໍລະນີຂອງຜູ້ນຳໜ້າໝູ່ ກໍຄືໜ່ວຍງານນຶ່ງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະກຸ່ມຂາຍສິນຄ້າຍ່ອຍ Vingroup ໄດ້ເລີ້ມຂາຍໂທລະສັບຂອງຕົນໃນເດືອນ ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະໄປເຮັດຄືກັນກັບບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂອງສະເປນ ໃນການເພີ້ມການຜະລິດຂຶ້ນພາຍໃນສອງປີຂ້າງໜ້ານີ້, ອີງຕາມ ການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຢູ່ພາຍໃນປະເທດນັ້ນ.
ກຸ່ມ Vingroup ຄວນຈະສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ວ່າ ຈະເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນຂອດການສະໜອງສິນຄ້າບບວກກັບແຮງງານທີ່ມີຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທີ່ຢູ່ລຽບແຄມຝັ່ງທະເລແຫ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມນັກວິເຄາະສະພາບການຢູ່ໃນຫວຽດນາມເວົ້າ, ແຕ່ວ່າ ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມດຶງດູດລູກຄ້າຫລາຍກວ່າ ພວກທີ່ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວນັ້ນ -- ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ມັກຈະກັບກາຍໄປເປັນການຫລົ້ມເຫລວ -- ສຳລັບຕະຫລາດພາຍໃນ ທີ່ພວກຊື້ສິນຄ້າ ນິຍົມຍີ່ຫໍ້ຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ Frederick Burke, ທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ Baker McKenzie ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າວ່າ ມັນມີສິ້ນສ່ວນເລັກໆນ້ອຍໆ ແລະສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງຖືກຜະລິດຢູ່ຫວຽດນາມ ຍ້ອນວ່າ ໃຕ້ຫວັນ, ເກົາຫລີ ແລະຄົນອື່ນໆ ອີກໄດ້ຍົກຍ້າຍການສະໜອງສິນສ່ວນປະກອບຂອງຕົນມາຜະລິດຢູ່ທີ່ນີ້”
ການຂາຍໂທລະສັບທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນຢ່າງວ່ອງໄວ ຈະພັກດັນໃຫ້ຄ່າແຮງງານທີ່ຕ່ຳ ແລະເສດຖະກິດທີ່ອີງອາໄສຕໍ່ການຮັບສັນຍາສັ່ງຜະລິດສິນຄ້ານັ້ນ ຂຶ້ນໃນຂອດການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
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